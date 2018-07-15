هل أخطأ الجاز؟!! بقلم عبدالباقي الظافر

03:19 PM July, 15 2018 سودانيز اون لاين

عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان

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قبل أشهر قليلة اضطرت رئاسة الجمهورية للتراجع عن قرار مهم للغاية.. أو تعديله على نحو أدق.. كان التراجع النادر يشير إلى أهمية البطل الرئيسى..في إطار تنظيم عمل المراسم حظرت الرئاسة الألقاب السيادية على الذين لايحملونها إصالة..ومن بين الذين شملهم القرار كان الدكتور عوض الجاز الذي كان يتولى منصبًا مرموقًا بمخصصات مساعد رئيس جمهورية..منذ ذلك التراجع بات دكتور الجاز يسبق اسمه بكلمة مساعد رئيس جمهورية دون أدنى حرج.



قبل أيام ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بعدد من الوثائق المسربة من مكتب عوض الجاز..بما أن الحكومة لم تشر حتى الآن إلى أن البضاعة المعروضة مزجاة..أو أن الواقعة قيد التحقيق لمعرفة قناة التسريب..فمن حق الرأي العام التعامل مع المستندات باعتبارها أصلية خاصة أن جزءًا من السيناريو قد تحقق على أرض الواقع بزيارة وفد رئيس الجمهورية لدولة روسيا.



من هنا يبدأ ترهل الدولة حينما تتسرب الأسرار من المكاتب أو في طريقها للسفارات.. ربما يرى البعض أن تسريب قائمة تحوى أسماء وفد رسمي زائر لا تشكل تهديدًا لأمن الدولة.. لكن من يعبث بالأوراق غير المهمة سيتبع ذات النهج بالأوراق ذات الأهمية..في هذه الحالة لن نعلم لأن الجهة القابضة للمعلومات لن تكون حريصة على البوح.. لهذا لم أتعاطف مع عملية تسريب الوثائق وإن حملت إيحاءات سياسية تشير إلى موقف مناهض للتفسح في إهدار المال العام.



بل أن الوثائق المسربة تشير إلى رغبة القيادة السودانية في زيارة روسيا للمشاركة في ختام المونديال..رغم أن الحقيقة التي صدحت بها الأجهزة الإعلامية الرسمية أن الزيارة جاءت بدعوة من الحكومة الروسية..وأخشى أن يكون قد تم إيهام مراجع الدولة بطبيعة الزيارة.. كما أن مساعد الرئيس يخاطب وزير الخارجية الروسي رغم وجود نظير له في سلم الدولة السودانية.. كل هذا يشير إلى اضطراب في دولاب الدولة من الناحية الشكلية.



في تقديري من المهم جدًا أن تصدر الحكومة السودانية بيانًا يشفي غليل السودانيين بشأن صحة أو عدم صحة تلك المستندات..بل حق علينا أن نرفع علامات التعجب والاستفهام في وجه السيد مساعد الرئيس والذي يبدو أنه عراب فكرة رحلة روسيا..ربط الرحلة من ناحية التوقيت يشير إلى ضعف الحاسة السياسية..روسيا في مثل هذا الوقت ستكون مشغولة بالحدث الأهم وهنا يكون السودان مثل تاجر بسيط يهمس بمطالبه في يوم زواج باذخ..كما أن التوقيت المرتبط بمباراة كرة قدم يحمل إشارات سالبة لجموع السودانيين الذين يعيشون في ظروف قاسية وصعبة.



بصراحة.. مطلوب من البرلمان استدعاء وزير رئاسة الجمهورية بشأن تأمين وثائق الدولة السودانية.. لكن في النهاية أثبت عوض الجاز أن قدراته في القراءة السياسية ستخصم كثيرًا من رصيده كتنفيذي حقق كثيرًا من النجاحات.









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