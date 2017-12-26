26-12-2017, 01:28 AM

Tarig Anter

Tarig Anter

تاريخ التسجيل: 24-03-2015

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هل تركيا نموذج جيد للسودان او للعرب او للمسلمين؟ بقلم Tarig Anter

01:28 AM December, 25 2017 سودانيز اون لاين

Tarig Anter-الخرطوم-السودان

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الترك المنغول غزوا و دمروا و استعبدوا و احتلوا و كان منهم الهكسوس و الفرس و اليهود (ليسوا بل بني اسرائيل فهؤلاء عرب يمنيين و هم ايضا فعلوا كل شر بالحبشة و بالسودان و افريقيا و كنعان).



وصل الترك المنغول للسلطة في الامبراطورية الرومانية و الفاتيكان و العصابات التي منها تشكلت الاسر الملكية الاوروبية و الجمعيات السرية و منهم الماسونية التي استعمرت و نهبت اوروبا و افريقيا و اسيا و كذلك منهم جاء الغزاة و المستعمرين للامريكتين و حملات الرق في افريقيا الاولي التي يتهم بها العرب و المسلمين ظلما و بهتانا و كذلك الرق الحديث المصدر للامريكتين و التي يتهم فيها الاوروبيين و المسيحيين ظلما و بهتانا ايضا.



اؤلائك الذين استعمروا و أهانوا بل و ارتكبوا مجازر بشعة في افريقيا بما في ذلك السودان (و كذلك اوروبا و اسيا و الامريكتين) بالفعل عليهم ليس فقط الاعتذار بل و التعويض و المعاقبة بلا استثاء و لا كيل. و هنا يجب معرفة ان كل تلك الجرائم قام بها الترك المنغول بكافة اشكالهم و تكويناتهم - اوروبا و اسيا و افريقيا و الامريكتين هم ضحايا جماعات الترك المنغول المختلفة منذ 1800 قبل الميلاد. رق الترك المغول هو الذي شكل مجموعة الشعوب السلافية (الصقالبة) الاوروبية



علاقة حكام اوروبا بالاسلام السياسي و الذي ليس به ذرة اسلام او اخلاق قديمة جدا منذ استيلاء الترك المنغول علي الاسلام و قتله ثم بعثه في اشكال تيارات و احزاب و طوائف و شيع من بعد الخلافة الراشدة و ظهور الملك و السلاطين الحريم و الغلمان. علاقة حكام اوروبا بالترك المنغول كانت تسير علي مسارين الاول هو الارهاب و الرق و كان يعتمد علي الترك و الثاني هو المال و الربا و يعتمد علي اليهود و كلا المجموعتين من الترك المنغول.



الاسرة المالكة في بريطانيا (اسمها اسرة هانوفر و تغير الاسم قبل 100 عام ليصبح بيت ويندسور) اصلهم كاغلب ملوك اوروبا يعود لاسرة ظهرت في المانيا تدعي (ساكس-كوبرغ-غوتا) (Saxe-Coburg and Gotha) و التي جائت من مجموعة واقدة الي ايطاليا و تدعي اتياه (عطية) (بالعبري עטיה = Gift = Atiya, Atiyah, or Attiya) و هي عصابة من الترك المنغول اليهود. و الملكة فكتوريا لاتخفي اصلها اليهودي و كانت صديقة العثمانيين و كانت لا تشبه الاوروبيون.



لذلك علاقة بريطانيا بالاخوان و المجموعات الارهابية يعتمد علي ارتباطهم المشترك باليهود و بالتنظيمات السرية المختلفة و منهم الماسونية. و وعد بلفور عام 1917 لم يكن ضد ارادة العثمانيين بل كان بالتنسيق معهم و هم اول من نظم هجرات اليهود لقيام اسرائيل الحالية حيث كانت فلسطين تحت الاحتلال و الادراة العثمانية المباشرة منذ عام 1516 م.



حملات الاستيطان اليهودي تسمي عليا و اول هذه الحملات كانت عليا ما قبل الصهيونية (قبل 1882) بتوطين تلاميذ فيلنا غاوون وتلاميذ موسى سوفر مما أدى إلى زيادة ملحوظة لعدد السكان اليهود في القدس وطبرية والخليل وصفد و تلاها العليا الصهيونية (بعد 1882) بوصول البيليوم اليهود من روسيا في 1882 و جائت العليا الأولى (1882-1903) حيث تم توطين نحو 35000 يهودي إلى فلسطين و العليا الثانية (1904-1914) حيث تم توطين نحو 40000 يهودي معظمهم من روسيا و تكونت المجموعات من الشباب المنظم الوافدين من بولندا وروسيا ممن اعتنقوا الفكر الاشتراكي الذي يهدف لاقامة مجتمع اشتراكي على النمط الأوروبي، وقد استحدثوا نوعين من المستوطنات الموشاف والكبيوتس و العليا الثالثة (1919-1923) و فيها تم توطين نحو 40000 يهودي معظمهم من الإمبراطورية الروسية وشرق أوروبا.



العلاقات بين إسرائيل وتركيا تأسست في آذار/مارس 1949 عندما أصبحت تركيا ثاني أكبر بلد ذات أغلبية مسلمة (بعد إيران عام 1948)، تعترف بدولة إسرائيل. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت إسرائيل هي المورد الرئيسي للسلاح لتركيا. وحققت حكومات البلدين تعاونًا مهمًا في المجالات العسكرية و الدبلوماسية و الاستراتيجية. كما يتفق البلدان حول الكثير من الاهتمامات المشتركة والقضايا التي تخص منطقة الشرق الأوسط.



في أوائل عام 2006، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية علاقات بلاده مع تركيا بأنها "مثالية". ويجري تطوير حديقة صناعية إسرائيلية فلسطينية مشتركة تحت رعاية تركيا. وكان الرئيس اسرائيل شيمون بيريز ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد خاطبا الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا. ووصف بيريز تركيا بأنها "لاعب مهم في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالولايات المتحدة وسوريا والفلسطينيين، وكذلك لنا". https://wp.me/p1TBMj-dehttps://wp.me/p1TBMj-de







Best regards

Tarig M. M. K. Anter, Mr.

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