06-07-2018, 06:21 AM

ايليا أرومي كوكو

ايليا أرومي كوكو

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 152 للتواصل معنا FaceBook

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) همساتي أحرفي و كلماتي 5 بقلم ايليا كوكو

06:21 AM July, 06 2018 سودانيز اون لاين

ايليا أرومي كوكو-

مكتبتى

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وقفة مع الذات علي قارعة الطريق في مشوار الحياة !

وددت مرة ليتني ابتسمت في وجه كل من قابلتهم في حياتي فالابتسامه صدقة .

ليت قلبي كان مساحة للحب و التسامح السماحة او مكان للعطف و الشكر والتقدير .

في حيائي او غروري لم أقل لكل من أحببتهم أحبكم فسامحوني لضعفي سامحكم الله .

خذلتني شجاعتي كثيراً حتي أغفر لكل من اساء لي و كنت عاجز عن الصفح و الغفران .

اخذت منكم الكثير من الحب و العطف و الحنان و لم امنحكم حتي القليل القليل منها

مدين انا لكم جميعاً و سأظل عاجز عن رد الدين فسامحوني و اعفوا عن عجزي

تمنيت ان أقول شكراً جزيلاً لكل من وقف معي في حاجتي ضعفي و نقصاني عوزي

كان الكثيرين منكم بجانبي في ضيقاتي و أزماتي و أحزاني و لم تجدوني مرة في حاجاتكم

رد الجميل صعب جداً كما قول الحق و عمل الغفران و الصفح و التسامح و العفو

فبدونكم ما كانت للحياة معني او قيمة و طعم لأنكم أجمل معاني الحياة و أعظم قيمها النبيلة

في كثير من الاحيان كنت فظاً معكم في كلامي قاسياً في تعاملاتي و علاقاتي سلوكي

بعض الاحاين بدوت لكم مغروراً او متكبراً متغطرساً علي لا شي فقط لجهلي و قلة فهمي

رددت الاساءة بالاساءة و كلت لكم بمكيالين و أرجعت الضربة بضربتين فيا لحماقتي

وشيت بحق بعضكم او غيبتكم بالنميمة و قلت كلاماً جزافاً بأفتراء أرعن بليد

رشيت سرقت كذبت زنيت حتي قتلت كثيرين سهواً و عن قصد و عمد و سبق ترصد

فعلت و عملت كل السبعة زمات و كنت في نظر نفسي شيطان في ثوب ملاك أخفيت نفسي

وحده الله العلي العليم يعلم بكل تفاصيل حياتي الصغيرة الكبيرة هفواتي ذنوبي و خطاياي

أنني استجير بالرب القادر الرحمان ان يمحو كل شروري و أثمامي و تجديد باقي حياتي

و انتم أحبتي أخواني اخواتي زملائي أصدقائي قادرون ايضاً علي مسامحتي و العفو عني

فالمسامح كريم المسامح شجاع قوي فكونوا كذلك جميعكم حتي الذين لم اذكرهم او نسيتهم

شكراً لكل من اظهر لي حباً او عطفاً لم استحقه مقدراً الود و الاحترام و روح الاحتمال وقوته

لهم التحية جميعاً كل من التقيتهم في مشوار العمر الطويل القصير و دروب الحياة في المكان و الزمان

جاورت الكثيرين و جاورني أخفقت في حق بعضهم او أسئت علاقات الجيرة الحسنة و حسن الظن

لكل جيراني في كل أزمنة حياتي و ترحالي اعتذر عن كل نقطة من سوء الظن و المعاملة الشينة

شكراً لزوجتي حبيبتي شريكة حياتي و ان بخلت لها بكلمة أحبك قولاً و فعلاً فانا اعلم انها تسامحني

شكراً لأولادي و بناتي الاعزاء فلذات كبدي احبكم حباً جمه فأنتم عظمي و لحمي انتم دمي كل حياتي

لم يكن حبي كافياً كما أردتم لكنها كانت طريقتي في الحب بخوف الاباء علي البنين خوفهم علي انفسهم

فلذات كبدي الاعزاء اردت لكم دائماً الافضل و الاحسن الاجمل و سعيت ما استطعت لأجلكم بطاقتي و قدرتي

لم أكن في كل الامور كما تريدون و كانت خياراتي لكم بعكس توقعاتكم و اختياراتكم لأختلاف الاجيال

تمنيت لكم الغد الافضل و المستقبلي المشرق الزاهر و كل جميل حسن فكونوا كذلك في وجودي ورحيلي

أبي العزيز اطلب رضاك و انت في فبرك لا أدي الي أي مدي كنت ابناً عاق او غير مطيع لكنني أعرف مدي حبك

أبي العزيز أطلب الرب في صلاتي أن ترقد روحك بسلام في مثواك علي الرجاء فنحن علي الطريق قادمين

أمي العزيزة يا نبع الحب و مستودع الحنان ما الذي أقول بحقك و الكلمات لا تفي و كل الاحرق تتقاصر بحقك

كوني دائماً بالف و لتكن كل الامهات بالف خير يعطيكم الله الصحة و العافية وطول العمر فترضوا عنا

أمنيتي بلقائك تطاول أمدها لست أدري ما الاسباب تحول دون ذلك أهي الخوف ؟ لكنها ستظل الامنية الاكيدة

عن نفسي أقول لم أكن دائماً كما أردت ان اكون و لم أكن كما أرادني الاخرين من اكون لكنني ظللت كما انا اكون او لا اكون

كانت الاحلام جميلة مستحيلة كما ظلت الطموحات كبيرة واسعة نقصتها الجد و الاجتهاد و الصبر و المثابرة و الارادة

لم يكن السعي بحجم الامنية و لا كانت الاعمال الجادة بمستوي الاماني العذبة نقصتني الكثير من من معاول الفكر و الرؤية

فليس كل ما يتمناه المرء يدركه و لا تأتي الرياح كما تشتهي السفن و الله غالب و نقول الحمد لله علي كل حال في الفشل و النجاح

راضي عن نفسي و روحي بالثقة التي اوليتها فيها من بعد الله شاكراً ممتناً مقدراً معتزاً بذل الجهود المتواضعة جداً

حاولت أن قدر الامكان أميناً في القليل و أمن بان الله سبقيمني علي الكثير هنا في او هناك في المجد الاتي برغم الاخفاقات

فأن عشت فللرب أعش و ان مت فللرب أمت فأن عشت او مت فللرب انا احيا بجملتي او اموت

قأذكرني يا رب متي جئت في ملكوتك . فمحبة ابدية احببتي لذلك أدمت لي الحياة والرحمة و لولا رحمتك و محبتك ما كنت بموجود

العفو و العافية لكم جميعاً أحبتي أخواتي أخوتي أصدقائي أهلي و عشيرتي و اسرتي في كل مكان و زمان في الماضي و الحاضر و المستقبل

كان حيين بنتلاقي و ان بقي في العمر بقية سنواصل المشوار و سنكمل الحوار فمازال في الجعبة بقية في الروح و النفس ألاماني سندسيه

و أن متنا فعو الله و غفرانه و رحمته و رضاه التي وسعت الارض و السماء اولاً و اخيراً

كما عفوكم جميعاً صحابي و اصدقائي الكرام في الداريين كنتم الزاد الوافي الكافي الشافي ..

حبي مودتي عفوي و غفراني سامحوني كما سامحتك ايها كرام الاجلاء لكم التحية و التجلة و لكم مني عاطر الشوق و السلام

المجد لله في الاعالي و علي الارض السلام و بالتاس المسرة .

أمييييييييييييييييييييييييين



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