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فتحي الضو:مصدر كتاب (الطاعون ) مازال داخل النظام وفي المنظومة الأمنية
وتستمر الفضائح.....فتيات الشنطة على الكتف في شوارع مسقط بقلم كمال الهدي
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Re: وتستمر الفضائح.....فتيات الشنطة على الكتف ف (Re: كمال الهدي)
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وحين سألتها عن تاريخ وصولها للسلطنة قالت أنها حضرت منذ نحو عشرة أيام فقط.
• وحول مكان سكنها أشارت إلى مكان قريب من المقهى تستأجر فيه غرفة بمبلغ 140 ريالاً عمانياً ( نحو 360 دولاراً).
• وعن نوعية العمل الذي يغطي لها قيمة إيجار الغرفة وبقية مصاريفها، قالت دون أن يطرف لها جفن " إصطحاب كل راغب في المتعة إلى غرفتي" ليدفع لي ( الفيها النصيب)".
• سألتها عن سبب اختيارها لمسقط، رغم أن المدينة لم تشتهر بمثل هذه الممارسات، فكان الرد أن صديقة لها زارت السلطنة من قبل شهر اقترحتها لها، مضيفة أن دبي التي كن يعملن بها لم تعد ملائمة نظراً لتزايد ( الكشات) والتضييق الشديد عليهن.
• أما الإجابة المدهشة فقد سمعتها حين سألناها عن أول يوم في مسقط كمدينة جديدة بالنسبة لها وكيف تصرفت فيه، حيث قالت أنها عندما وصلت مطار مسقط لم تكن تعرف وجهتها، حتى أن مسئول الجوازات عندما سألها عن مكان إقامتها في المدينة لم تعرف كيف تجيبه فأستغرب وتردد في وضع ختم الدخول.
• لكنها استدركت قائلة " حضرت لشراء بعض الأغراض لبيعها في السودان"، وفي النهاية حصلت على ختم الدخول.
• ثم استغلت تاكسياً طلبت من صاحبه - حسب كلامها - أن يوصلها إلى مكان يتجمع فيه السودانيون، فوقع اختيار سائق التاكسي على منطقة الخوير.
• وهناك قضت ليلتها الأولى مع سمسار عقارات مصري دلها عليه أحد السودانيين، وأوضحت لنا أن السمسار استضافها في تلك الليلة بشقته لتقدم له المتعة الحرام بدون مقابل، وفي صبيحة اليوم التالي اصطحبها للغرفة التي تقيم فيها حتى يومنا هذا.
• وقالت " بالإضافة لمبلغ إيجار الغرفة المُشار إليه أعلاه فقد حصل مني السوداني على عمولته أيضاً".
• وقد أكدت لنا (د) أنها مبسوطة جداً من عملها الذي يتضمن زبائن من مختلف الجنسيات يزورون غرفتها كل يوم.
• وحين سألتها عن أوقات العمل المفضلة لديها قالت ( النهار حِنين)، لكن ذلك لا يمنع أنها تصطاد زبائنها ليلاً أيضاً.
ما تفعله انت هو المسيء لسمعة السودانيات وللسودان فالاقتباس الذي اوردته من مقالك لا يمكن تصديقه فلا يمكن ان توجد فتاة ليل يمكنها ان تجلس وتتجاذب معك اطراف الحديث بكل اريحية وتخبرك عن سعر ايجار الغرفة وعن من ذهبت معهم لاداء المتعة وبقية قصة حياتها هكذا ودون مقدمات ودون حذر وكمان تخبرك عن اسمها يا رجل اتق الله وبطل دجل وشغل الكيزان
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Re: وتستمر الفضائح.....فتيات الشنطة على الكتف ف (Re: ما هذا ؟)
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حتى وان صدقنا, وعاوزين نحاكم البنات على سلوكهن, فالاولى محاسبة ولى الامر, اللى بالى بالك.
البنات ديل اذا قطعن تذاكر من حر مالهن او عن طريق شبكة قوادة, هن ضحايا, المجرم اهو دااااك ابقوا رجال علقوا الجرس فى رقبته.
بعدين بطلو حكاية سمعتنا دى, وبطلو معاها الفتونة والصرامة مع الضعاف, كل زول يتكلم عن سمعته الشخصية وسمعة اهل بيتو, الناس احرار فى حياتهم.
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