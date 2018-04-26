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هذا برلمانٌ أخيرْ عَدَمُو! بقلم عثمان محمد حسن

26-04-2018, 06:50 PM

عثمان محمد حسن
<aعثمان محمد حسن
تاريخ التسجيل: 30-12-2014
مجموع المشاركات: 178

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هذا برلمانٌ أخيرْ عَدَمُو! بقلم عثمان محمد حسن

    06:50 PM April, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    عثمان محمد حسن-
    مكتبتى
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    · أعلن البشير الحرب على القطط السمان في خطاب له أمام البرلمان..

    · و في اليوم التالي، و أثناء جلسة البرلمان للتداول حول خطاب
    الرئيس، صرح عبدالرحمن محمد علي، رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان أن
    حديث الرئيس قد ( منحهم)، أي أعضاء البرلمان، حرية الكلام و أطلق لهم
    العنان للحديث عن الفساد في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي!

    · بما يعني أنهم كانوا مكتَّفين جد.. جد!

    · و تحركَّ النوَّاب.. و في همة دخلوا معارك مع طواحين الهواء في
    عدة اتجاهات.. لتحقيق رغبة الرئيس و وضعها موضع التنفيذ و زيادة..

    · و ظلت القطط السمان و معهم التنفيذيون ينظرون شذراً إلى تحركات
    البرلمانيين.. لأنهم جميعهم يتلقون أوامرهم من الرئيس مباشرة أيضاً.. و
    كلهم تحت حمايته..

    · و القطط السمان و التنفيذيون يعلمون أن تسعةُ أعشارِ من تحت قبة
    برلمانِنا بقرُ.. و أن البرلمانيين منعمون في عطالة مقنعة تحت القبة.. و
    أنهم يحاولون اظهار صولة الأسد دون قوته..

    · لم يغير مجلس الوزراء من تجاهله المعتاد لتوصيات البرلمان.. و حين
    تقدم السيد/ احمد عمر سعد، وزير رئاسة مجلس الوزراء، ببيان امام
    البرلمان، حول موقف المجلس من تنفيذ قرارات البرلمان في دورة الانعقاد
    السادسة.. خلى بيانه من تحقيق التوصيات كما أراد البرلمان..

    · و بدا من خلال البيان أن ديوان الضرائب يحتقر المجلس أيضاً.. إذ
    رفض تنفيذ توصيات البرلمان بتخفيض/ إعفاء ضريبة القيمة المضافة لمدخلات
    الإنتاج، و اشترك البنك المركزي و وزارة المالية في مسلسل رفض توصيات
    البرلمان بعدم تنفيذ قرار البرلمان برفع رأسمال البنك الزراعي إلى خمسة
    مليار جنيه

    · و زعم أحمد سعد عمر أن قرار البرلمان بإرجاع المبالغ قُصد منه
    القدح بالذمم المالية للقائمين على أمر الحج!

    · ذمم مالية إيه للقائمين على أمر الحج، لو عندك ذمة!

    · عجيب أمر هذا الرجل!

    · لم تكن من حيلة أمام البرلمان للتغطية على عجزه المستدام سوى أن
    يصف البيان بأنه يفتقد إلى العلمية والدقة.. و أنه لم يتطرق لمعاش الناس
    بالرغم من ان معاش الناس يمثل الاولوية في توصيات البرلمان.. و أن المجلس
    لم يلتزم بتوصية البرلمان بحل قطاع المؤسسات و خروج الدولة تدريجياً من
    خدمات الحج والعمرة و إعفاء التمويل الاصغر من ضريبة القيمة المضافة
    لمدخلات الانتاج او تخفيضها.

    · و لا شيئ بعد ذلك..

    · و في إحدى الضربات الموجهة للبرلمان، رفض والي الخرطوم استقبال
    السيدة/ عائشة محمد صالح، نائب رئيس البرلمان السوداني عن الحزب الاتحادي
    الديمقراطي الأصل، في منزله بغرض حل بعض مشاكل اجتماعية ملحة تخص نساء من
    دائرتها..

    · طالب رئيس كتلة حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من رئيس البرلمان
    استدعاء والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين لمساءلته
    حول تلك الحادثة..

    · إنها حادثة غير سوية.. و تدل على عدم احترام الوالي للبرلمانية.. و
    عدم تقديره للبرلمان.. و خروجه على التقاليد السودانية حتى.. و على ترفعه
    على مظاليم السودان..

    · إن السيدة/ عائشة محمد صالح، هي الحسنة الوحيدة في سبحة ( أبو
    جلابية) داخل البرلمان، إنها واحدة خارج " تسعةُ أعشارِ من ترى في
    برلمانِنا بقرُ"

    · و التنفيذيون يحتقرون كل من في البرلمان.. و يركزون على من ينفشون
    الريش.. فيعملون في الريش نتفاً حتى يحيلون البرلماني إلى ( ظلوط)..

    · لكن الوالي لم ينجح في نتف ريش عائشة لأن ريشها ريش ثابت مع الجلد!

    · و استدعى البرلمان حامد ممتاز، الأمين السياسي السابق للمؤتمر
    الوطني و وزير الدولة بالخارجية حالياً، إلا أن ممتاز رفض المثول أمام
    البرلمان.. و فسرت صحيفة الراكوبة رفضه المثول بأنه يحتمي بالرئيس
    البشير..

    · و هذا برلمان أخير عدمو!
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