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والتغيير ليس فى الشخوص!! بقلم حيدر احمد خيرالله

27-03-2018, 02:51 PM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1158

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والتغيير ليس فى الشخوص!! بقلم حيدر احمد خيرالله

    02:51 PM March, 27 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
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    سلم يا .. وطن

    *الآن فقط تهمس المدينة بتغيير وشيك فى الجهاز الحكومي ، وتطفو على سطح الأحداث رغبة كبيرة فى التغيير ، وهذه الرغبة تخرج فى شكل جرعات لاتخاطب قضايا بلادنا الحية من خلل إقتصادي أفضى لوصول الدولار لهذه الارقام التى لم يتوقعها أشدالناس تشاؤماً ، ولايمكن أن يتصور أحد أن السودان بأراضيه الخصيبة وسهوله الممتدة ومياهه الوفيرة يمكن أن يكون بؤرة من بؤر الأوبئة والفقر والمسغبة ، وفجأة نصحو فنجد بلادنا تنحسر خيراتها وتسوء سياساتها وتستشري مفاسدها ويصنف السودان في مركزاً متقدماً من الدول الفاشلة ، والقرار السياسي الذي يخرج من المؤتمر الوطني يخرج قراراً مؤسفاُ وموجعاً وفطيراً ، والمؤتمر الوطني في ممارساته المتعددة مع شعبنا يتعامل على اساس ان هذا الشعب في معمل تجارب مكرورة لكنه لم ينظر لنا ألا اننا مجرد فئران تجارب ، ولكن الوقائع والواقع يؤكدان على ان هذا الشعب العملاق مهما صبر فلن يبقى امامه ألا ان يقول كفى فقد سئمنا وهرمنا..
    *ما تهمس به المدن أن الدكتور أحمد بلال مغادراً الإعلام إلى الصحة ، والاستاذ بحر أدريس أبو قردة مغادراً الصحة إلى الثروة الحيوانية والاستاذ بشارة اورو مغادراً للإعلام ، وبالنظرة العابرة نجد أن السيد أبو قردة كان في الصحة أفضل بكثير من الطبيب أحمد بلال الذي جلس على كراسي الصحة في فترة لم تتسم بأي ملمح يحسب للرجل على انه من العالمين ببواطن الاشياء وهو في الإعلام قد كان ناطقاً بأسم الحكومة وهو الحزب المتوالي ، فكان ملكياً أكثر من الملك وعندما تبدأ دراسة تاريخ السودان الحديث ، بصورة جادة ومسؤولة ستكتب فترة أحمد بلال في وزارة الإعلام بأنها اسوأ فترة مرت على تاريخ الإعلام السوداني حيث قنن تكميم الافواه واستخدم كأداة للحزب الحاكم يقلبه كيف يشاء في قمع الحريات وسيادة القوانين المقيدة للحريات.
    *أن التغيير المطلوب ليس في تغيير هذه الشخوص وتدويرها تدويراً متواصلاً وبشكل ممل طيلة 28 عاماً وفي هذا المنعطف الحاد من مسيرة بلادنا ، ونحن نقف على حافة السقوط يعمل فقهاء المؤتمر الوطني على تغييرات تدعو للرثاء سواء أن كانت في منظومتها او في الاحزاب الممثلة في المشاركة معها ، مرة واحدة نرجو أن تتعامل الحكومة كحكومة وتنظر إلى المأساة السودانية في حجمها الطبيعي ، لتحافظ على هذا الوطن الآيل للسقوط وأن الإنسان السوداني قد ملّ التجارب المكررورة والشخوص المتكررة، صورها ، وفشلها وثرائها المريب ، قبل أن يتم تدوير الوزراء هل نتوقع أن تْفعّل قوانين الفساد ويسأل القدامى والقادمين الجدد عن من أين لهم ما هم فيه من رفاه وثروات وأموال وعربات وتعدد في الزوجات ونقط ونقط ونقط ،و لا نرانا بحاجةً للقول بأن التغيير ليس في الشخوص.. وسلام يااااا وطن.
    سلام يا
    (شهدت مدينة القضارف احتجاجات كبيرة في عدد من الاحياء واغلق المواطنون مدخل المدينة ، احتجاجاً على أزمة المياه الحادة) ، وعطشان يا صبايا دلوني على السبيل ، هل هذه كفاية للاعتقال أطلقوا سراح بقية المعتقلين السياسيين فأننا قد عطشنا ونحن نطالب باطلاق سراحهم.. سلام يا .

    الجريدة الثلاثاء 27 مارس 2018
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