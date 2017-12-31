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ولاية قوقريال فى استقبال العام 2018 م بقلم اتيم اتيم بول /ملبورن الاسترالية

31-12-2017, 09:49 PM

اتيم أتيم بول
<aاتيم أتيم بول
تاريخ التسجيل: 13-01-2014
مجموع المشاركات: 1

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ولاية قوقريال فى استقبال العام 2018 م بقلم اتيم اتيم بول /ملبورن الاسترالية

    09:49 PM December, 31 2017

    سودانيز اون لاين
    اتيم أتيم بول-
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    مع اطلالة العام الجديد اضافة حكومة جنوب السودان عبر قواتها المسلحة رصيد الى بنك انجازاتها فقد نجحت بجمع كميات كبيرة من الاسلحة التى اثارت الرعب والهلع وقتلت الابرياء من ايادى المواطنين بعد الاقتتالات المتقطعة التى شهدتها الولاية بين ان واخر بين مجموعات اثنية الدينكا المختلفة المقيمه بها ، يحسب هذا الانجاز لقوات الجيش الشعبى وشرطة جنوب السودان والقوات الامنية ، والمؤسسات الاهلية. يعتبر هذا الانجاز الكبير فاتحه امل وخير واستقرار لولاية قوقريال التى طالما شهدت توترات امنية مختلفة منذ تقسيم الولايات الجديدة.

    الا ان هنالك بعض الاسئلة التى تدور بعقول المراقبين والمتابعين ومن يهمهم امر تلك الولاية !علامات استفهام ضخمة ؟؟؟؟ تحتاج لاجوبة شافية قبل التقدم الى الامام لاتمام عملية المصالحة والسلام والاستقرار بالولاية .

    من اين اتت كل اعداد تلك الاسلحة ؟

    كيف وصلت الى ايادى المواطنين ؟

    اين كانت الاجهزة الامنية بالولاية حينما وصلت اليها ؟

    هل ستنجح القوات بالحفاظ عليها بمخازن القوات النظامية ؟

    هل تدمر امام اعين اصحابها ام ترحل لمكان اخر ؟

    ماذا بعد تجريد المواطنين من الاسلحة الفتاكة ؟

    هل ستنجح القوات النظامية فى توفير الامن لمواطنى الولاية ؟

    الكثير من الاسئلة التى تحتاج الى اجوبة على ارض الواقع والقوات النظامية التى بدات تلك العملية قادرة على الاجابة عليها هذا اذا ما استطاعوا تجاوز المتخازلين بها ولم يستمعوا لاصوات المخربين المندسين وسطها .

    كل الامنيات القلبية الصادقة لاهل تلك الولاية فى ان تنعم بالامن والاستقرار هذا العام 2018 م حتى يعود اهلها لمواصلة حياتهم الرعوية والزراعية وامنياتنا فى ان تكون هذه الولاية فاتحه امل للولايات الجنوبية الاخرى . التحية لكل الاجهزة الامنية التى لا تنام من اجل امن المواطن الجنوبى بالرغم من تاخر المرتبات وغياب الحوافز احيانا ، التحية لوزير الدفاع الجنرال كوال منيانق جوك لما يقدمه من اجل الامن التحية لاجهزة الامن التى لم تقصر باداء مهامها واخيرا وليس اخر التحية لقوات شرطة جنوب السودان . عاش الجنوب حرا امنا مستقر .

    كل عام وانتم بخير

    (يارب بارك جنوب السودان)



    Atem Atem Bol
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