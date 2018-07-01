وادي العوتيب المقدس وجبل البركل المبُارك وقصة أكبر سرقة في تاريخ الحضارات العالمية [1]

10:14 PM July, 01 2018 سودانيز اون لاين

صلاح العاقب-Sudan

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مر الرحّالة والمستكشفين في بداية العشرينات من القرن التاسع عشر وصوروا هذه المشاهد من الوادي المقدس في العوتيب، وتلك الصور المدهشة من الجبل المُبارك "جبل البركل" . الرسومات تحكي شواهد من قصة كانت موجودة للحضارة القديمة من مملكة مروي، أو كما تُسمي الإمبراطورية الكوشية ، تلك القوة الضاربة في العالم القديم التي تم تصنيفها من قبل منظمة الامم المتحدة العالمية للثقافة والفنون [اليونيسكو] بالقوة العظمي .. القوة التي بانت سطوتها فيما بين القرنين التاسع الي الرابع قبل الميلاد ، وتصنيفها ك "قوة عظمي" هو ما يضع السودان الحالي في ذلك العهد مكان أمريكا اليوم.

إمبراطورية كانت تحمل جميع مفاخر العالم من علوم وثقافة وفن وفنون حربية وقوة قتالية مُهابة تفتح جميع المدن وأعني القلاع وتهزم أقوي الجيوش لما لديها من اجود انواع الأسلحة المتطورة ،،، هذا ما وجده الرحالة المستشرقين الذين كانوا يجوبون العالم من اجل اكتشاف الانسان القديم ، ومعاينة حضاراته ، ونقل مشاهده وعلومه لأوروبا المتطلعة بقوة لريادة العالم ، وسيادة الرجل الابيض في ذلك الوقت. حيث تفننن الرسامون المستشرقون في توثيق المشاهد المنقوشة بدقة وبراعة علي الحجر ، لتحكي معالم تبقت رغم طول السنين وهجر الملازم الموالي والمُتّْبع المُحِب ،، تلك القلاع القديمة كانت فعلا مُدهشة .

هذه المنحوتات الدقيقة في تشكيلها ، وذلك الفن الرفيع لابد وأن له ما بعده من خفايا وأسرار ،، نعم فإن الجـُهد المبذول والعرق الذي سُكب لتشكيل تلك التماثيل ، لابد وان هناك من طاقات فيها من الورع والوجل المخيف ، هذا ما يُبينه دقة العمل، الذي أبدعه ذلك الفنان المؤمن بقضية فيها وجوده وخلاصه من خطاياه .

فإن ما يجسده ويبنيه المهندسون هنا ، وما كان ينتشر بكثرة من معابد وتماثيل للملوك والملكات و"النترو" الإلاهية من اسود وتماسيح وقطط وجعاريين وثعابيين مقدّسة ، لم يكن هذا قطعاً يشكل ضعفاً وايمانا بالسحر .. رغم ما بدّي لهم انه سحر ، فإنه سحر لايمكن ان يحدث في عالم اخر ، يوضح المشهد عن حالة إيمانية ، لم يكن الداعي ابداً هو الخوف ... فالموضوع اكثر عمقا من ان نصنفه هنا بكل بساطة هكذا ، يستلزم ذلك منا البحث والغوص عميقاً لإكتشفاف كنه الموضوع ومكنونه.

جمع هؤلاء المستشرقون المبعوثون من حكوماتهم ما لزم من كفاية الأدلة ، وسافروا بها لملوكهم ومدنهم ليحكوا ما أدهشهم وأدهش مستمعيهم ، ما نقله ودونه ورسمه الرحالة المستشرقون اصاب المسؤليين في دول أوروبا بالحيرة والغضب والتشنج في آن واحد ، كيف يكون هذا التاريخ الساحر مملوكاً لجهلة من السود نستعبدهم اليوم ونحكم دولهم ..؟ ، كيف ولماذا كانت تلك الحضارة في أيدي أناس هم لا يقوون أمامنا ولا يستقيمون ؟

هذه الحقيقة لابد وان تُغيير .. نعم ،، لا يجب ان يمتلك امثالهم ذلك الماضي ... يجب علينا ان نعمل سريعاً .. اجتمع الجميع و أجمعوا علي عمل واحد.

