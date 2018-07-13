همساتي أحرفي و كلماتي 6 بقلم ايليا كوكو

ذهبية السكوت و فضية الكلام خلقنا بأذنين و فم واحد ، لنسمع كثيراً و نتكلم قليلاً الافضل هو ان نسمع دائماً و الافضل جداً ان لا نتكلم قدر الامكان . ***** قل ما قل و دل ففي كثرة الكلام كثرة في الاخطاء بينما الاصغاء الجيد قبول و رضي و شفاء للنفس ***** اختار الهدوء و السكون اجلس الي نفسك و استمع اليها جيداً تمتع بالسكينة في الليل و اشراقة الصباح و التأمل في السماء ***** فكر في معاني الصمت و السكوت فالصمت لا يعني البلادة و قلة الحيلة الصمت هو التفكير بعمق و انتقاء الكلمات و الردود الاجابات المناسبة ***** يقولون تكلم لأعرفك و انا أقول أصمت لأقرأ افكارك و أفهمك الصمت لغة الحكماء و بلاغة الحلماء انها لغة يجيدها العلماء ***** كثرة الكلام لا يخلو من المعصية و في السكوت ثواب كثير فلا تكن ثرثاراً ابو الكلام في الفارغة و طحين بلا عجين ***** معذرة عن الصمت و الكلام كنت معكم هنا أحبتي اقرب الي الثرثرة فبين الكلام المفيد و الثرثرة الفارغة خيط رفيع اسمه اللباقة او الكياسة
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