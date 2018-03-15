همساتي أحرفي و كلماتي 2 بقلم ايليا كوكو

همساتي أحرفي و كلماتي حبي لوعتي و شجوني يلزمنا احياناً ان نقف مع انفسنا نلومها ونعاتبها او تأنيبها وربما جلد هذه النفس الامارة بالسوء **** انا انسان أصيب و أخطأ كثيراً واحياناً افلح فليت لي قوة شجاعة الاعتذار عن الخطأ **** أحبب ولا تبغض فالانسان مفطور علي الحب اما الكراهية والبغضاء فيكتسبها البشر لشرهم **** شعرة معاوية الفريدة المتميزة مدرسة مفتوحه للجميع و كلنا مدعوين لدخول فصولها في علاقاتنا وتعاملاتنا **** أبتسم لان ابتسامتك في وجه أخيك صدقه فكم نحن فقراء اذ لا نملك هذه الصدقة المجانية **** نتلانس ونتعارك نتشاجر نتحارب ونقتل بعضنا بلا سبب فلا شيئ يستحق و الكل كقبضة الريح او الماء في الغربال **** احاول ان ازرع الجميل في موضعه لكنني افشل فرد الجميل صعب .. فليتني استطيع ان لا انكره **** مكتوب لا تكذب فالكذب عند الله و الناس حرام فما بالهم يستمرأون الكذب حتي كتبوا كذابين ؟ **** عفواُ وشكراً جزيلاً أحبتي وصحابي الكرام و جزيل ودي هي همساتي و بعض أحرفي و كلماتي وانتم كل دنيتي
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