نعم تم التخطيط لعملية كبري كان مهندسوها علماء الإنتربولوجي المتخصصين في تحليل علم الإنسان ، وجنودها هم الدول الاستعمارية الأوربية وعتادها ، ويكتب نصوصها مثقفوها ورواد فكرها من علماء الجامعات والبعثات الأوربية المتتابعة منذ ذلك التاريخ والي يومنا ، هدف تلك العملية هو سرقة هذا الشعب أولاً ، تحويل التتابع في متواليات تاريخه ، وتغيير مجري حضارته ، واستلاف علومه وتنشيط إبداعاته العلمية لتخرج في اشكال جديدة ، في ثوب جديد ، وتغيير كتابة فصول حياة اسلافه ، لما يُمَّكن من تغييب وتغبيش حاضرة ، بعد ان يختلف المرء حول أصوله وماضيه ، هذه الخطة التي كان هدفها التشويش الذي يخلفه الدوران وفقدان البوصلة لتلك الشعوب ، لتعيش في نزاعات وحروب لا تنتهي.

لقد كان هناك تحالف وإئتلاف مُنَظِّم ، وتسير أعماله بخطط مدروسة وممنهجة ، كان التنفيذ رغم اختلاف المدارس الدينية الأوربية يعمل بشكل مؤسس من الحركة الأوروبية الاستعمارية بشقيها "الاسلامي والمسيحي" "تركي وبريطاني"، أياً كانت أيدلوجيتها الدينية فهي كانت تنظر الي "أرض كوش" بتعاليٍ كولونياليٍ إمبرياليٍ لا يري إلا تحطيمها ، فقط من أجل رفعتهم هم ، هذا التوجه الذي ينم عن الحقد الدفين ، كانت دوافعه ذلك التاريخ الساحر ومتبقي تلك الحضارات العظيمة من الكنوز الباقية آثارها لدي هؤلاء القوم من السود.

هذه الأثريات الممتدة بتاريخها إلى ما قبل التاريخ.. تدل علي العراقة والأصالة والتحضر ، وهو ما لا يجب ان تمتلكه الأجيال القادمة ،، لابد من تغيير هذا وسريعاً .. لا يجب أن ترث الأجيال القادمة هذا التراث ، لابد من تحويل جميع الآثار الدالة علي قِدم وعراقة هؤلاء .. نعم .. سوف تغيير تاريخهم .. نمسح هذه الأدلة ..وسوف نبعث من جنودنا من يكتب لهم تاريخ آخر .. تاريخاً يناسبهم ، ويحقق مبتغانا هههههههههه..



اولا لابد من مد خطوط السكة حديد وعمل البواخر البحرية لترحيل هذا بعيداً عن الاعين ، لا يجب ان يري الأبناء منهم ذلك.. ستقوم الأجيال اللاحقة دون ان تعرف ذلك ، سنحتفظ بتلك الآثار في أضابير اكاديمياتنا لتشكل عمادة لبحوثنا المستقبلية .. وسوف تُعرض في متاحفنا ك "إرث عالمي" _وهذا هو الفخ_ يذيد من دخول الدولة ويرفد خزينتنا بالاموال .. تاريخ شروعنا في تنفيذ الخطة هو نفسه تاريخ كتابة تاريخ آخر جديد .. نعم فقط سوف نحول مجري التاريخ ، تلك خطة ذكية هههه بدلاً من تحطيمه وسحقه سنجعله تاريخ يخص قوماً آخرون من البيض .. نعم . تبدو الخطة ذكية ..



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نواصل ،،

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