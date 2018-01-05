منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 05-01-2018, 08:53 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

هـــل تصــدقوا اليوم أصبح سعر الرغيفة الواحدة بمبلغ واحد جنيه ؟؟؟

05-01-2018, 09:13 AM

عمر عيسى محمد أحمد
<aعمر عيسى محمد أحمد
تاريخ التسجيل: 06-01-2015
مجموع المشاركات: 45

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


هـــل تصــدقوا اليوم أصبح سعر الرغيفة الواحدة بمبلغ واحد جنيه ؟؟؟

    09:13 AM January, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    عمر عيسى محمد أحمد-أم درمان / السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر

    هـــل تصدقوا ( حبــــــة الرغيفة بواحد جنيه ) ؟؟؟
    اليوم أعلن بعض أصحاب الأفران بالعاصمة أن حبة الرغيفة الواحدة بمبلغ واحد جنيه سوداني .. وقد صدقت التكهنات منذ سنوات .. بأن الإنقاذ سوف يوصل الوطن إلى حافة المجاعة .. وها هي البوادر رغم تلك التطمينات التي أبداها رئيس البلاد في خطاب عيد الاستقلال ..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2018, 01:45 PM

nour tawir
<anour tawir
تاريخ التسجيل: 16-08-2004
مجموع المشاركات: 15011

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هـــل تصــدقوا اليوم أصبح سعر الرغيفة الو (Re: عمر عيسى محمد أحمد)



    جنيه وربع..
    فضلا عن أن حجم الرغيفة لا يزيد عن حجم الكف..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2018, 02:13 PM

شطـــة خضـــراء


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هـــل تصــدقوا اليوم أصبح سعر الرغيفة الو (Re: nour tawir)

    السؤال الكبير هو :
    أين الشعب السوداني ؟؟ ،، ولماذا القبول لحالة الأمر الواقع بمنتهى المذلة والخضوع ؟؟ ،، يتسابق القادرون من الناس لشراء المقدور من الرغيف بأي حجم وبأي قدر وبأي ثمن دون أن يحسوا بأحوال الغير قادرين ،، ويتسابق القادرون لشراء كيلو اللحم بأكثر من مائة جنيه ،، دون أن يراعوا معاناة الغير قادرين ،، ويتسابق القادرون لشراء البطيخة بمبلغ مائة جنيه راضين قانعين دون أن يحسوا بأوجاع الآخرين الذين يواجهون شبه الجوع والمرض !! ،، ويتسابق القادرون على شراء ربع القمح بمبلغ مائة جنيه دون أن يقفوا على أحوال الغير قادرين الذين لا يجدون ما يسدوا به الرمق !! ،، لماذا هبطت أخلاقيات الشعب السوداني إلى ذلك الدرك ؟؟ ،، وأصبح الإنسان السوداني يتصف بعدم الاكتراث وعدم المبالاة بأحوال الآخرين !! ،، أين أخلاقيات الشعب السوداني ؟؟ ذلك الشعب الذي تبدل كثيرا في سلوكياته وعدم الإحساس بآلام الآخرين ،، أين النخوة في الإخاء ؟؟ ،، وأين الوقفة بالتعاضد في خندق يبكي فيه الجميع ويضحك فيه الجميع بنفس القدر ؟؟؟ ،، وهل تبدلت قلوب الناس بذلك القدر من القسوة ؟؟؟؟؟؟؟؟ ،، إلى متى والهامات مائلة إلى الأرض في مذلة ؟؟.
    شطــة خضـراء
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2018, 07:25 PM

الجاغريو


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هـــل تصــدقوا اليوم أصبح سعر الرغيفة الو (Re: شطـــة خضـــراء)

    شر البلية ما يضحك
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

05-01-2018, 07:32 PM

nour tawir
<anour tawir
تاريخ التسجيل: 16-08-2004
مجموع المشاركات: 15011

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هـــل تصــدقوا اليوم أصبح سعر الرغيفة الو (Re: الجاغريو)



    ابننا العزيز شطة خضراء (الاصلى)...



    أين أخلاقيات الشعب السوداني ؟؟
    ....

    فى مثل هذه الظروف يعتمد الناس على a few good men
    لانقاذ الموقف..
    و مع ذلك تلاحظ ان الشعب خرج عدة مرات..
    2011و 2012و 2013..الخ
    و لكن الثورة لم تكتمل اركانها..
    بمعنى ان الشعب لم يخرج عن بكرة ابيه..
    أما الان..
    فقد يلغ السيل الزبى..
    و لا يوجد سبب واحد لبقاء الانقاذ يوم اخر..
    لذلك تجد الحكومة فى حالة رعب..
    لانها تعلم ان الثورة قد انتظمت كل السودان..
    و صدقنى عام 2018 هو اخر عام للانقاذ فى السلطة..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de