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وزارة التنمية البشرية :الطيش!! بقلم حيدر احمد خيرالله

17-04-2018, 03:33 PM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1177

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وزارة التنمية البشرية :الطيش!! بقلم حيدر احمد خيرالله

    03:33 PM April, 17 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
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    سلام يا .. وطن





    *السودان الوطن الذى نكبته رؤى الساسة البائسة وأفقرت شعبه وأصابته بالعطب الفكري الابداعي حتى صار بلداً يعانى من كل النواحي ، الامتحانات تعاد ,الخبز بين الغلاء الفاحش والرداءة النوعية ، الحياة التي فقدت قيمتها وطعمها ,فتذيلنا قوائم الرفاهية وتصدرنا دوائر الفشل وها هو العميد (م) حمزة بابكر المستشار القانوني للهلال الاحمر السوداني يحذر مما وصفه بالخطر الماحق بسبب تعرض السودان الدائم للكوارث الطبيعية وأكد على انه ما زال السودان من اكثر الدول عرضة لهذه الكوارث وقال ان نسبة تعرضه للمخاطر 7,2%والهشاشة 2/6 % والافتقار للمواجهة 7% وان هنالك دراسات اثبتت بان السودان سيعانى من مخاطر جسيمه ستؤثر على اهم القطاعات الحيوية التي تشمل الزراعة والامطار والطاقة والتنوع الاحيائي والبنية التحتية والحضارية, ان هذه الصورة الكارثية والتي تنذر بسوء العواقب لم نتوقف عندها فحسب بل ان السودان احتل المرتبة رقم 165 في التنمية البشرية من جملة 188 دولة في العالم وذلك في العام 2016م وحل في المرتبة الخامسة قبل الاخيرة .

    *المحزن ان هذه الحكومة عبر ما يقارب الثلاثين عاما وهى تسوق بلادنا من سئ الى اسوأ فمن عسانا نلوم ؟! فارضنا التى اصبحت حقلاً بور وشعبنا الذى اصبح فئران تجارب على يد هذه المنظومة السياسية التي حكمت وتحكمت فينا بلا علم ولا هدي ولا كتاب منير.. فهاهي الارقام تتحدث والارقام لا تعرف الكذب السياسي والنذر التي تلوح في الافق ويعرفها القاصي والداني لن تجد من حكومتنا الاهتمام الذى تستحقه فالمشروع الحضاري المفتري علينا والذى غُلب على امره لم يفرز شيئا تجاه التنمية البشرية بل ها نحن نجد انفسنا الخامس قبل الطيش فمن هو الطائش يا ترى ؟!! ونسبة الفقر التي ذكرها العميد حمزه بابكر واشار الى انها 46% وان السودان يقع ضمن 11 دولة تعانى من الفقر المدقع / يعني نصف سكان السودان فقراء يا له من خبر.!!

    *ان السوء الذى ينتظرنا ونحن نرى موقعنا فى الدول التي تقع تحت خط الفقر جدُّ مرعب وحيث انه لا توجد سياسات واضحة نحو التنمية الاقتصادية فان النتائج التى نتجت تمثلت فى موقعنا المتأخر في التنمية البشرية ,وهل لنا ان نسال هذا النظام ما الذى ينبغي علينا فعله حتى تتحول الحكومة الى حكومة تراعى انسانها وتعمل على تنميته اقتصادياً وبشرياً ؟

    ان انسان السودان لا يستحق كل هذا الحيف والجور الذى مورس عليه من هذه الجماعة التي تأخرت به عن الركب البشرى كله ووضعته في مؤخره القافلة الانسانية , شكرا للعميد حمزه وهو يكشف الحقائق دون مواربة ويطرحها في الهواء الطلق عسانا ننتبه للتنمية الاقتصادية ونلغى وزارة اسمها التنمية البشرية ،الخامسة من قبل الطيش فأنها حقا وزارات نتاج محاصصات لا تبقى ولا تذر من خيرات هذا البلد ..وسلام ياااا و طن..

    سلام يا

    (اصدر مولانا بروفيسور حيدر احمد دفع الله قرار ا قضي بتعيين قضاه في العمل في محكمه مكافحه الفساد ومخالفات المال العام) ويل للفسدة واشياعهم ، من برى لهم قلماً ، او حمل لهم شنطة او كتب لهم شيكاً.. وسلام يا..

    الجريدة الثلاثاء 17/4/2018
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