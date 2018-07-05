وتقول لي معاوية محمد نور مشلخ شيوعي! بقلم عبد الله علي إبراهيم

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2018, 04:43 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-07-2018, 03:23 AM

عبدالله علي إبراهيم
<aعبدالله علي إبراهيم
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 506

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


وتقول لي معاوية محمد نور مشلخ شيوعي! بقلم عبد الله علي إبراهيم

    03:23 AM July, 04 2018

    سودانيز اون لاين
    عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
    مكتبتى
    رابط مختصر





    أصبحت إحالة "نزاع الريف" إلى "حكمة" الإدارة الأهلية عاهة مستديمة في فكرنا السياسي والحوكمي. فكلما أخرج الريف اثقاله الدموية خرجت صفوة الرأي بتميمة "تمكين الإدارة الأهلية من احتواء الصراع ورتق النسيج الاجتماعي". وترتكب صفوة الرأي جرماً عظيماً برد الريف المنتفض إلى الإدارة الأهلية التي ظلت، ضمن نظم أبوية أخرى، تحول دونه وشق طريق مستقل إلى الحداثة.
    ولكن أكثر ما يزعجني أن عقيدة الأدارة الأهلية تمكنت منا حتى تنابذنا بمن أضعفها أول مرة. والرأي الشائع أن القشيريين (الشيوعيون) هم الذين صفوها فأفسدوا أمرنا إلى تاريخه. وهذا غير صحيح. طالب الشيوعيون بتصفيتها بالطبع بشروط سنراها. ولكن من حلها حقاً فهو جعفر بخيت بقانون الحكم المحلي وهو إداري فالح وغير شيوعي أفلح. وكان الشيوعيون يوم حلها في حال يحنن العدو. ولكنهم كانوا برنامجياً مع تصفية الإدارة الأهلية لأن قوام الثورة الوطنية الديمقراطية، التي دعوا لها، هو الريف يخرج بها من الماضي إلى المستقبل. وتجسد موقفهم هذا في مذكرة الشفيع أحمد الشيخ التي عرضها، كوزير للرئاسة، على مجلس وزراء ثورة أكتوبر 1964. وهي مذكرة بروقماتية بمعنى أنها جعلت مواقيت متدرجة للتصفية. وحتى هذه المذكرة لم تسلم من تقويم جذري لها في مجلس الوزراء.
    لم يأت الشيوعيون بتصفية الأدارة الأهلية من "موسكو" كما يظن خصومهم. بل من واقعنا ما من أكتر . . . يا بلادي. فقد ورثوها من مؤتمر الخريجين في أيامه الباكرة حين قدم نفسه كقيادة حديثة تريد أن تستولي على زمام الأمر من "الرجعيين" من زعماء طوائف وعشائر.
    وأول ثورة للخريجين ضد الإدارة الأهلية جاءت في محاضرة احمد خير التي دعا فيها إلى تكوين مؤتمر الخريجين نفسه. فبرر لقيام المؤتمر ليجهر "في حزم وجد بأن سياسة الادارة الأهلية . . . يجب أن يكون موضع الشوري بينهم (والإنجليز) وأن يكون لهم فيه رأي محترم."
    وصوبت مذكرة مؤتمر الخريجيين 1942 الي الحاكم العام (وكانت لجنته قد تجانست بضم صغار الخريجيين الي كبارهم فأصبح نشاط المؤتمر أكثر جذرية وأشد عزلة من قوي الطائفية والقبلية) سهمها لحرب الإدارة الأهلية بتجريدها من السلطة القضائية: أي نزع السلطات القضائية عنها ليبقى لها سلطانها التنفيذي. فجاء في المذكرة "فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية" كالنقطة رقم 4 من بين 12 نقطة شملتها المذكرة كان آخرها وقف دعم مدارس الإرساليات، وتوحيد برامج التعليم في الشمل والجنوب. وسبق في النقطة 5 الغاء قوانين المناطق المقفولة.
    ومن الخريجين من صدع جهرة بوجوب التخلص من الإدارة الأهلية. فاحتج محمد أحمد المحجوب على تبني الإنجليز للإدارة الأهلية من كتابه "الحكم المحلي في السودان" (1946). واشتكى معاوية نور في مقال له من عدم اعتراف الحكومة ب"الفئة المستنيرة" وحرمانها من نصيبها المستحق في حكم البلاد في حين منحت رجال الأهلية بعض سلطات في مناطقهم. ومن رأيه أن لو ظلت الإدارة بيد الإنجليز مباشرة لخير من أن تكلها للمشائخ من اشتهروا ب"سلطة مطلقة جاهلة عمياء في النهي والأمر" بين أهلهم. وتوقع معاوية أنه متى تسلم المشائخ مقاليد الأمر انتشرت الرشوة، وقامت المحسوبيات والحزازات، وتدهورت الحياة الخلقية للريف. ولم يكن قصد الإنجليز من حلفهم مع "أنصار الجهل والقديم"، برأي معاوية، سوى تمديد أجلهم بالبلاد. ووصف هذه السياسة بقصر النظر تثير حفائظ "أنصار النور والعلم والعدل" وتخسرهم.
    وستجد في كتاب "مآسي الإنجليز في السودان" (1948)، الصادر من دوائر خريجية، احتجاجاً على الإنجليز لانهم تناسوا سياسة الحكم اللأمركزي (مجالس مدن ومديريات) واستبدلوها منذ 1926 بالإدارة الأهلية. ومن ظن أن الإدارة الأهلية إرث سوداني عظيم فليسمع قول حاكم السودان السير مافي كما نقله كتاب مآسي الإنجليز: "إن السودان يجتاز الآن عصره الذهبي. ولكن هذه الفرصة لن تظل طويلاً. لذلك ينبغي علينا أن تتخذ الخطوات العملية قبل فواتها لوضع الأسس التي يقوم عليها بناء ثابت مستديم (الإدارة الأهلية) من أجود المواد التي بين أيدينا. إذ لا يزال لدينا بالبلاد نظم وأوضاع قبلية، وقوانين محلية، وتقاليد قديمة وان اختلفت في أثرها بين إقليم وآخر ولكن كل ذلك سائر إلى الزوال والفناء أمام موجة الأفكار العصرية، وقيام الجيل الجديد، إن لم نحطها بسياج منيع من التحصينات."
    لم يفعل الشيوعيون من جهة خصومة الإدارة الأهلية سوى أنهم تمسكوا بالأصل في سياسات الخريجيين لمستقبل الحكم في السودان. بينما هرع الخريجون المعزولون عن الناس عن بكرة أبيهم إلى مظلات آباء ذلك الريف أو "مقاولي أنفار" والإنتخابات في قول الترابي. وبقي الشيوعيون "كالسيف وحدهم"، كما في مقطع مشهور لأحمد محمد صالح، عن قضية فر منها مؤسسوها فرار السليم من الأجرب.
    وتقل لي معاوية نور مشلخ شيوعي!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de