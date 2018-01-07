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هل القي الرئيس علم البلاد في الزبالة؟؟ بقلم محمد علي سيد الكوستاوي

07-01-2018, 03:34 PM

محمد علي سيد الكوستاوي
<aمحمد علي سيد الكوستاوي
تاريخ التسجيل: 14-10-2014
مجموع المشاركات: 74

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هل القي الرئيس علم البلاد في الزبالة؟؟ بقلم محمد علي سيد الكوستاوي

    03:34 PM January, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد علي سيد الكوستاوي-
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    في فديوكليب انتشر وسط الوسائط الشبكية انتشار النار في الهشيم راينا كيف القي البشير بعلم السودان رمز الاباء ورمز ورمز الشيم ورمز العزة والكرامة ومميزنا بين الامم , راينا كيف القي بهذا العلم في ركن خفي علي الارض او في سلة الزبالة وكانه يلقي عقب سجارة او منديل ورق نظف به نخرته !! هكذا بلا مبالاة يتصرف من هو اصلا ليس اهلا لان يراس هذه البلاد لولا الكذب والخيانة التي اتت به وزمرته ممن اساؤوا الي البلاد والعباد وشتتوا شملنا وقسموا ارضنا وانتهكوا اعراضنا وسرقوا ونهبوا ثرواتنا التي في باطن الارض من بترول وذهب وفوقها من مشاريع زراعية وعقارات مملوكة للدولة باعوها في وضح النهار داخل وخارج البلاد كعقارات سودانير في لندن وبيت السودان في المانيا.
    لو كان رئيس اي بلد في العالم القي بعلم بلاده كما فعل هذا فانه سيقال من منصبه وتتم محاكمته ولربما تم اعدامه رميا بالرصاص . ولكن في السودان فكل شيئ اصبح متوقعا وواقعا مريرا في ظل نظام اباد شعبه لاجل السلطة التي لن تدوم.
    لابد من توثيق هذه الواقعة الاليمة ولابد من تقديم البشير لمحاكمة اهانة العلم والبلاد ولا ادري اين القليل من البرلمانيين والمحامين الشرفاء , لماذا سكتوا علي جريمة كهذه .
    اما زعماء الاحزاب فقد يئسنا منهم كما يئس الكفار من اصحاب القبور.
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