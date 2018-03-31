هل رحل.. آخر الصادقين؟! بقلم محمد لطيف

03:08 PM March, 31 2018 سودانيز اون لاين

محمد لطيف-Sudan

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الذين اجتازوا الجامعات السودانية نهاية عقد السبعينيات ومطالع عقد التسعينيات من القرن المنصرم.. وجدوا أن الاتجاه الإسلامي يسيطر على مفاصل النشاط الطلابي ويطلق هيمنته الكاملة حتى على بعض إدارات تلك الجامعات.. مسنودا بالطبع بالسلطة المايوية عبر ما عرفت بالمصالحة الوطنية.. سيما وأن تنظيمات الاتحاد الاشتراكي الكرتونية كانت قد تهاوت.. عليه فإن الذين كانوا يناهضون النظام المايوي نظريا.. كانت معركتهم الحقيقية في الجامعات.. مع جماعة الاتجاه الإسلامي.. وفي تلك الفترة تحديدا كانت حالة من الوعي والتنظيم الدقيق تغشى التنظيمات السياسية الأخرى.. وعلى رأسها مؤتمر الطلاب المستقلين.. تنظيم الريادة في ذلك الوقت.. فكان أن تشكلت تحالفات عدة تمكنت من انتزاع السلطة الطلابية من الإسلاميين في أكثر من موقع.. وحين غادر ذلك الجيل مقاعد الطلب.. كما يقول الإسلاميون.. بعد صراعات مريرة ودماء غزيرة.. كانت مخيلتهم تحمل عدوا واحدا.. هو الاتجاه الإسلامي ورمزه وقيادته الملهمة آنذاك ولسنوات طويلة.. الراحل المقيم الدكتور حسن عبد الله الترابي، رحمه الله.. فقد كان القياس واحدا.. القرب أو البعد من النظام..!

وبذات الوعي.. ولكن في مسار مختلف تماما.. كان ذلك الجيل ينظر بتقدير كبير لمجموعة الإخوان المسلمين.. بقيادة رموزه الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد والدكتور الحبر يوسف نور الدائم.. التي ظلت بمنأى عن النظام.. أي أن الترويج بأن معاداة الإسلاميين معاداة للإسلام لم تكن صحيحة قط.. بهذه الخلفية.. شهد ميدان الأهلية بأم درمان عقب سقوط النظام المايوي.. ونجاح انتفاضة مارس أبريل 1985.. حشدا خرافيا من الجماهير.. التي هبت لندوة سياسية كبرى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين.. كان المعلن عنها أنها تهدف لكشف أخطاء وتجاوزات جماعة الترابي.. وكذلك كشف أسباب الخلاف بين جناحي التنظيم الإسلامي.. فتدافع الناس زرافات ووحدانا إلى ميدان الأهلية في تلك الأمسية.. كيف لا وأحد المتحدثين الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد.. صاحب الموقف التاريخي الذي لم تلن له قناة.. ولم يوهن ولم يتراجع.. وكل يمني نفسه بليلة إهالة التراب على تنظيم الترابي..!

كانت المفاجأة الصاعقة أن ندوة الإخوان المسلمين.. وبكل حشدها ذاك.. قد بدأت وانتهت دون أن ينبس أحد المتحدثين ببنت شفة.. ولا يتعرض أحد لأحد بسوء.. كنت هناك.. وأنا أغادر الميدان الشهير.. كنت أتساءل.. هل دخل الشيخ في صفقة اللحظة الأخيرة..؟ أم هل خضع لتهديد مباغت..؟ فأين كل ما نسمع عن صموده وعزمه وثباته..؟ فقررت العودة إلى حيث المنصة.. أدركتها بصعوبة.. شاقا صفوف الغاضبين والمتذمرين.. لم أصدق نفسي وأنا أقف أمام الشيخ صادق.. مددت يدي مصافحا ومعرفا نفسي.. ثم قلت له مباشرة حتى لا تفلت مني اللحظة.. خذلتونا يا شيخنا، كنا جايين نسمع الفضائح..؟! ورغم الوهن البادي على وجهه وجسده.. إلا أنه ضغط على يدي كما لم يفعل أحد من قبل.. كأنه بات أحرص عليَّ مني عليه.. وسألني مجددا وبصوته الخفيض.. قلت لي إنت منو..؟ قلت له اسمي وصفتي والجهة التي أعمل بها.. فقال لي.. دا كلام ليك إنت.. يا ابني مايو دي ما مشت بالساهل.. والأكبر من التضحيات الفتن الدخلت فيها البلد.. ثم سألني.. تفتكر البلد دي تتحمّل فتناً جديدة..؟ قلت له طبعاً لا لكن.. لم يتركني أكمل الاستدراك بل مضى يقول لي.. نحن عارفين الناس ما راضين.. لكن نحن أصلا ما كنا راضين بالطلع عن الندوة.. دا كان اجتهاد من بعض إخوانا.. ونحن كان رأينا إنه الحنكسبوا الليلة البلد ممكن تدفع تمنه عشرات السنين تاني.. ثم ودعني بقوله.. اكتبوا خيراً وحماسكم دا خلوه للبناء ما للهدم.. غادرته وأنا أردد.. من أي زمن هذا الرجل.. ولكن ذهني في تلك اللحظة كان يشكل صورة.. قائد تنازل عن نصر آني سهل وخاص.. في سبيل كسب عام آجل.. رحم الله الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد.. بقدرما أعطى.. وبقدر ما كان يتمنى من خير لهذه الأمة..!.









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