فتحي الضو:مصدر كتاب (الطاعون ) مازال داخل النظام وفي المنظومة الأمنية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 29-03-2018, 03:26 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

وزارة العدل vs وزارة المالية! بقلم محمد لطيف

29-03-2018, 02:59 PM

محمد لطيف
<aمحمد لطيف
تاريخ التسجيل: 18-06-2017
مجموع المشاركات: 81

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


وزارة العدل vs وزارة المالية! بقلم محمد لطيف

    02:59 PM March, 29 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد لطيف-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر


    يبدو أننا بالفعل أمام معركة بين الحق والباطل.. وإلا فما معنى أن ترفض وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تنصاع لطلب وزارة العدل بالأخذ بملاحظات وتوجيهات الإدارة المختصة بالوزارة.. وزارة العدل.. وقد فصل في هذه الملاحظات والتوجيهات بل والشروط زميلي الأستاذ طاهر ساتي في زاويته المطروقة بأخيرة السوداني أكثر من مرة.. ولكن المفارقة أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.. وهي التي يفترض أنها الأحرص على المال العام والقيم عليه.. وبدلا من أن تكون هي المحفزة والمشجعة والآمرة للأجهزة الفنية كي تكون عونا لها في إنفاذ مهامها في القيام بدورها في حفظ حقوق الوطن ومصالح شعبه وحماية المال العام.. فإذا بها هي التي تزوّر عن مواجهة الحقائق.. وقطع الطريق على أي محاولات للتلاعب أو التحايل..!
    المدهش أن الله وفي هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الاقتصاد السوداني.. ويقتطع رئيس الجمهورية يوما من وقته في كل أسبوع لمتابعة الأداء الاقتصادي.. وفي وقت لا يمل فيه سيادته الحديث كل يوم عن مكافحة الفساد.. ومحاربة المفسدين.. وملاحقة القطط السمان.. أقول إن الله قد غيض لهذه البلاد شخصية قانونية بل خبيرة لا يشق لها غبار لتكون في عون إدارة العقودات بوزارة العدل.. أجمع خبراء قانونيون.. والغريب أنهم من مشارب قانونية وسياسية متباينة.. تحدثوا إليّ بالأمس عن الخبيرة القانونية طويلة الخبرة السيدة أسماء حامد كشة تحديدا.. يجمع هؤلاء أن كادرا بهذه الخبرة وهذه القدرة على الإحاطة والتحليل لم تمر على هذه الإدارة لزمن طويل.. ولكل هذه الأسباب والملاحظات الموضوعية التي صاغتها هذه الخبيرة القانونية واللجنة عالية الأهلية التي تقودها.. يبدو موقف وزارة المالية غريبا ومحيرا.. بل ومربكا.. ولعل واحد من أهم الشروط التي وضعتها لجنة كشة.. فهي أن على وزارة المالية وبعد أن تستوفي كل الملاحظات القانونية وإصلاح العقد بإزالة كل العيوب التي تعتوره.. أن يخضع العقد لموافقة مجلس الوزراء الاتحادي..!
    بل الأخطر والأغرب من كل هذا.. ما يتردد عن أن الشركة التركية قد حاولت الاستعانة بخبرات قانونية يفترض أن صلتها بهذا المشروع أنها تعتبر المستشار القانوني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.. فكيف يفكر طرف في تفاوض ما الاتصال بمستشاري الطرف الآخر.. حتى ولو من باب التحية..؟ مما يثير كثيرا من التساؤلات.. بل والهمز واللمز.. حول هذا الاتصال المريب إن صح بالطبع..!
    الآن يبدو جليا.. أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.. المفترض أنها القيم على المال العام تقف في ضفة.. وتقف على الضفة الأخرى تماما.. وزارة العدل التي يفترض أنها هي الأخرى.. المنوط بها تقديم النصح القانوني والاستشارة الملزمة لوزارة المالية.. أليس غريبا ومريبا هذا الوضع..؟
    ليس هذا فحسب.. بل اتصل بي أمس أحد كبار المسشارين الهندسيين ليتساءل معي.. كيف يستقيم عقلا أن مشروعا هندسيا بالدرجة الأولى.. وبهذا الحجم.. لا يستشار فيه المهندسون..؟!!!


    alyoumaltali
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de