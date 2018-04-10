هل يقرأ أبو قردة وحميدة هذا المقال؟ بقلم الطيب مصطفى

كتبتُ من قبل عن "التمباك"، داعياً إلى إنفاذ القوانين التي صدرت ولم تُفعَّل والتي حرّمت تداول التبغ سيما وأن العالم أجمع يُجرّم التدخين ويُضيّق عليه الخناق، ويحذر من يتعاطون التبغ من أضراره الصحية، وبما أن التمباك أكثر ضرراً من التدخين وبما أن أكثر الفقهاء تيسيراً، ومنهم العلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد حرّموا التبغ، فقد رأيتُ أن أعيد نشر هذا المقال المنقول، بتصرف راجياً إيلاء الموضوع ما يستحق من اهتمام رحمة بشعبنا وأمتنا خاصة وأن دكتور مامون حميدة قد بذل الكثير من الجهد في الحرب على التمباك، وشن حملة إعلانية ضخمة في شوارع العاصمة تُنفّر من تعاطيه وتُبيّن أخطاره بالرغم من امتلاء الأسواق بمحال بيعه.. فإلى المقال:
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