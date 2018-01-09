09-01-2018, 05:10 PM

الامين اوهاج

الامين اوهاج

تاريخ التسجيل: 25-10-2015

مجموع المشاركات: 20 للتواصل معنا FaceBook

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وزارة الصحة بالبحر الاحمر تعيين وزراء عديمي الخبرة والاختصاص وتتدهور اخيراً الي تنصيب العاجزي

05:10 PM January, 09 2018 سودانيز اون لاين

الامين اوهاج-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر وزارة الصحة بالبحر الاحمرتعيين وزراء عديمي الخبرة والاختصاص وتتدهور اخيراً الي تنصيب العاجزين وغير الائقين بالقيام بالمهام ""



المناطق والمحليات التي تنتشر فيها البادية ووعورة الطرق كالبحر الاحمر حيث السكان علي البوادي الواسعة والمناطق الجبلية يحتاجون الي العناية الدقيقة الي كوادر قوية ومؤهلة يحيلون دون انتشار الامراض المعدية والخطيرة .

وقد كان حظها من الوزراء في البداية من الكفاءات واصحاب الخبرة والاختصاص كالسيد الصادق الطبيب المختص و السيد عبد الرحمن بلال الخبير الكفؤ في الطب العلاجي والوقاية من الامراض وذو الخبرة بالطب وكان الاثنان يتمتعان بصحة جيدة وقدرة فائقة للوصول .وكان السيد الصادق قسم الله يحلل الامراض في امكان تواجدها وخلافها ويمد بالادوية والكوادر وكان السيد عبد الرحمن اكثر سخاءاً منه اذا يظل يلازم المرضى ويعين من لا قدرة لهموهنا ماجعل كل سكان ومواطني محليات الولاية العشر ان يتمنون ان يتبوأ منصب الوالي والولاية لاتدري اليوم هل تعزي البحر الاحمر ام تهنئ الدمازين ان المؤتمر الوطني يدقق في الوزارات التي تكون من حظه ويضع فيها الاشخاص المناسبين ولكن بالنسبة للوزرات التي توؤل الي الاحزاب المشاركة بغض النظر عنها ويترك للحزب اختيار من يشاء دون تدخل مع انه من الازم ان يخطر الاحزاب مسبقاً بالوزارات التي تخصص له وان يلتزم باختبار كفاءات مناسبة ولائقه صحيا وجسديا لاداء المهمة فاننا نجد حزباً كالاتحاد الديمقراطي يقبل كل من انضم الية من المتطلعين الي المناصب الدستورية دون كفاءة او خبرة حتي ممن لا صلة لهم به في تاريخة الحديث او القديم .





ان مأساة الذباب الكثيف الذي انتشر بكل مواقع عاصمة الولاية يجب ان يجعلنا نفكر في هذه المأساة التي واجهتها الولاية .هذا الذباب الغريب بكل انواعه ومختلف احجامة لايتصدي له غير السيد الوالي شخصياً حيث بذل جهودة مع السيد عواض مدير هيئة النظافة وفق علمنا فانه هيئة النظافة تتبع لمعتمد بورتسودان بتوفير طائرات الرش حيث انغشعت المصيبة .

وكانت ولايتنا مقدمه علي استضافة حشود ووفود ضخمة في المهرجان السياحي

لقد كان الوزيران المختصين الصادق وعبد الرحمن بلال يقودان الحملات لمكافحة الامراض المعدية واصحاح البئية بتوفير كل الامكانيات له من زيت راجع ومبيدات وكنا نلحظها ليل ونهار في شوارع المدينة .

فما الذي سيخلفة لنا اختيار العاجزين جسدياً وذهنيناً واجتماعياً والذين لم تعد الفرصه سانحه امامهم وفق الحيرة التي كسبتها الجماهير ولم تعد الفرصة سانحه امامهم كما كان يجد في عهد مجالس شعب نميري التي قاطعتها الاحزاب والمواطنين والديمقراطيين .فنجد اليوم ان موطني سنكات وهيا اختاروا ابنائهم وتركوا هؤلاء في ذيل قائمة المرشحيين فيجب علي حكومتنا الاستفادة من ابناءها الاصليين بخدمة اهلهم ومناطقهم دون الالتفات اليهم .

