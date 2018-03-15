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همساتي أحرفي و كلماتي 2 بقلم ايليا كوكو

15-03-2018, 01:56 AM

ايليا أرومي كوكو
<aايليا أرومي كوكو
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 135

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همساتي أحرفي و كلماتي 2 بقلم ايليا كوكو

    01:56 AM March, 14 2018

    سودانيز اون لاين
    ايليا أرومي كوكو-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    همساتي أحرفي و كلماتي حبي لوعتي و شجوني
    يلزمنا احياناً ان نقف مع انفسنا نلومها ونعاتبها
    او تأنيبها وربما جلد هذه النفس الامارة بالسوء
    ****
    انا انسان أصيب و أخطأ كثيراً واحياناً افلح
    فليت لي قوة شجاعة الاعتذار عن الخطأ
    ****
    أحبب ولا تبغض فالانسان مفطور علي الحب
    اما الكراهية والبغضاء فيكتسبها البشر لشرهم
    ****
    شعرة معاوية الفريدة المتميزة مدرسة مفتوحه للجميع
    و كلنا مدعوين لدخول فصولها في علاقاتنا وتعاملاتنا
    ****
    أبتسم لان ابتسامتك في وجه أخيك صدقه
    فكم نحن فقراء اذ لا نملك هذه الصدقة المجانية
    ****
    نتلانس ونتعارك نتشاجر نتحارب ونقتل بعضنا بلا سبب
    فلا شيئ يستحق و الكل كقبضة الريح او الماء في الغربال
    ****
    احاول ان ازرع الجميل في موضعه لكنني افشل
    فرد الجميل صعب .. فليتني استطيع ان لا انكره
    ****
    مكتوب لا تكذب فالكذب عند الله و الناس حرام
    فما بالهم يستمرأون الكذب حتي كتبوا كذابين ؟
    ****
    عفواُ وشكراً جزيلاً أحبتي وصحابي الكرام و جزيل ودي
    هي همساتي و بعض أحرفي و كلماتي وانتم كل دنيتي
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