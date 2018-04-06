هاشتاق المساء بقلم أيمن الصادق

05:19 PM April, 06 2018 سودانيز اون لاين

أيمن الصادق-sudan

مكتبتى

رابط مختصر نصف الكوب



[email protected]





مساء الثلاثاء الماضي ، وعلى إذاعة المساء ( 101FM ) استضاف المبدع محمد المهندس الكاتب بهذه الصحيفة ( ملف مبتدأ وخبر ) ببرنامجه "هاشتاق ليك " شباب مجتهدين عملوا على تأسيس أعمال صغيره ، وماضين في تطويرها هم شاهيناز ، خالد ؛ للحديث عن تجربتهم ، وهذا برأيي شئ جميل والشباب اليوم في حاجة ضرورية لمعرفة ومتابعة أمثلة جيدة وناجحة بعد أن تسيد الإحباط الموقف وأضحت الخيارات المتاحة للشباب هي البطالة ، والإغتراب ، أو العمل بمهن بعيدة عن مجال الدراسة ، وهذا أمر مؤسف .

الذي يدعوني لمناقشة الأمر هنا ؛ هو أن موضوع المشروعات أو الأعمال الصغيرة بصورة عامة ، والتي في الغالب تكون للشباب ، يؤرقني منذ زمن ، وقد تناولت جزئية منه هنا في ماضي السنوات ... وأجدني أتعاطف مع الشباب الذي يكابد ليؤسس مشروع صغير ويواجه المخاطر والمصاعب وحده ، منهم من يصمد بفضل الله ودعم الأهل والأصدقاء ، وبعضهم يفشل مشروعه ويتكبد الخسائر .

الى اليوم لم أسمع بإدارة أو جهاز يُشرف ، ويرعى المشروعات الصغيرة ، وهو بالفعل موجود بالعديد من الدول التي تُصنف اليوم على أنها دول تصدِر الصناعات الصغيرة وأخرى أصبحت متقدمة صناعيآ ( كالنمور الأسيوية مثلآ ) وهذا بفعل الإرادة ، ودعم ورعاية المشروعات الصغيرة والتي تنجح وتتطور لتصير مؤسسات وإمبراطوريات عملاقة ( صناعية ، تجارية ، خدمية ، أو في مجال العلوم والتكنولوجيا ) .. لكنا للأسف ندمر طموح الشباب بالتصاديق والرسوم والجبايات والضرائب .

قبل سنوات أعلن صندوق تشغيل الخريجين – والذي لدي حوله العديد من الملاحظات – إجراءات تشبه الى حدِ ما تسهيلات جزئية للخريجين لعمل مشروعات صغيرة والتنسيق مع بعض الإدارات لضمان إعفاءات ، لكن الأمر أولآ وأخيرآ تمويل أصغر من المصارف والكل يعلم ما يترتب عليه .!

الذي أريد التركيز عليه هنا هو أن يكون للدولة جهاز يرعي جميع المشروعات الصغيره للخريجين وغيرهم ، يقدم لهم النصح والمشورة ، وكذلك يعمل على إزالة العقبات التي تواجههم ، وأيضآ تجاوز المتاريس العديدة التي تهدد نجاح الأعمال هنا ، بمعني أن يحصل أي عمل صغير على تسجيل وعضوية ونأمل أن لا تكون برسوم - حتى لا يصبح الأمر وجعٌ آخر !- عندها بإستطاعة صاحب أي مشروع الشعور بأن هنالك من يعمل معه ولصالحه ، وسيقدم له الدعم المتمثل في النصح والمشورة ، وأيضآ العقبات المالية ومخاطبة الجهات المختلفة لتسهيل الإجراءات والمساعدة في أي وقت .

شئ أخير يجب أن أتوقف عنده يا ساده .

أكثر ما يزعجني هنا هو التقليد ( أو المحاكاة ) لأننا نلاحظ أن الكثير من المستثمرين الصغار يتوجهون للعمل في المجال نفسه الذي نجع فيه زيد ! ، لذا يتوجه الجميع أحيانآ للعمل في مجال الدواجن مثلآ ، أو خدمات الأطعمة والمشروبات ، وأندية المشاهدة ، والبيع بالتقسيط ، وكذا ... دعونا لا تستنسخ تجارب الآخرين ، الفائدة كل الفائده في أن نعتبر نجاحهم في مجال معين هو المحفز بالنسبة لنا ، يجب أن نبدع نحن في مجال آخر ، وعلى أقل تقدير فليكن تبني الفكرة الأساسية والتطوير فيها والعمل بإسلوب مختلف في كل شي .

- أعزائي الشباب البلد واعده وخيرها كتير .

- عزيزتي الحكومة ( السلطات المعنيه ) بس قولوا خير وانتبهوا للشباب ، جميع الشباب ( بحق ) فهم العماد ، وأسندوهم بعيدآ عن الحسابات الحزبية ، والكسب السياسي .

وليكن الشباب حول الوطن ( أولآ ) ! .

|Articles |News |مقالات |بيانات