هذا برلمانٌ أخيرْ عَدَمُو! بقلم عثمان محمد حسن

06:50 PM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· أعلن البشير الحرب على القطط السمان في خطاب له أمام البرلمان..



· و في اليوم التالي، و أثناء جلسة البرلمان للتداول حول خطاب

الرئيس، صرح عبدالرحمن محمد علي، رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان أن

حديث الرئيس قد ( منحهم)، أي أعضاء البرلمان، حرية الكلام و أطلق لهم

العنان للحديث عن الفساد في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي!



· بما يعني أنهم كانوا مكتَّفين جد.. جد!



· و تحركَّ النوَّاب.. و في همة دخلوا معارك مع طواحين الهواء في

عدة اتجاهات.. لتحقيق رغبة الرئيس و وضعها موضع التنفيذ و زيادة..



· و ظلت القطط السمان و معهم التنفيذيون ينظرون شذراً إلى تحركات

البرلمانيين.. لأنهم جميعهم يتلقون أوامرهم من الرئيس مباشرة أيضاً.. و

كلهم تحت حمايته..



· و القطط السمان و التنفيذيون يعلمون أن تسعةُ أعشارِ من تحت قبة

برلمانِنا بقرُ.. و أن البرلمانيين منعمون في عطالة مقنعة تحت القبة.. و

أنهم يحاولون اظهار صولة الأسد دون قوته..



· لم يغير مجلس الوزراء من تجاهله المعتاد لتوصيات البرلمان.. و حين

تقدم السيد/ احمد عمر سعد، وزير رئاسة مجلس الوزراء، ببيان امام

البرلمان، حول موقف المجلس من تنفيذ قرارات البرلمان في دورة الانعقاد

السادسة.. خلى بيانه من تحقيق التوصيات كما أراد البرلمان..



· و بدا من خلال البيان أن ديوان الضرائب يحتقر المجلس أيضاً.. إذ

رفض تنفيذ توصيات البرلمان بتخفيض/ إعفاء ضريبة القيمة المضافة لمدخلات

الإنتاج، و اشترك البنك المركزي و وزارة المالية في مسلسل رفض توصيات

البرلمان بعدم تنفيذ قرار البرلمان برفع رأسمال البنك الزراعي إلى خمسة

مليار جنيه



· و زعم أحمد سعد عمر أن قرار البرلمان بإرجاع المبالغ قُصد منه

القدح بالذمم المالية للقائمين على أمر الحج!



· ذمم مالية إيه للقائمين على أمر الحج، لو عندك ذمة!



· عجيب أمر هذا الرجل!



· لم تكن من حيلة أمام البرلمان للتغطية على عجزه المستدام سوى أن

يصف البيان بأنه يفتقد إلى العلمية والدقة.. و أنه لم يتطرق لمعاش الناس

بالرغم من ان معاش الناس يمثل الاولوية في توصيات البرلمان.. و أن المجلس

لم يلتزم بتوصية البرلمان بحل قطاع المؤسسات و خروج الدولة تدريجياً من

خدمات الحج والعمرة و إعفاء التمويل الاصغر من ضريبة القيمة المضافة

لمدخلات الانتاج او تخفيضها.



· و لا شيئ بعد ذلك..



· و في إحدى الضربات الموجهة للبرلمان، رفض والي الخرطوم استقبال

السيدة/ عائشة محمد صالح، نائب رئيس البرلمان السوداني عن الحزب الاتحادي

الديمقراطي الأصل، في منزله بغرض حل بعض مشاكل اجتماعية ملحة تخص نساء من

دائرتها..



· طالب رئيس كتلة حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من رئيس البرلمان

استدعاء والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين لمساءلته

حول تلك الحادثة..



· إنها حادثة غير سوية.. و تدل على عدم احترام الوالي للبرلمانية.. و

عدم تقديره للبرلمان.. و خروجه على التقاليد السودانية حتى.. و على ترفعه

على مظاليم السودان..



· إن السيدة/ عائشة محمد صالح، هي الحسنة الوحيدة في سبحة ( أبو

جلابية) داخل البرلمان، إنها واحدة خارج " تسعةُ أعشارِ من ترى في

برلمانِنا بقرُ"



· و التنفيذيون يحتقرون كل من في البرلمان.. و يركزون على من ينفشون

الريش.. فيعملون في الريش نتفاً حتى يحيلون البرلماني إلى ( ظلوط)..



· لكن الوالي لم ينجح في نتف ريش عائشة لأن ريشها ريش ثابت مع الجلد!



· و استدعى البرلمان حامد ممتاز، الأمين السياسي السابق للمؤتمر

الوطني و وزير الدولة بالخارجية حالياً، إلا أن ممتاز رفض المثول أمام

البرلمان.. و فسرت صحيفة الراكوبة رفضه المثول بأنه يحتمي بالرئيس

البشير..



· و هذا برلمان أخير عدمو!

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