وزير الخارجية السابق غندور في دفاع مستميت عن النظام وزير الخارجية السابق غندور في دفاع مستميت عن النظام ، ونقد بلباقة كل التقارير ، في ظل مواجهته بالاعتقالات والتعذيب والفساد ومحاربة الصحافة ومصادرة حقوق الصحافيين . وكيف ذكر مناديب الاتحاد الإفريقي ، وقد كشفوا عيوب الانتخابات السابقة وتجاوزها . وحديثه عن محكمة الجنايات وملاحقتها لرئيس السودان ، فقال أن دولته لا تعترف بالمحكمة الجنائية لأنها ليست عضواً بها !.... ورغم جهوده في فك الحصار الاقتصادي عن بلاده خلال 20 عاماً ، وتم إقالته بقرار من الرئيس !! *
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