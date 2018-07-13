وزير و نائب برلماني و سائق القطط السمان بقلم عمر عثمان

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13-07-2018, 05:30 PM

عمر عثمان-Omer Gibreal
<aعمر عثمان-Omer Gibreal
تاريخ التسجيل: 14-04-2015
مجموع المشاركات: 60

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وزير و نائب برلماني و سائق القطط السمان بقلم عمر عثمان

    05:30 PM July, 13 2018

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    عمر عثمان-Omer Gibreal-الخرطوم-السودان
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    * القط السمين هو ذلك القط البدين اللئيم الذي يكون غالبا في أسوار المنازل و المطاعم قط مشرد ليس له كرامه و ليس له انفه يأكل دون مجهود كل همه ان تنتفخ بطنه سحتا و حراما ,, يسرق و يشحذ الأكل من المطاعم ومن براميل الوساخة و يأتي تحت التربيزة ,, يأكل دون مجهود ,, قط له كلاوى و كرش ,, يمشى متمهلا ,,
    * القط السمين جبان رعديد يريدها باردة ,, يأكل و لا يشبع و لا يحمد ,, منبرش متدهنس ,, لئيم متغطرس ,, ليس له إحساس تنهره و تدفعه و تطرده و يظل فى مكانه حتى ان ذهب من الباب أتى من الشباك ,,
    * فتم القبض على سائق سرق مروحة سقف من المستشفى ,, مروحة مستعملة ,, ثم موجه من الضحك و كأنه استهتار و استهزاء ,,
    * نسمع ضجيجا و لا نرى طحينا ,, القطط البدينة لا يتم حبسها فهم أكبر من ان يحاكموا ,, فسوء الإدارة و التقارير الكاذبة و الوعود الزائفه ليس عليها حساب ألا يوم الحساب ,,
    * الم يكونوا هم الذين يبررون الفشل ,, و يغالطون الواقع و ينكرون عليك ما تراه بعينيك ,, فبينما صفوف البنزين تصطف فى المحطات يأتي احد المسئولين و يصرح انه لا توجد أزمة فعلينا أن نكذب أعيننا و نصدقه ,, و الكهرباء تقطع و بصرحون انها مستقرة اوليس هؤلاء الاقتصاديين الذين اقسموا ان البلاد فى حالة رخاء و ان الدولار سينخفض ,, و تصريحات وعود غير صادقة يستحيل حصرها ,,
    * نائب برلماني تفشل الجهات ان ترفع عنه الحصانة ,, فيبدو الأمر و كأنه مسرحيه ,, فيما يتم القبض على الضعفاء و الوسطاء ,,
    * و وزير و احد قيادات الحزب الحاكم تتحرى معه الجهات العدلية الآن كما جاء و تداولته الاسافير ,, مجرد تحرى ان صح ذلك و سيبرر ايضا بالكلام و علينا ان نحسن النية و ننتظر ,,
    * مشكله هذه البلاد معلومة و معروفة فى عدم الحساب ,, سوء الإدارة ,, كثرة التصريحات و كثرة الثرثرة و الكلام و انعدام الافعال ,,
    * سيتضح بعد فترة أن القطط السمان بريئة و ان الفئران مذنبة ,, و حشائش صغيرة ستموت تحت أقدام صراع الأفيال ,, و ستمتلئ الأرض ضجيجا بصوت مفرقعات الهواء ,, ثلاثون عاما لم يحاكم قط واحد ,, و لكن بكل تأكيد سياعقب السائق الذي سرق المروحة و سيطبق عليه القانون فالادله متوفرة و موجودة أما فيما عدا ذلك فهى روايات غير صحيحة ,,
    * اذن كل الامر صراع ,, صراع مصالح ,, كروت للترهيب و التخويف ,, مصارين تتقلب و تتلولو و تتصارع فيما بينها ,, و لكنها لن تنفصل كل الامر تخلص من الفضلات ,, نفاخ سرعان ما يخرج الى الهواء ,,
    التيار

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