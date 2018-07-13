همساتي أحرفي و كلماتي 6 بقلم ايليا كوكو

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13-07-2018, 01:26 AM

ايليا أرومي كوكو
<aايليا أرومي كوكو
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 153

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همساتي أحرفي و كلماتي 6 بقلم ايليا كوكو

    01:26 AM July, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    ايليا أرومي كوكو-
    مكتبتى
    رابط مختصر


    ذهبية السكوت و فضية الكلام
    خلقنا بأذنين و فم واحد ، لنسمع كثيراً و نتكلم قليلاً
    الافضل هو ان نسمع دائماً و الافضل جداً ان لا نتكلم قدر الامكان .
    *****
    قل ما قل و دل ففي كثرة الكلام كثرة في الاخطاء
    بينما الاصغاء الجيد قبول و رضي و شفاء للنفس
    *****
    اختار الهدوء و السكون اجلس الي نفسك و استمع اليها جيداً
    تمتع بالسكينة في الليل و اشراقة الصباح و التأمل في السماء
    *****
    فكر في معاني الصمت و السكوت فالصمت لا يعني البلادة و قلة الحيلة
    الصمت هو التفكير بعمق و انتقاء الكلمات و الردود الاجابات المناسبة
    *****
    يقولون تكلم لأعرفك و انا أقول أصمت لأقرأ افكارك و أفهمك
    الصمت لغة الحكماء و بلاغة الحلماء انها لغة يجيدها العلماء
    *****
    كثرة الكلام لا يخلو من المعصية و في السكوت ثواب كثير
    فلا تكن ثرثاراً ابو الكلام في الفارغة و طحين بلا عجين
    *****
    معذرة عن الصمت و الكلام كنت معكم هنا أحبتي اقرب الي الثرثرة
    فبين الكلام المفيد و الثرثرة الفارغة خيط رفيع اسمه اللباقة او الكياسة
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13-07-2018, 01:50 AM

موندكورو


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Re: همساتي أحرفي و كلماتي 6 بقلم ايليا كوكو (Re: ايليا أرومي كوكو)

    يعني حسي دة شنو؟
    شعر؟
    نثر؟
    حكم؟
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