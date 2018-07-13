وزير و نائب برلماني و سائق القطط السمان بقلم عمر عثمان

05:30 PM July, 13 2018 سودانيز اون لاين

عمر عثمان-Omer Gibreal-الخرطوم-السودان

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* القط السمين هو ذلك القط البدين اللئيم الذي يكون غالبا في أسوار المنازل و المطاعم قط مشرد ليس له كرامه و ليس له انفه يأكل دون مجهود كل همه ان تنتفخ بطنه سحتا و حراما ,, يسرق و يشحذ الأكل من المطاعم ومن براميل الوساخة و يأتي تحت التربيزة ,, يأكل دون مجهود ,, قط له كلاوى و كرش ,, يمشى متمهلا ,,

* القط السمين جبان رعديد يريدها باردة ,, يأكل و لا يشبع و لا يحمد ,, منبرش متدهنس ,, لئيم متغطرس ,, ليس له إحساس تنهره و تدفعه و تطرده و يظل فى مكانه حتى ان ذهب من الباب أتى من الشباك ,,

* فتم القبض على سائق سرق مروحة سقف من المستشفى ,, مروحة مستعملة ,, ثم موجه من الضحك و كأنه استهتار و استهزاء ,,

* نسمع ضجيجا و لا نرى طحينا ,, القطط البدينة لا يتم حبسها فهم أكبر من ان يحاكموا ,, فسوء الإدارة و التقارير الكاذبة و الوعود الزائفه ليس عليها حساب ألا يوم الحساب ,,

* الم يكونوا هم الذين يبررون الفشل ,, و يغالطون الواقع و ينكرون عليك ما تراه بعينيك ,, فبينما صفوف البنزين تصطف فى المحطات يأتي احد المسئولين و يصرح انه لا توجد أزمة فعلينا أن نكذب أعيننا و نصدقه ,, و الكهرباء تقطع و بصرحون انها مستقرة اوليس هؤلاء الاقتصاديين الذين اقسموا ان البلاد فى حالة رخاء و ان الدولار سينخفض ,, و تصريحات وعود غير صادقة يستحيل حصرها ,,

* نائب برلماني تفشل الجهات ان ترفع عنه الحصانة ,, فيبدو الأمر و كأنه مسرحيه ,, فيما يتم القبض على الضعفاء و الوسطاء ,,

* و وزير و احد قيادات الحزب الحاكم تتحرى معه الجهات العدلية الآن كما جاء و تداولته الاسافير ,, مجرد تحرى ان صح ذلك و سيبرر ايضا بالكلام و علينا ان نحسن النية و ننتظر ,,

* مشكله هذه البلاد معلومة و معروفة فى عدم الحساب ,, سوء الإدارة ,, كثرة التصريحات و كثرة الثرثرة و الكلام و انعدام الافعال ,,

* سيتضح بعد فترة أن القطط السمان بريئة و ان الفئران مذنبة ,, و حشائش صغيرة ستموت تحت أقدام صراع الأفيال ,, و ستمتلئ الأرض ضجيجا بصوت مفرقعات الهواء ,, ثلاثون عاما لم يحاكم قط واحد ,, و لكن بكل تأكيد سياعقب السائق الذي سرق المروحة و سيطبق عليه القانون فالادله متوفرة و موجودة أما فيما عدا ذلك فهى روايات غير صحيحة ,,

* اذن كل الامر صراع ,, صراع مصالح ,, كروت للترهيب و التخويف ,, مصارين تتقلب و تتلولو و تتصارع فيما بينها ,, و لكنها لن تنفصل كل الامر تخلص من الفضلات ,, نفاخ سرعان ما يخرج الى الهواء ,,

التيار



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