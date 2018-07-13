همساتي أحرفي و كلماتي 6 بقلم ايليا كوكو



01:26 AM July, 12 2018 سودانيز اون لاين

ايليا أرومي كوكو-

مكتبتى

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ذهبية السكوت و فضية الكلام

خلقنا بأذنين و فم واحد ، لنسمع كثيراً و نتكلم قليلاً

الافضل هو ان نسمع دائماً و الافضل جداً ان لا نتكلم قدر الامكان .

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قل ما قل و دل ففي كثرة الكلام كثرة في الاخطاء

بينما الاصغاء الجيد قبول و رضي و شفاء للنفس

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اختار الهدوء و السكون اجلس الي نفسك و استمع اليها جيداً

تمتع بالسكينة في الليل و اشراقة الصباح و التأمل في السماء

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فكر في معاني الصمت و السكوت فالصمت لا يعني البلادة و قلة الحيلة

الصمت هو التفكير بعمق و انتقاء الكلمات و الردود الاجابات المناسبة

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يقولون تكلم لأعرفك و انا أقول أصمت لأقرأ افكارك و أفهمك

الصمت لغة الحكماء و بلاغة الحلماء انها لغة يجيدها العلماء

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كثرة الكلام لا يخلو من المعصية و في السكوت ثواب كثير

فلا تكن ثرثاراً ابو الكلام في الفارغة و طحين بلا عجين

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معذرة عن الصمت و الكلام كنت معكم هنا أحبتي اقرب الي الثرثرة

فبين الكلام المفيد و الثرثرة الفارغة خيط رفيع اسمه اللباقة او الكياسة





