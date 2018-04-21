

09:56 AM April, 21 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله الشقليني-

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وزير الخارجية السابق غندور في دفاع مستميت عن النظام



وزير الخارجية السابق غندور في دفاع مستميت عن النظام ، ونقد بلباقة كل التقارير ،

في ظل مواجهته بالاعتقالات والتعذيب والفساد ومحاربة الصحافة ومصادرة حقوق الصحافيين .

وكيف ذكر مناديب الاتحاد الإفريقي ، وقد كشفوا عيوب الانتخابات السابقة وتجاوزها .

وحديثه عن محكمة الجنايات وملاحقتها لرئيس السودان ، فقال أن دولته لا تعترف بالمحكمة الجنائية لأنها ليست عضواً بها !....

ورغم جهوده في فك الحصار الاقتصادي عن بلاده خلال 20 عاماً ، وتم إقالته بقرار من الرئيس !!

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