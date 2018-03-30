وزارة الإعلام السودانية: كلنا كالقمر بقلم خالد الاعيسر



02:31 AM March, 29 2018 سودانيز اون لاين

خالد الأعيسر-UK

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الحكومة السودانية -ممثلة في وزارة الإعلام- لم يرف لها جفن وهي ترى أجزاء كبيرة من الأراضي السودانية تحتل من دول الجوار .

وآخر مواقفها السلبية تجسدت بوضوح في تجاهلها الواضح لمناشدات البعض بالأمس بضرورة الإحتجاج على خلفية خريطة وزعتها وكالة الأنباء الفرنسية، فرانس برس (AFP)، وضمت منطقة مثلث حلايب لجمهورية مصر العربية.

ليس المهم عند هؤلاء القوم في هذه الوزارة -الفاشلة- أن تضم دول الجوار أراضي السودان كلها ناهيك عن مثلث حلايب، ربما هذه الفرضية لا تتجاوز في معانيها قضم الفئران لحديد أعمدة كبري المنشية، وتعدي النمل على 450 جوالاً من السكر في منطقة الدندر.

اليوم إجاباتهم جاءت سريعة -في محاولة يائسة- لنفي الفشل الناجم عن صراعات الأجنحة داخل النظام، والتي تجسدها الحوادث المتكررة وآخرها فضيحة تسريب الامتحانات.

لقد استفزني أيما استفزاز التصريح الصادر عن وزير الدولة بوزارة الإعلام، صديقنا العزيز ياسر يوسف واتهامه للمعارضة بتسريب امتحانات الشهادة السودانية.

ليته قال: (كلنا كالقمر، والقمر له جانب مظلم)، كان يمكن للعذر الأقبح من الذنب ان يكون مقبولاً، ولكن ان يلقي باللوم على المعارضة -في صمة خشمها-، انه لعمري رد فعل غير موفق وأشبه بالمثل السوداني القائل: (كلام الطير في الباقير)، وأنا أضيف: يا سعادة الوزير!!.