رغم ان وزارة الصحة تمتع حاليا بكادر نادرمن الاداريين علي مستوي المدير العام ومديرة الوقاية ومدير هيئة النظافة ان تمد هذه الوزارة بوزارء امثال عبد الرحمن بلال ولو انهم تجاوزوا مراحل الوزراء الي مراحل منصب الوالي

والله نسأل ان يوفقنا في حسن الاختيار

الامين اوهاج

0900022068



خطاب فريد السيد الوالي في لقاء البشير واردغان والوفدين السوداني والتركي بسواكن

كان خطاب السيد علي احمد حامد بقاعة الجمارك بسواكن في لقاء الوفدين السوداني والتركي برئاسة السيد عمر حسن احمد البشير والوفد التركي برئاسة الرئيس رجب طيب اردغان خطاباً تاريخياً وهاما حضره اغلب المواطنين كوثيقة تاريخيه وبرع السيد الوالي في اختيار كلماته وتحدث فيها عن العلاقات الازالية بين الشعبين واشار فيه الي المواقف الصلبة لللررئيس اردغان في قضايا المسلمين ووقفاته المستمرة لدفاع عنهم .

ان بلادنا وعلي مدي العهودالتي مضت لم ننجح في الحصول علي التمويل والاستثمار لموارها الثمينة . الاانه وحديثاً ظفرنا بجهود الحكومة ووالي البحر الاحمر علي وجه الخصوص لجلب الاستثمار والتمويل لمشاريع عديدة .

وساعده في ذلك وجود السيد محمد الحسن طاهر هنيس المعروف بامانته ونشاطة والمقدرة علي المواصله اربع وعشرون .

ساعه يوميا دون كلل او ملل ويساعد ذلك في صلاته المتينه علي انجاز شهادة خلو طرف للمستثمرين فوراً . كمااعلن السيد الوالي عن شهادة العهد والميثاق مع تركيا نؤكد تضامن السودان وانفتلحة علي الدول الاسلامية وهو عهد وميثاق يخلصنا من الهيمنه الامريكية وابتزازاتها .



خطاب والي البحر الاحمر علي احمد حامد بجزيرة سواكن

اخي الكريم المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية لك التحية والشكر باسم كل مواطني ولاية البحر الاحمربتشريف لنا بالزيارة اليوم وشكرًا مستحقا لك لتكريم ولايتنا لتكون الولاية الوحيدة التي يزورها ضيفك الكريم رئيس تركيا العظيمة رجب طيب اردوغان ، ونعاهدك اننا سنكون علي قدر التحدي في انجاح اتفاقية الشراكة الاستراتجية التي تم توقيعها بالامس بين بلدينا الشقيقين السودان وتركيا .

وسنقدم للاخوة المستثمرين من تركيا كل دعم وعون وتسهيل وتبسيط للاجراءات وسيكون مجتمع االولاية مقبلا برضا وتوافق علي انجاح مايليه في هذه الشراكة الاستراتجية .

فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان

ارحب بك نيابة عن مواطني ولاية البحر الاحمر ونشكرك ونقدر لك المواقف التارخية التي وقفتها في نصرة الامة ، ونذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر .

موقفك التاريخي من دعم وسند لشعب البوسنة والهرسك وكوسوفو وشرق اوربا .موقفك في منتدي دافوس في سويسرا ، موقفكم التاريخي من دوله الصومال وعودة الامل والحياة اليها .

موقفك التاريخي من شعب الروهنقيا ودعمهم اللا محدود سياسيا واقتصاديا .

موقفك من القضية الفلسطنية ودعمك وموقفك الاخير بدعوة قمة طارئ لمنظمة المؤتمر الاسلامي وقد تمت المبادرة في الامم المتحدة لتقف 128 دولة ضد القرار الامريكي الخاطئ في مقابل 8 دول صغيرة . وبهذا الموقف اكدت لنا ان القدس ليست مجرد مدينة بل القدس عقيدة .



