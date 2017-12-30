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وداع العام 2017 م بقلم الطيب محمد جاده

30-12-2017, 03:29 PM

الطيب محمد جاده
<aالطيب محمد جاده
تاريخ التسجيل: 11-03-2017
مجموع المشاركات: 129

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وداع العام 2017 م بقلم الطيب محمد جاده

    03:29 PM December, 30 2017

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    الطيب محمد جاده-فرنسا باريس
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    يستقبل الشعب السوداني العام الجديد في أسوأ الاوضاع الحرج المأساوي التي وصل إليها حال الوطن الحبيب ، وهل يحتفل براس السنة والاستقلال في وطن قتله أبنائه ، مقدمة تعبير وخاتمة ها هو العام يرحل ، ويستعد لإغلاق الأبواب وراء أيامٍ مضت، مضت بكلّ ما فيها من جدٍ وتعبٍ واجتهاد، مضت بحلوها ومرها ، بظروفها الصعبة مضت ، بفشل النظام الحاكم ومعارضيه مضت بكل ما فيها، وكأنّها ساعة من عمرنا، لم تأخذ منا إلا القليل، وكأن الأيام تريد أن تخبرنا أنّ العمر ما هو إلا لحظة عابرة، ما إن يطرق الأبواب حتى يغادرنا للأبد، تاركاً وراءه كل الذكريات، فما نحن جميعاً إلا ذكريات عابرة في العمر. ليس من السهل أبداً أن نكسر أسلوب حياتنا فجأة، فبنهاية هذا العام نودع كل ضحايا الظلم والقهر والإستبداد ، ونترحم علي شبابنا الذين لقو حتفهم في البحر المتوسط هربا من الظلم والقتل ، وسوف يحل علينا العام الجديد في ظروف يرسي عليها حال السودان ، حيث تهاوي الجنيه السوداني لصبح ثمانية وعشرون جنيه مقابل دولار واحد ، مجبورين أن ننسى ولو قليلاً ، نشتاق للحياة الكريمة ولكن الخوف يخضرنا ، فمن اسباب مأساتنا الخوف والانبطاح ، ومن أمضى أيامه منبطحا ، لا يري الا الذل والهوان و سيندم علي انبطاحه ، وأن ظلّ الشعب منبطحا سيكون في آخر صفوف الحياة. رغم التعب الذي نبذله في تحليل الواقع ، إلا أننا نشعر بالحزن عند مفارقة كل هذا، خصوصاً ضحكاتنا الحزينه ، فلا شيء يوازي ضحكتنا ، ورغم قولنا الدائم عن حال السودان ، نشعر بالندم عند نهاية العام ، وربما يخطر ببالنا أحياناً أن العام الجديد سوف يكون اسوء علي وطن عاد إليه الاستعمار التركي من جديد ، أنّ مشاعر الفرح والحزن تختلط بوداع العام وانتهائه ، لكن فرصة اصلاح حال الوطن في المجهول المعدوم .
    الطيب محمد جاده
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