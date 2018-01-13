منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 13-01-2018, 09:42 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

هل انت خائن ام وطني ؟ الوطنية ليست شعارات زائفة بل هي ممارسة بقلم بخيت النقر البطحاني

13-01-2018, 01:37 AM

بخيت النقر البطحاني
<aبخيت النقر البطحاني
تاريخ التسجيل: 08-03-2014
مجموع المشاركات: 19

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


هل انت خائن ام وطني ؟ الوطنية ليست شعارات زائفة بل هي ممارسة بقلم بخيت النقر البطحاني

    01:37 AM January, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    بخيت النقر البطحاني-
    مكتبتى
    رابط مختصر


    و تبدأ الخيانة للوطن بتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
    فما رأيك عزيزي المواطن هل منسوبي النظام يحرصون على المصلحة العامة اكثر من حرصهم على مصالحهم الشخصية ؟
    إذن الخيانة و العمالة و الارتزاق تساق اليها النفوس الضعيفة التي تعمل لمصالحها الشخصية مهدرةً موارد البلاد بحفنة من العمولات لاصحاب المنأصب .
    واجبك ان تحمي وطنك .
    بدأ أعداء الوطن و الثورة التي بدأت ملامحها في الأفق بالتخويف و التخذيل و نسج الأساطير و الشعر و من ضمن ما كتب عن عدد قوات الدعم السريع بأنه 500 الف وهذا بالطبع من باب الحرب النفسية للشعب السوداني عشان الثورة المرتقبة
    اما بالنسبة للحكومة المصرية فقد وصلتها المعلومات و الحقائق من بائعي الأواني المنزلية من المصريين (استخبارات )عندهم الرقم الحقيقي و بالتفصيل عن واقع البلد. فالعقيد امن صادق الرزيقي نقيب الصحفيين و إسحاق احمد فضل الله بدأوا ينسجوا من خيالهم اساطير عن الحرب التي تقودها مصر و الإمارات و ارتيريا و ليس هناك ما يسند مزاعمهم، فتصريحات والي كسلا و الوزير الاثيوبي و الوزير التركي تكذب هذه التخرصات و هم يعرفون الحقيقة و غيرهم من عناصر جهاز الامن يعرفوا الحقائق و عليهم من واجبهم الوطني كشف الحقائق كما هي دون تزييف او تحريف، فاما افتعال قصة العدو الخارجي لتوحيد الجبهة الداخلية هذا نسق قديم في السياسة الخارجية و لكن مع توفر وسائل الاتصال و التواصل و ثورة تقنية المعلومات و النانو تكنولوجي بالإمكان رؤية دولة ارتيريا كاملة و بالتفصيل و حتى تفاصيل ملامح وجوه الجنود و ستظهر معرفة مدى صحة الادعاءات و المزاعم التي يروج لها النظام لصرف أنظار الشعب لعدو خارجي متوهم دون الالتفات الى مشاكله الحقيقية في رفع الأسعار و غلاء المعيشة و قضايا الفساد.و قضية تخويف الناس من الفوضى في ليبيا و سوريا و اليمن هي ناتجة من ممارسات الأنظمة البائدة و ليس الشعوب و هذه نغمة يعزف عليها النظام وازياله من المنتفعين و الانتهازيين لتخويف الشعب، و الحق في السودان من يتشرد ليس الشعب بل من يتشرد هم الفاسدين و المنتفعين من النظام القائم و الشعب ليس لديه ما يخسره. فالسياسيون الفاسدون هم زمرة قليلة و عند ساعة الصفر و اندلاع الثورة فالقوات النظامية ستقف مع الشعب كما هو عهدها دائماً.فكل المواطنين في الحي يقوموا بثورتهم داخل الحي و ان يتزامن كل ذلك في وقت واحد في كل السودان و بهذا تنكسر شوكة الفاسدين و سيفقدون السيطرة و سوف يتراجعوا عن قراراتهم و يبلعوها و سيندحر المتبجحين الذين أساءوا لهذا الشعب العظيم. و سينتصر الحق و سينتصر الشعب
    ثورة ثورة ثورة
    الله اكبر و لا نامت اعين الجبناء
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de