هـــل تصــدقوا اليوم أصبح سعر الرغيفة الواحدة بمبلغ واحد جنيه ؟؟؟

Re: هـــل تصــدقوا اليوم أصبح سعر الرغيفة الو (Re: nour tawir)

السؤال الكبير هو :

أين الشعب السوداني ؟؟ ،، ولماذا القبول لحالة الأمر الواقع بمنتهى المذلة والخضوع ؟؟ ،، يتسابق القادرون من الناس لشراء المقدور من الرغيف بأي حجم وبأي قدر وبأي ثمن دون أن يحسوا بأحوال الغير قادرين ،، ويتسابق القادرون لشراء كيلو اللحم بأكثر من مائة جنيه ،، دون أن يراعوا معاناة الغير قادرين ،، ويتسابق القادرون لشراء البطيخة بمبلغ مائة جنيه راضين قانعين دون أن يحسوا بأوجاع الآخرين الذين يواجهون شبه الجوع والمرض !! ،، ويتسابق القادرون على شراء ربع القمح بمبلغ مائة جنيه دون أن يقفوا على أحوال الغير قادرين الذين لا يجدون ما يسدوا به الرمق !! ،، لماذا هبطت أخلاقيات الشعب السوداني إلى ذلك الدرك ؟؟ ،، وأصبح الإنسان السوداني يتصف بعدم الاكتراث وعدم المبالاة بأحوال الآخرين !! ،، أين أخلاقيات الشعب السوداني ؟؟ ذلك الشعب الذي تبدل كثيرا في سلوكياته وعدم الإحساس بآلام الآخرين ،، أين النخوة في الإخاء ؟؟ ،، وأين الوقفة بالتعاضد في خندق يبكي فيه الجميع ويضحك فيه الجميع بنفس القدر ؟؟؟ ،، وهل تبدلت قلوب الناس بذلك القدر من القسوة ؟؟؟؟؟؟؟؟ ،، إلى متى والهامات مائلة إلى الأرض في مذلة ؟؟.

شطــة خضـراء

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