ونهنيك وشعب تركيا العظيم علي دحر المحاولة الارهابية الانتقلابية الفاشلة في يوليو من العام 2016 م ، ونؤكد لك اننا طلننا طوال الليل ندعوا الله لكم النصر والثبات ، وذهب جمع كبير منا الي المساجد يدعون لكم طوال الليل حتي تحقق لكم النصر المبين .ونهنئك علي النجاح الفريد غير المسبوق في احداث نهضة اقتصادية وتوافق سياسي ورضا اجتماعي يمثل معجزة في تركيا .

ونهنئك بان اعدت لنا الامل بانكم كنتم القدرة والمثال في الصدق والتجرد والقوة في المبادئ وقول الحق ونصة المستضعفين .

الســادة الضيوف الكرام

مرحبا بكم جميعا في اقدم منطقة حضارية ، تجارية وميناء بحري ، في افريقيا مطل علي البحر الاحمر ، منذ اكثر من 3000 سنة ، يربط افريقيا بكل شعوب العالم . سواكن ، المدينة التي نجتمع فيها الان ، ظلت لفترة طويلة من الوقت جزءا من ارض الخلافة الاسلامية العثمانية واستمرت لسنين عدة معبرا لخيرات افريقيا وتجارتها وحجاجها الي الارضي المقدسة في الحجاز والشام ، ويحجون الي مكة المكرمة بيت الله الحرام ، ويزورون المسجد النبوي في المدينة المنورة ، ويزورون المسجد الاقصي في فلسطين .

وشهدت نهضة حضارية ومعمارية واقتصادية تظهرها الصور والوثائق الموجودة في السودان ، وتلك الموجودة في المتحف والارشيف العثماني في استانبول .ولان بعد ان عزمت حكومة السودان عودة الحياة والامل الي هذه المدينة التارخية ، افتتح فخامة الرئيس البشير في العام 1990م ميناء الامير عثمان دقنة للركاب في مدينة سواكن، وانتقل اليها نشاط صادر الثروة الحيوانية السودانية ، ومنذ ذلك التاريخ بدات الحياة تعود مرة اخري الي المدينة التاريخية.



