هي كلمه واحده بس يا زفير بقلم سعيد شاهين

06:00 AM July, 06 2018 سودانيز اون لاين

سعيد عبدالله سعيد شاهين-

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لا نريد ان نغالطك فى ما جاء فى بيانكم الاول التبريرى لماذا قمتم بحركتكم التى سميتموها الانقاذ فقط عايز منك ان تعيد سماعه صوره وصوت وقارن بين ما جعلته سببا لانقاذ السودان مما كان فيه وما بين السودان بعد ثلاثين عاما حسوما من اذاعة ذلكم البيان

واسال نفسك بينك وبين عن

التعليم قبل الانقاذ وبعده واجعل نفسك شخصيا مثالا كيف تلقيت تعليمك وكيف يتلقاه طلبة اليوم من ما يسمى مرحلة الحضانه {الخلوه زمان وخلوة زمنكم بقت اختلاء بطلابها واغتصابهم} حتى الجامعه كم تتكلف الاسر فى امر تعليم ابنائها وهل من كان فى مثل مستواك الاسرى من الناحية الاجتماعيه والاقتصاديه قادر اليوم ان ينال ما نلته انت من فرص التعليم التى كانت تشهد داخلياته بالانضباط فى السكن والعلاج والاكل والشرب بل وتذاكر السفر فى العطلات وكان ذلك لوجود بنيات اقتصاديه قويه ما كان يسمى مشروع الجزيره وقطنه الذى لا يضاهى واليوم صار مدعى تجار الدين والتعليم يدعون انهم باعو حواشات ورثوها وفتحوا بها سيوبرماركت تعليم حتى بدون خجل لم يسموها باسماء من ورثو حواشاتهم او باسماء تنتمى اليهم دينا ووطنا ولغة سموها باسم المستعمر الكافر ولا ننسى الناقل الوطنى الذى ما كانت شمسه تغيب ابدا واحتكاره لخط يسمى هيثرو تعب احد مواطنيك يسمى الفاتح جبره لمعرفة مصيره وسايرته انت ولكنه ببح راح فيها واخريات اما فلنكات السكك الحديديه فقد تعب مهندس مكاوى للم شملها واعادتها لسيرتها التى كانت لانو شليل وينو اكلو القطط السمان كما سميتها انت بعضمة لسانك ولم نرى لها مزارع جبست فيها لحصرها والاستفاده منها اما

الامن لا اريدك ان تسال مدير الشرطه او الامن او اى وزير له علاقه بالامن بل اذهب لاقرب كشك جرايد وما تدخل يدك فى جيبك وتخسر قروش لتشترى جريده بس اكحل العناوين كلها جرئم وقتل بالرصاص الحى وصال فى مولدها فاقدك التربوى منتمى الشرطه التى كانت امنا وامانا للوطن والمواطن مرورا باخر الانتاج الذبح والتعبئه فى جوالات من طلاب اجانب لمواطنيك

بل الانكى الماكل وفضائح جزارات الكلاب وسفنجات الاقاشى وكلها ماركات اجنبيه دخيله ومع ذلك لم نشهد محاكم تردعهم اليس لطلاب ليبيا الحق فى ازهاق ارواح مواطنيك من اجل حفنة دولارات وايه الغريب ما عملتوها انتو فى عشريتكم الاولى وحليل ناس جرجس

والمصيبه بعد الانجازات دى كلها عايزنا نصوت ليك سنة عشرين لكن اسمعها منى داويه تشمها قدحه لانو ببساطه الناس كان بتقول نصبر عشان ما نبقى زى ناس سوريا وليبيا اهو ناس سوريا وليبيا جونا عديل شى كلاب وشى اقاشى وشى شاورما وشى ضبيح وحشو الجثث فى شولات غير ناسك الماكلاهم يدهم ويضربو اولاد العز والقبائل المؤصلين حسبا ونسبا بالرصاص الحى

ختاما هى كلمه واحده ونصيحه بس حل عننا يا زفير وانقذ نفسك قبل فوات الاوان وما يبقى عليك غنية الفنان خدعوك اهلك وانا بهلك وتقول يارتنى لو كنت مشيت لاهاى بالمناسبه وتفعيلا {حلوه دى} تفعيلا لنصيحتك لناس جوبا العاملين دشمان مع بعض وانوالقائد الصاح بضحى بنفسه عشان وطنه اعتبرها مناسبه واعمل بيان بالعمل زى ما بتقولو فى الديش واذع بيان قول شعبى العظيم من اجلكم انا ماشى لاهاى |Articles |News |مقالات |بيانات