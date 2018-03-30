هل تتعارض الانسانية مع الدين؟ بقلم د.أمل الكردفاني

03:39 PM March, 30 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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قال الشيخ الشعراوي ان كل ما يفعله المسلم يجب ان يكون لتحقيق رضاء الله فقط ، وان ما سوى ذلك مجرد خزعبلات وهباء لا قيمة له ، وبرر ذلك بان الانسان يحصل على اجره من الله على ما يفعله من خير ، أما من يفعل الخير بمبرر الانسانية فليذهب للانسانية وليأخذ اجره منها. هكذا قال الشيخ الشعراوي والذي كنت اقف ضد فكرته هذه فيما سبق ، لكن بالتأمل وجدت ان هناك اشكالية تعارض بين الانسانية كدافع للعمل الخيري وبين الاجر الالهي كدافع للعمل الخيري ، فهما لا يلتقيان ابدا ما دمنا مؤمنين بالله كمحرك للكون كله قبل ان يكون خالقا له ؛ قبل ايام انزل احد الاصدقاء صورة فقراء يتضورون جوعا ، فسألته لماذا ينجب الفقراء مزيدا من الفقراء ليتضوروا جوعا او حتى يموتوا من الجوع كما في الصومال واليمن والعراق وجنوب السودان... فأجابني بأن الأرزاق على الله ... سألته: اذن انت تعتقد ان هؤلاء الفقراء الذين تم تصويرهم لم يرزقهم الله ، او أن هذه هي حدود رزقهم . فأجابني بالصمت... اصطردت .. اننا لو افترضنا أن الارزاق على الله وان من يموتون جوعا انما انتهى توزيع الارزاق لهم فهذا يمنعنا من اي شعور انساني تجاههم ، فما دامت هذه هي حدود رزقهم من الله فلا يمكن لنا ان نعترض على قضاء الله بذلك . وبالتالي فإن الشعور تجاههم بالحزن يعني شعورا موجها ضد قرار الله بذلك . فالانسانية التي تجعلنا نهتم بالفقراء والبائسين اي اثارة شعورنا بالحزن وعدم الانصاف في حياة هؤلاء هي اعتراض حقيقي على قسمة الله التي قسمها للناس في الأرض...والاعتراض على قسمة الله كفر صريح ؛ لذلك فليس على المؤمن ان يشفق او يحزن على الفقراء والبؤساء وتكون شفقته هذه هي الدافع للعطاء وانما يجب ان يكون الدافع للعطاء هو الاستجابة للأوامر الالهية بالعطاء . فنحن لا نعرف سر الله الاعظم في توزيع الارزاق او توزيع الآلام والتي قد تبدوا لنا آلاما وهي في الحقيقة ليست كذلك ، كما حدث في قصة الرجل الصالح الذي قتل الغلام قبل ان يكفر ويرهق ابويه الصالحين طغيانا وكفرا . فرغم الآلام التي قد تلحق بوالديه عندما يجدانه مذبوحا إلا أنهما لا ولن يعرفا الجانب الايجابي من هذا الذبح. وايا ما كان المنطق في هذه القصص وغيرها ، آلا اننا نعود ونقول ان الانسانية كشعور بآلام وفقر وبؤس الآخرين هي نوع من الاعتراض على قدر كتبه الله على العبد حتى ولو كنا لا نعلم بأن هذا منا اعتراضا على ذلك. إذن ففكرة الانسانية بشكل عام تتعارض مع ايماننا بالتحكم والسيطرة الإلهية على مجريات احداث البشر والطبيعة والكون كله. فلا مكان لمشاعر تعترض على هذه الأقدار . وبالتالي فإن كلام الشيخ الشعراوي قد يكون صحيحا الى درجة كبيرة. |Articles |News |مقالات |بيانات