وفي العام 2010 م بدات دولة تركيا الشقيقة عبر منظمة تيكا في اعادة بناء المواقع التارخية في المدينة ، وكما تشاهدون اكتمل بحمد الله العمل في مبني الجمارك الذي نجلس فية الان ، وفي اثنين من المساجد ، ويستمر العمل في مبني المديرية رئاسة الحكومة في ذلك التاريخ القديم ، اضافة الي جزء من الطرق الداخلية ، وجددنا معهم الاتفاقية في العام 2016 م فلهم الشكر علي ذلك . وهو جهد مقدر نتمني ان يستمر في اطار مشروع حكومة السودان لاعادة مدينة سواكن سيرتها الاولي .وجنوبا وعلي بعد اقل من 100 كلم من هنا يقع مشروع دلتا طوكر الزراعي الذي انشأ ه السيد / ممتاز باشا حاكم سواكن في العام 1867 م لزراعة القطن كاول واكبر مشروع للزراعة في وسط وشرق افريقيا في ذلك الوقت ، مايزال المشروع يعمل، ولكن بكفاءة اقل ، وفي انتاج القطن والذرة والدخن والخضروات ومحصولات اخري .وفي اتجاة الشمال الشرقي وعلي بعد اقل من 60 كلم من هنا وفي عمق البحر الاحمر داخل المياة الاقليمية للسودان توجد جزيرة سنقنيب المرجانية التي اقام فيها حاكم سواكن العثماني فنارا في العام 1897 م يرشد السفن التجارية العابرة للبحر الاحمر ، والداخلة الي جزيرة سواكن ويحميها من خطر التحطم في البحر ، وبذلك انقذ الارواح والمتلكات وآلاف السفن التي تستخدم هذا الممر البحري الهام . اليوم ونحن نجمتمع في هذا الملتقي . نتطلع لاستمرار جهد الاشقاء في تركيا معنا لنعمل سويا لربط هذا الماضي العريق المشرق بالحاضر الذي تطورت فية علاقتنا السياسية والاقتصادية فصار البلدان السودان وتركيا ارقاما مؤثرة في السياسةالاقليمية والدولية ، فنحن نعتز بالتجربة التركية الرئدة في النهضة الاقتصادية التي قادها الرئيس رجب طيب اردوغان واخوانه ، والتي صعدت من خلالها لتحتل الرقم 14 علي صعيد الاقتصاد العالمي والرقم 6 علي مستوي اوربا . وبمعدل نمو تجاوز ال11 % في النصف الثاني من هذا العام كاعلي معدل نمو في العالم ، تسير تركيا بخطي سريعة لتحتل موقعا متقدما ضمن اعلي 10 اقتصاديات في العالم ، وقفزت صادرتها من 15 مليار دولار في العام 2003 الي اكثر 160 مليار دولار في العام 2016 م ونتاج محلي اجمالي تجاوز 1.9 ترليون دولار . والسودان الذي تطور اقتصاده في العام 2000 بعد اكتشاف البترول وقفز الناتج المحلي فية من 17 مليار دولار خلال العام 1999 م الي اكثر من 177 مليار دولار في العام 2016 م وارتفعت صادراته من 900 مليون دولار في العام 1999 م الي اكثر من 13 مليار في العام 2009 م . هذا رغم تعرضة لحصار ظالم امتد لاكثر من 20 عام وحروبا لازمته منذ اكثر من 60 عاما . والآن ، ونحن نتجاوز زمن الحروب والحصار نتطلع الي شراكة استراتجية مع دولة وشعب عظيم مثل تركيا وشعبها ، والتي انتظرناها كثيرا لتعود الي موقعها القيادي والريادي في العالم . والسودان وتركيا وبما يملكان من مقومات اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية ونتطلع لنلعب دورا كبيرا في تنفيذ الشراكة الاستراتجية التي تم توقيعها بالامس بين بلدينا الشقيقين شراكة استراتجية نعبر بها الي مستقبل مشرق لخير شعبينا وجيراننا في الاقليم ولاصدقائنا في دول العالم اجمع ، شعارنا فيها السلام والصداقة ورعاية وتطوير المصالح المشتركة مع كل شعوب العالم .

وفي هذا الصدد نقول الاتي :

ولاية البحر الاحمر بمساحة 281.887 كلم مربع وساحل طولة 750كلم علي البحر الاحمر الممر الدولي ، وفي قلب العالم ، وهو كل الساحل السوداني من الحدود مع جمهورية مصر العربية ودولة ارتريا جنوبا وبعدد سكان حوالي 1.5 مليون نسمة ، وبعدد اربعة موانئ بحرية تعمل الآن وبطريق ساحلي وطريق بري ، وسكة حديد تربطها بالعاصمة الخرطوم وكل ولايات السودان وبعض دول الجوار وباحتياطي ضخم من المعادن الاف الاطنان من الذهب والفضة ، وملايين الاطنان من النحاس ، والكروم ، والمنجنيز ، والجبص ، والبترول ، والغاز . نتطلع لان نكون مركز العلاقة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين تركيا والسودان ، وتؤكد الولاية جاهزيتها لتنفيذ أي مهمة توكل اليها في هذا الصدد . ومما يجدر ذكره ان ولاية البحر الاحمر بهذا المساحة 218.887 كلم مربع تساوي 11.7 % من مساحة السودان 27.9 % من مساحة تركيا وتزيد علي مجموع مساحة دول ، هولندا ، وبلجكيا ، والنمسا ، وسويسرا ولكسمبورج مجتمعة . وعلية نري اننا نملك من المقومات مايمكننا من القيام بالدور الذي نتطلع الية وقد اعددنا مذكرة تفاهم جاهزة للتوقيع توضح المشروعات والاولويات وشرعنا في تنفيذ عدد من المشروعات مع شركاء من تركيا ، وهنا لابد من شكر خاص وتحية للاخ شاهين تين عضو البرلمان التركي ونائب رئيس لجنة الطاقة . الذي تواصل معنا وحشد لنا الشركاء في غرفة التجارة والصناعة في مقاطعة دينزلي في تركيا وكانت ثمرة ذلك اتفاقيات لاقامة منطقة حرة في ولاية البحر الاحمر اضافة الي فنادق ومنتجعات سياحية ومصانع وشراكات اقتصادية اخري ، ونشكر السيد عدنان يلدرم مدير بنك اكزم بانك في تركيا الذي

