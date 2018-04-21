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وزير الخارجية السابق غندور في دفاع مستميت عن النظام

21-04-2018, 09:56 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 01-03-2005
مجموع المشاركات: 11822

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وزير الخارجية السابق غندور في دفاع مستميت عن النظام

    09:56 AM April, 21 2018

    سودانيز اون لاين
    عبدالله الشقليني-
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    وزير الخارجية السابق غندور في دفاع مستميت عن النظام

    وزير الخارجية السابق غندور في دفاع مستميت عن النظام ، ونقد بلباقة كل التقارير ،
    في ظل مواجهته بالاعتقالات والتعذيب والفساد ومحاربة الصحافة ومصادرة حقوق الصحافيين .
    وكيف ذكر مناديب الاتحاد الإفريقي ، وقد كشفوا عيوب الانتخابات السابقة وتجاوزها .
    وحديثه عن محكمة الجنايات وملاحقتها لرئيس السودان ، فقال أن دولته لا تعترف بالمحكمة الجنائية لأنها ليست عضواً بها !....
    ورغم جهوده في فك الحصار الاقتصادي عن بلاده خلال 20 عاماً ، وتم إقالته بقرار من الرئيس !!
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