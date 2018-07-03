ودقت فوانيس العمل.............. بقلم يوسف شوبرا

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-07-2018, 05:44 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-07-2018, 04:23 PM

يوسف شوبرا
<aيوسف شوبرا
تاريخ التسجيل: 09-07-2017
مجموع المشاركات: 20

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


ودقت فوانيس العمل.............. بقلم يوسف شوبرا

    04:23 PM July, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    يوسف شوبرا -Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر


    تمت اقتراحات من اهالي مدينة الجريف شرق لترفيع مركز عامر عبد المجيد الي مركز مرجعي للمدينة..
    وتطويرة ودعمة الي تخصصات اخري.
    مثل غسيل الكلي والموجات الصوتية والرنين المغنطيسي الي الخ......
    وتكلفة ابناء المنطقة بالدعم المادي والمعنوي لكل مايخص بعمل المركز.
    وتم جمع الداته الاخصائين والمختبرات الطيبة في مدينة الجريف شرق..
    وعبرت سفينة البناء الي مرحلة السقف..
    والنهضة القادمة سقف الخرسانات ....
    ابناءونا يحتاجون الي كثير ودعمهم العلاجي ..
    ونطلب من اهالي الجريف شرق بدول المهجر بدرسة الموقف
    ونطلب من اهالي الجريف بالداخل ان ينظروا الي حالة الموقف ..
    مركز عامر يوجد فيه خدمة جرعة الأطفال تحمي اي انسان من امراض ووقاية لصحة الانسان .
    نعم لانذكر الفضل الذي قدمة العاملين علي هذا المركز .
    نحن نحافظ علي ابناؤنا والاجيال القادمة.
    المدينة سوف تشعر بالأسي والتحبيط نجتهد ونتكاتف نبقي قوتنا في وحدتنا وتطلع العباء السياسية ونطفئ النيران المشتعلة بين الاخوان.
    واقوي تجمع في العالم هو تجمع اهالي الجريف شرق لقد شهد هذا التاريخ للمدينة..
    الجريف هي المحفل والثدي الذي يسقي العاصمة المثلثة بمفاهيم عالية وجد مكثف وترابط وتناسج .
    نضع اقتراحات جديدة في الجانب الصحي نشكل نشاطات توعية واسعافات.
    مدينة الجريف شرق هي الارض الاستراتيجية بالنيل والاستراحات وإنتاجات يدوي وخبارات شاسعة في جوانب النساء..
    هيا نعمل من اجل مدينتنا وتعقيمها ونحافظ علي الأجيال الابرار نحس انهم سيكونوا قدوة لنا وندعم كل الجوانب من صحة وتعليم .
    نهيئ لهم الطريق لعبورهم بانزلاق ولايشعرون بصعوبه.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de