وعدنا بتيسير التمويل للنشاط الاستثماري في ولايتنا ، ونشكر شركة الخطوط الجوية التركية التي وعدتنا لفتح خط طيران مباشر بين استانبول ومدينة بورتسودان لتشجيع السياحة والاستثمار ، ولعلم سيادتكم فان مطار بورتسودان يستقبل الآن رحلات مباشرة من جدة ودبي والقاهرة . ويشرفنا اليوم حضوركم وتشريفكم لحضور التوقيع علي اول اتفاقيات شراكة اقتصادية بين ولاية البحرالاحمر وشركات من ةتركيا الشقيقة . وبمناسبةهذه الزيارة التارخية لابد لنا من ان نشكر الاخ الدكتور سردار شام مدير منظمة التعاون والتنسيق التركية الذي زار ولايتنا برفقة زوجتة الدكتورة سلوي ووفد رفيع من المنظمة ، في شهر اغسطس الماضي ، وقف علي سير العمل المستمر في سواكن ، ووعدنا بمشروعات اضافية في جزيرة سنقنيب ، ومواقع اخري ، ونشكر منظمة هئية الاغاثة الانسانية لحقوق الانسان والحريات التركية ( IHH ) ، وشركة رعاية الاقصي الطبية للصناعةوالتجارة في استانبول الذين زارونا في فترة سابقة ووعدونابإنشاء المستشفي السوداني التركي للاورام والطب النووي ونحن في اشد الحوجة الية ونتطلع الي اضافة اقسام لعلاج مرضى القلب والكلي والتي يسافر لها كثير من المواطنين للعلاج ، ووعدتنا منظمات تركية اخري بانشاء محطات تحلية لمياة الشرب لمدينة بورتسودان عاصمة الولاية ووقعنا مذكرة تعاون وتؤامة مع ولاية دينزلي في تركيا وقعتها مع الاخ عثمان اوسلان حاكم المقاطعة في شهر سبتمبر العام الماضي في دنزلي في تركيا ، وبيننا تواصل مع السيدة فاطمة شاهين حالكم مقاطعة غازي عنتاب لتوقيع مذكرة مشابهة . نهدف من خلال هذا المذكرات لتطوير العلاقات الاقتصادية بين شعبينا وبلدينا .























محلية بورتسودان تسهم بقوة في جهود الوالي في القضاء علي الذباب قبيل بدء احتفالات ختام المهرجان

اجتماع طارئ بعد هطول الامطار

فور العودة من الصين قام معتمد بورتسودان وقلبة علي محليتة بالاشراف علي الاضرار التي احدثتها الامطار في غيابة في برنامج مستمر منذ تلك العودة وحتي اللحظة واجتمع مدير الصحة بالمحلية وبعض النواب والمدير التنقيذي . ومدير اصحاح البئية بالمحلية والمدراء الثلاث لوحدات المحلية ومنسق الدفاع الشعبي ومنسق الخدمة الوطنية والشرطة الشعبية ومهندس المحلية والمبادرات الشبابية ناقش الاجتماع كيفية معالجة الوضع واثر ما سببتة الامطار واكد سيادته ضرورة مضاعفة الجهد علي الصعيدين الرسمي والشعبي وتكامل والمشاركة عبر كل منظمات المجتمع المدني واعلن عن انطلاق نفرة كبري لاصحاح البيئة وتشمل كل قطاعات المحلية الثلاث بلاضافةتم تكوين لجنة الاستقطاب الدعم .

