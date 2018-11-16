16-11-2018, 12:51 PM

سعيد عبدالله سعيد شاهين

سعيد عبدالله سعيد شاهين

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) وبدأ ترامب اللعب بقلم سعيد عبدالله سعيد شاهين

12:51 PM November, 16 2018 سودانيز اون لاين

سعيد عبدالله سعيد شاهين-

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فى اخر الاخبار ان الحكومة الامريكيه فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية تورطهم فى مقتل الاعلامى السعودى الذى كان يقيم بامريكا ومنها استدرج.... لتتم ابشع مجزره شهدتها الانسانيه... وقلنا الابشع لان من نفذوها ونفذت فيه لا يقر دينهم ولا شعائرهم ولا اخلاقهم بمثل ما حدث فى صالة القنصليه السعوديه باستطنبول



التى يرفرف علمها حاملا لا اله الا الله محمد رسول الله ويحكمها من لقب نفسه بخادم الحرمين الشريفين فالجريمة من حيث هى انتهاك صريح لكل ما نادى به الله ورسوله فى معاملة الانسان وخيانه لا تغتفر للعلم الذى يحمل رمز الامان الانسانى والرحمة



جريمة واضحة المعالم كانها اديت فى مسرح مكشوف حضره الجميع مكانا معلوم مرتكبى الجريمه معلومين صوره وصوت وتحركا واسماء....... المسؤول عن ادارة القنصليه شاهدا عليها والعاملين معه.... المغدور به معلوم



اذن ما هو السر فى عدم تقديم الجناة حتى اللحظة الى العدالة ؟ رغم البيان الصريح والواضح من النيابة السعوديه ؟؟ ورغم الاعتراف الصريح بان خاشقجى قتل داخل القنصليه ؟؟ ولماذا حتى الحظة لا يتم الافصاح عن مكان جثته ولو بالادعاء كذبا كعادتهم بان يتقولوا بانها القيت من الطائره فى البحر بتصرف فردى ؟



ثم ياتى المسؤول الاول عن حماية مواطنى بلده بالخارج والمسؤول الاول عن اداء سفارات وقنصليات السعوديه بالخارج بل والذى من المفترض ان يكون اول من يعلم بما يدور بها خاصة كحادث مثل هذا؟؟ بل المدهش انه لم يتكرم حتى بالذهاب الى القنصليه من واقع مسؤوليته لحظة اذاعة الخبر حتى ولو من باب ذر الرماد بالعيون.... وحدث كهذا كان من المفترض ان تديره الخارجيه السعوديه بالكامل مع باقى السلطات العدليه ذات الصله وان تنساب كل المعلومات عبر اعلام وزارة الخارجيه وحدها باعتبار ان الحادث وقع فى جهة اختصاصها



ولكن لان الله يمهل ولا يهمل ولان السماء والارض وما بينهما ارتجوا من هول الجريمة وفداحتها فقد فلتت الالسن بالاقوال المتضاربه بل صاروا احيانا يرددون ما يرمى لهم من شراك البيت الابيض {وهما} منهم انه ينجيهم ومن اغبى هبالاتهم ان يستدعوا ابناء القتيل لتعزيتهم بدل التكرم بالتواضع والذهاب لسكنهم كما هى عادت كل البشر باختلاف دياناتهم ... وظنوا انهم يخادعون الناس وما دروا انهم لا يخادعون الا انفسهم



لقد رمى الكابوى انشوطته وبدأ بسبعة عشر ليستطيع النفاذ الى عمق الحلقة وهى الهدف الرئيسى الذى صرحت به دلوعتهم كوندا بصراحة متناهية {الفوضى الخلاقه} وليتم البدء ....كان المفتاح لفتح الطريق عصى لان بوابة بغداد كانت صلبه فلا بد من حدث مزلزل مثل الحادى عشر من سبتمبر وتبع {الغاوون} بوش وتجيش له جيش 30 دوله عرب وعجم وانفتح الحوش العربى باكمله وصارت عورته مكشوفه... فقط راجعو تنهيدات بوش الدينيه لحظات نشوة انتصاراته



والان جاء دور القلب هذا الذى يهفو له وتسجد اتجاهه جباه اكثر من مليار جبهة ويطوف حول كعبته ملايين المسلمين من معتمر الى حاج سنويا .... حان الان لالتهامه بالكامل وكما كان زلزال سبتمبر 11 استسخ زلزال خاشقجى وليكون الضرب مزدوجا وفى العمق واشعال فتنه بين اهل المله الواحده وحتى لا تشوه سمعة ماما امريكا تم تجهيز الملعب الخارجى واستدراج الضحيه اليها والا فما المانع ان يستخرج نفس الورقه المطلوبه من مقر اقامته فى امريكا؟؟ لان ماما امريكا مش عايزه وجع دماغ



ياتى حارس الخارجيه السعوديه الذى كان غائبا تماما عندما {ساح وطفح }دم خاشقجى فى صالة القنصليه وكأنه لايعلم مطلقا بما تم.... او كأن شوية عيال صايعين تشاجروا داخل القنصليه وتم فض الشجار



وهو من تعلم من{ أ} الى {ي} فنون العمل الدبلوماسى وتخرج من ارقى معاهد الاستخبارات وتم تجهيزه تماما وبعث به خلفا للامير حكيم الخارجيه السعوديه الامير سعود وزير الخارجيه السابق



فمنذ ان تقلد عمله كوزير للخارجية تغيرت السياسة السعوديه 180 درجه ونصب شباكه لاستدراج شباب الامراء ويغويهم ويزين لهم ان مستقبل السعوديه على أيديهم واغراء السلطه له سلطان



ياتى الجبير بدلا ان يملك الناس الحقيقه بشفافية كامله فاذا به ينصب نفسه القاضى الذى لا استئناف لقوله.... ليقول وبكل صفاقة ان الامير محمد بن سلمان لا علاقة له البته بمقتل خاشقجى وتناسى ان كل ما يصدر من السلطات السعوديه فاقد صلاحية المصداقيه منذ كذبة ان خاشقجى استلم اواق معاملته وغادر القنصليه



الجبير ان ابسط ما كان متوقع منك هو تقديم استقالتك لان ما تم يقع تحت مسؤوليتك المباشره فقط لو تذكرت قول عمر بن الخطاب لو عثرت بغله فى العراق لسالنى الله عنها يوم القيامة لم لم تساوى لها الطريق فى زمن لا يوجد فيه واتساب وانت تعلم بتفاصيل ادق ما حصل لحظة بلحظة ان لم تكن من المشاركين فى التخطيط لها ولو من باب العلم ولم تظهر بل تجاوزت كل الجهات العدليه بقولك الفصل ان الامير برىء من دم الخاشقجى هو حد سالك؟؟؟ فينك يا عادل امام مش تستحق شفييييق يا رااااجل



باختصار يا الجبير اقول لك بكل صدق لقد نجحت تماما فى ما اوكله لك مطبخ المخابرات الامريكيه والان جاء دور الكابوى بنفسه ولبس {برنيطته} يعنى قبعته!!! ورمى انشوطته فهلا استيقظ القوم من سباتهم؟؟ والا فجهز حالك يا ابن سلمان فالجبير الذى حاول ان يجبر كسرك اذا به يكشف لك الغطاء متزامنا مع ظهور الكابوى الذى بدا بسبعة عشر مره واحده.... ولعلمك هذه فى لعب الورق سبعه زايد واحد بتساوى تمانيه ما بتصحيها الا تسعه وصدقنى التسعه فى جيب الكابوى وللحرمين رب يحميهما |Articles |News |مقالات |بيانات