ودقت فوانيس العمل.............. بقلم يوسف شوبرا

04:23 PM July, 03 2018 سودانيز اون لاين

يوسف شوبرا -Sudan

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تمت اقتراحات من اهالي مدينة الجريف شرق لترفيع مركز عامر عبد المجيد الي مركز مرجعي للمدينة..

وتطويرة ودعمة الي تخصصات اخري.

مثل غسيل الكلي والموجات الصوتية والرنين المغنطيسي الي الخ......

وتكلفة ابناء المنطقة بالدعم المادي والمعنوي لكل مايخص بعمل المركز.

وتم جمع الداته الاخصائين والمختبرات الطيبة في مدينة الجريف شرق..

وعبرت سفينة البناء الي مرحلة السقف..

والنهضة القادمة سقف الخرسانات ....

ابناءونا يحتاجون الي كثير ودعمهم العلاجي ..

ونطلب من اهالي الجريف شرق بدول المهجر بدرسة الموقف

ونطلب من اهالي الجريف بالداخل ان ينظروا الي حالة الموقف ..

مركز عامر يوجد فيه خدمة جرعة الأطفال تحمي اي انسان من امراض ووقاية لصحة الانسان .

نعم لانذكر الفضل الذي قدمة العاملين علي هذا المركز .

نحن نحافظ علي ابناؤنا والاجيال القادمة.

المدينة سوف تشعر بالأسي والتحبيط نجتهد ونتكاتف نبقي قوتنا في وحدتنا وتطلع العباء السياسية ونطفئ النيران المشتعلة بين الاخوان.

واقوي تجمع في العالم هو تجمع اهالي الجريف شرق لقد شهد هذا التاريخ للمدينة..

الجريف هي المحفل والثدي الذي يسقي العاصمة المثلثة بمفاهيم عالية وجد مكثف وترابط وتناسج .

نضع اقتراحات جديدة في الجانب الصحي نشكل نشاطات توعية واسعافات.

مدينة الجريف شرق هي الارض الاستراتيجية بالنيل والاستراحات وإنتاجات يدوي وخبارات شاسعة في جوانب النساء..

هيا نعمل من اجل مدينتنا وتعقيمها ونحافظ علي الأجيال الابرار نحس انهم سيكونوا قدوة لنا وندعم كل الجوانب من صحة وتعليم .

نهيئ لهم الطريق لعبورهم بانزلاق ولايشعرون بصعوبه. |Articles |News |مقالات |بيانات