لانقاذا لمناطق المتاثرة بالامطاربالاضافة الي المدير التنفيذي ومدير وحدة الاوسط ومدير الصحة بالمحلية ومدير هيئة النظافة والضابط الاداريين حيث وقفوا علي حجم التاثر لوضع خطة اسعافية لحل المشكلة ودرء الكوارث ووعد سيادتة



في اجتماع بالغرفة التجارية والاتحاد المراة والطلاب وممثلي المبادرات الشبابية حيث ناقشوا النفرة الكبري لاصحاح البيئة وترتيبات انجاح الحملة وتشمل وحدات وقطاعات المحلية والاسواق لنقل النفايات وعمليات للرش وردم البرك وربط الهوايات وصب الزيت الراجع . اصحاح البيئة يتضامن مع اليات النظافة وايجاد مكب جديد للنفايات ووعد باستمرار الحملات حتي تغطي كل المدينة لاستقبال الضيوف القادمين للمهرجان السياحي .

طاف المعتمد و مدير عام هيئة نظافة وتجميل المدينة الشوارع العامة الاسواق والموقف العام واجتماعها بتقديم وجبة عشاء للعاملين وكرم العاملين علي العمل والاستحسان مادياً ومعنوياً وحثهم علي بذل فريد من الجهد .

ذلل عقبات سير العمل بالمدينة والسوق لدعمه للمجال الصحي وهيئة النظافة وتجميل محلية بورتسودان ونظافة السوق يومياًودعا الوحدات الادارية والمواطنين للحفاظ علي تجميل المدينة .

كما كون سيادته لجنة ازالة التشوهات والمخالفات التي تكون بقرار المعتمد برئاست المدير التنفيذي رئيساً ومدير تنظيم المباني بالتخطيط العمراني رئيساً مناوباً و مهندس اول المحلية مقرراً عضويةو مندوب هيئة الموانئ ومندوب هيئة التعمير ومدير هيئة النظافة مندوب التخطيط العمراني ومدير النظام العام للمحلية مندوب وزارة التخطيط العمراني ومدير الشئون الصحية بالمحلية ومندوب الشرطة والامن والاستخبارات العسكرية .









المنظمات الشبابية

وتم تكوين لجنة بام القري تتتكون عضويتها من انتصارمهدي عضو المجلس التشريعي ومحمد عطية رئيسا لجنة ام القري لتعليم المراة و محو الامية بعضوية امين الشباب بالمحلية .

احياء العمل الدعوي والارشاد

يتكون مجلس استشاري واعضاء اخرين وحدد القرار مهام واختصاصات برئاسة محمود اونوراحمد للعمل الدعوي في تفعيل المواجهات الدعوية بالمحلية ووضع الاستراتجية للعمل الدعوي بالمحلية واعداد الدراسات والبحوث في مختلف

واجتمعوا بالسيد محمد اونور وناقشوا عمل اللجنة ومهامها وملخص عمل الجنة في الاتي وتثقيف المواطنين عبرالاعلام وائمة المساجد

وفي مجال احياء كل المناشط لاسهام الشباب والشيوخ والعنصر النسائي في مختلف المناشط العامة والدينية كون سيادته المجلس الاستشاري للعمل الدعوي برئاسة الشيخ محمد اونور احمد لتفعيل المواجهات الدعوية ووضع الاستراتجية للعمل الدعوي بالمحلية واجراء البحوث في مختلف مجالات الدعوة والارشاد واقتراح ورش العمل والدعوات العلمية عمل ما يراه المجلس لتطوير العمل الدعوي علي ترفع تقارير شهرية وذلك حفاظاً علي تمسك الشباب باهداف الدين الاسلامي

والمعتمد يواصل جهوده التي بداها منذ عودتة من الخارج وحتي اللحظة وقد اثمرت جهود المحلية في اختفاء الذباب بتضامن مع جهود السيد الوالي .













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