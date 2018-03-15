همساتي أحرفي و كلماتي 2 بقلم ايليا كوكو



01:56 AM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

ايليا أرومي كوكو-

مكتبتى

رابط مختصر همساتي أحرفي و كلماتي حبي لوعتي و شجوني

يلزمنا احياناً ان نقف مع انفسنا نلومها ونعاتبها

او تأنيبها وربما جلد هذه النفس الامارة بالسوء

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انا انسان أصيب و أخطأ كثيراً واحياناً افلح

فليت لي قوة شجاعة الاعتذار عن الخطأ

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أحبب ولا تبغض فالانسان مفطور علي الحب

اما الكراهية والبغضاء فيكتسبها البشر لشرهم

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شعرة معاوية الفريدة المتميزة مدرسة مفتوحه للجميع

و كلنا مدعوين لدخول فصولها في علاقاتنا وتعاملاتنا

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أبتسم لان ابتسامتك في وجه أخيك صدقه

فكم نحن فقراء اذ لا نملك هذه الصدقة المجانية

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نتلانس ونتعارك نتشاجر نتحارب ونقتل بعضنا بلا سبب

فلا شيئ يستحق و الكل كقبضة الريح او الماء في الغربال

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احاول ان ازرع الجميل في موضعه لكنني افشل

فرد الجميل صعب .. فليتني استطيع ان لا انكره

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مكتوب لا تكذب فالكذب عند الله و الناس حرام

فما بالهم يستمرأون الكذب حتي كتبوا كذابين ؟

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عفواُ وشكراً جزيلاً أحبتي وصحابي الكرام و جزيل ودي

هي همساتي و بعض أحرفي و كلماتي وانتم كل دنيتي