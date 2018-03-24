فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-03-2018, 08:31 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

وحده السيستاني المسؤول عما يجري في العراق ؟ بقلم ماهر خليل الحسيني

24-03-2018, 07:13 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 1316

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


وحده السيستاني المسؤول عما يجري في العراق ؟ بقلم ماهر خليل الحسيني

    07:13 PM March, 24 2018

    سودانيز اون لاين
    مقالات سودانيزاونلاين-phoenix Arizona USA
    مكتبتى
    رابط مختصر



    انعدام الخدمات ، غياب المشاريع التنموية ، انهيار البنى التحتية و الاقتصاد و الإنتاج المحلي ، استفحال الفساد و الإفساد ، فقدان الأمن و الأمان ، كثرة الجريمة و سطوة عصابات الجرائم المنظمة ، هيمنة المليشيات على أجهزة الدولة ، سجون سرية ، هتك للأعراض لا محاكمات عادلة ، تفشي الأمراض المستعصية ، سوء الخدمات الصحية ، رداءة نوعيتها ، خلو المستشفيات من الأجهزة و الأدوية و المستلزمات الطبية و خاصة المزمنة و الوبائية التي تشكل خطراً على حياة المواطن ، سرقات بالجملة للمال العام ، هدر لخزينة الدولة ، انتشار ظاهرة الرشوة ، تغلغل البطالة المقنعة ، تبدد الأحلام بفرص التعيين ، سيطرة المحسوبية و المحاصصة عليها ، تحكم الأحزاب و الكتل و التيارات السياسية و الدينية الفاسدة على مجريات الأحداث ، خلو العراق من قائمة التصنيف الدولي للجودة العالمية بينما يحتل المراكز المتقدمة في الفساد ، تفاقم الأوبئة ، كثرة النفايات و القمامة في المدن و الطرقات ، انهيار كامل و تدني كبير في مستويات التربية و التعليم في كافة قطاعاتها المعتمدة مما دفع منظمات اليونيسف الخاصة بالتربية و التعليم إلى تصنيف العراق كأسوء بلد في مجال التربية و التعليم بمختلف مراحله ، انتشار المخدرات و دور الرذيلة و الدعارة و محلات بيع الخمور المرخصة من قبل الحكومة بأجازات قانونية و ما تبعها من فساد و انحطاط أخلاقي بدأ ينتشر كالنار في الهشيم و بشكل مخيف في الوسط العراقي خاصة بين الشباب وبالتالي انحداره نحو الهاوية و الرذيلة و القائمة تطول عند الحديث عما يجري في العراق من مصائب و ويلات فيا ترى مَنْ المسؤول عن حجم هذا الدمار و الخراب في العراق ؟ هل هم ساسته الفاسدين أم المرجعيات الدينية و على رأسهم السيستاني ؟ فالواقع العراقي هو مَنْ يضع النقاط على الحروف و يُعطي الإجابة على هذه الاستفهام الخطير ، فلا أحد ينكر أن العراق بعد 2003 وقع تحت إدارة السيستاني ، وهذا ما صرح به قادة الاحتلال أولاً ، و ساسة الفساد ثانياً ، فبالأمس القريب صرح النائب عباس البياتي عن وجود مرجعية تضبط حركة التحالف الشيعي ، فهذا خير شاهد على تحكمه بأمور البلاد كلها ، و أما قادة الاحتلال فحدث بلا حرج فقد تناقلت وسائل الإعلام تصريحات الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر و دونالد ريتشارد كبير القوات البريطانية المشاركة في غزو العراق وما هي حقيقة المراسلات التي جرت بين الجميع التي كشفت حجم التعاون بين جميع الأطراف منها التسهيلات التي قدمها لهم لاحتلال العراق و كذلك عدم الوقوف أمام جرائمهم و انتهاكاتهم مستمرة بحق المواطنين أبرزها غلق باب الجهاد ضدهم وهو بمثابة الضوء الأخضر ليرتكبوا جرائم القتل و بدم بارد و هتك لأعراض النساء و مقدساته الدينية فالسيستاني وحده المسؤول عما يجري في العراق


    https://www.facebook.com/thieves323/videos/1610025519113885/https://www.facebook.com/thieves323/videos/1610025519113885/

    بقلم الكاتب ماهر خليل الحسيني
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de