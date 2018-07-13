هل هذا صحيح مفتى المملكه السعوديه بقلم سعيد شاهين

06:10 AM July, 13 2018 سودانيز اون لاين

سعيد عبدالله سعيد شاهين-

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وصلنا عبر الفضاء الالكترونى ووسائط التواصل الاجتماعى ما قمنا بنشره فى موقعنا بالفيسبوك والواتساب واصدارة اخبار المدينه اليوميه التى تصدر من تورنتو بكندا ونقولها بصراحة شديده لقد ازعجنا الامر واصبنا جراءه بصدمه شديده لانا نعتبر ان ما جاء فيه هو هدم لكل ما يكنه اكثر من مليار مسلم لما تعنيه لهم السعوديه من الناحيه الدينيه فقط حيث هى مهبط الوحى للرسالة الخاتمه وفيها ولد خاتم الانبياء والرسل وفيها دفن مع صحابته عليه صلوات الله وسلامه وعليهم رضوان الله

نعم السعوديه كقبلة للمسلمين فى مشارق الارض ومغاربها يحج لها الناس بابدانهم وارواحهم وعقولهم لا نرضى لها ان تنجر لما يريده اعداء الاسلام تحت اى دثار اتى ايا كان مما يلغى عهود طويله من الثبات على ما امر به الله مرحلة ما قبل انتشار الدعوه مرحلة العذاب البدنى والنفسى والاجتماعى الذى عاناه اوائل من شهد بان محمد رسول الله وقاوموا كل سطوة المال والجاه من اجل اعلاء راية لا اله الا الله فاذا بنا فى وبعد 1439 عاما من الهجرة نعود اذله لنسخة آل لهب فى صورتها الحديثه والتى يقودها سيد البيت الابيض وينقاد له قادتنا اذلة بل وصلت به البجاحة ان ياخذ ما سماه بالجزيه 500 مليار دولار ويطير فرحا ليصلى صلاة الشكر على حائط المبكى اليهودى ومباركة بابا الفاتيكان بل ويعلن للملأ قوله {سيد البيت الابيض} حيث اعلنها قائلا {ولا نخاف من قول ذلك حقيقة العرب والافارقه يبدون فى اشكالهم كالبشر ولكنهم ليسوا بشر فالقنفذ ليس كابوشوك والضب لن يكون تمساح بدون شك ان الله فضلنا عليهم ولو اراد لنا المساواه لخلقهم مثلنا فهو خلق البيض والصفر والسود وجعل البيض اوفر ذكاء انا اؤمن ان الرجل الابيض اشد خشية لله وامين ويراعى حقوق الآخرين ومؤهل للحكم ولكن العرب والافارقه غير ذلك اعطهم الحكم والسلاح وانظر مايفعله بعضهم ببعض انهم لايصلحون لشئ سوى الضوضاء والرقص والسكر والشبق الجنسى والحسد والقتال والخضوع للطغاة ولاعلاقة لهم بالتخطيط والنظام }.

وبعد كل هذا ياتى مفتى المملكه بفتواه المنشوره والتى تمهد لفتح البارات والكبريهات فى المملكه مما يتماشى مع خطة ولى العهد المسماه 2030

من ضمن ماجاء فى الفتوى {التى نتمنى ان يكون مفبركا} النص الاتى

فمثلا ان كانت ممارسة الجنس غير الشرعيه او شرب الخمور من قبل السياح غير المسلمين فى بلد مسلم يعود على ذلك البلد بالنفع والخير فلا ارى فيه الحرمه لكن ينبغى ان لا ندنس الامكنه المقدسه ولا سيما حرمة الحرمين الشريفينوعموم البلاد الاسلاميه بل يجب ان تخصص اماكن محدده لمثل هذا كالشواطىء وغيرها

انتهى الاقتباس ن فتوى مفتى المملكه السعوديه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ فان لم تصدر هذه الفتوى منه او ايا من شيوخ السعوديه الاجلاء فنرجو اصدار نفى قاطع لها ونشره على اوسع نطاق درء للفتن

اتمنى حقيقة ان يصدر نفى قاطع وان هذه الفتوى مدسوسه من اعداء الاسلام لاثارة الفتنه وبالعدم فاننا لا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل

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