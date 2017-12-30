نيابات الإمارات..( تنوب العدل) بقلم أيمن الصادق

تزايد مستمر في إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي في المنطقة العربية بصورة كبيرة وملحوظة ، وأصبح المستخدمين لتويتر خاصة في منطقة الخليج يمثلون العدد الأكبر في العالم حسب إحصائيات وإعلان توتير ، ويليه سناب شات وانستغرام وفيس بوك وغيره ، وهذا الإستخدام دفع بالعديد من الاسباب التي حملت الحكومات لإتخاذ إجراءات تتعلق بإيلاء ما يتم تداوله في هذه المنصات إهتمام أكبر ، نسبة لأنه يشكل رأي عام حول العديد من القضايا التي تتعلق بالفساد ، ورد المظالم (وحادثة الأمير السعودي ليست ببعيدة ) وكذلك حشد الدعم لمشروعات التكافل والكثير من حركات وسكون وقضايا الجماعات والمجتمعات والأوطان تتم بمواقع التواصل .
ونتابع هذه الأيام نقاش كبير ، ويتحول أحيانآ لتراشق وسباب بين بعض مواطني الخليج ومصر والسودان أحدثه زيارة الرئيس التركي للسودان ، وبغض النظر عن من الذي يعلق ويتكلم عن السودان ( من الجانب الآخر ) إلا أنه يؤسفني الجهل الكبير بالتاريخ ، وضعف المنطق وغياب الحجة الذي ظهر من مغردي تلك الدول والتعليقات التي دومآ في الغالب انها عنصرية ، وهذا أمر غير جميل . وكذلك أحداث عديده كانت مؤسفة منها ما كتبتة الكاتبة الكويتية فجر السعيد العام الماضي عن السودان ، وكذلك سد النهضة ، وزيارة الشيخة موزا ، والكثير من المواقف التي أفرزت تعليقات وعبارات عنصرية لا حصر لها ، وتم الهجوم من خلالها على السودان وشعبه . وأود أن أتوقف هنا عند موضوع الصحفي الرياضي الإماراتي محمد نجيب ، والذي غرد بتاريخ الثلاثاء 26/ديسمبر المنصرم بتغريدة عنصرية قبل أن يعتذر ويتبرأ منها في اليوم التالي ( الأربعاء ) لكن الأمر لم ينته لهذا بعد فقد أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمرآ بضبطه وإحضاره لتحقق معه في تغريدته التي تضمنت ألفاظآ وتعابيرآ عنصرية واضحة ، وعلى ما يبدو وحسب تغريدة محمد نجيب التي إعتذر فيها صراحة للشعب السوداني فقد أنكر التغريدة مدعيآ أن حسابه قد تم إختراقه . وأسمحوا لي من خلال هذه الحادثه ان أبعث بالتهاني ، وأعبر عن إعجابي بالسلطات الإماراتيه لإهتمامها بمثل هذه الأمور ؛ وليس لأن الأمر يتعلق بالسودان ؛ بل لأن السلطات هناك تراقب محتوى الإنترنت غير المقبول ( العنصري ) وصدقآ سادتي كنت سأكتب السطور نفسها إن كان الأمر يتعلق بالإمارات وكوبا أو الإمارات وتايلاند ، فالماثل أنه في كثير من الدول في المنطقة لا تتحرك السلطات العدلية والقضائية في منشورات الإنترنت العنصرية ؛ مالم يقوم الشخص المتضرر بفتح بلاغ لدى السلطات ؛ لذلك إعتبر الإمارات دولة يجب إحترامها ؛ بل أنها بذلك تضرب مثلآ جميلآ ، وأنها تؤسس أو بالأحرى أسست لدولة محترمه تحارب العنصرية وتدعم أهمية أن يعيش الناس في بلد - أو عالم – متنوع متعدد ، وكلٌ يقبل الآخر ويناقشه بموضوعية وإحترام . قبل سنوات مر بي موقف بإحدى المحاكم - وكنت شاكيآ - وأفضل أن لا أسرده بهذه المساحة لإعتبارات عديدة ؛ لكن ساعتها حزنت جدآ وملأني الأسف لتصرف عنصري داخل محكمه !! سادتي . لماذا لا نعمل – أو يعمل متخذي القرار هنا وبمنطقتنا عموم – لدول تحارب العنصرية بكافة صنوفها وأشكالها ، والسعي دومآ للمحافظة على مجتمع نبيل ، ومتسامح ، وأن يكون العدل والإنصاف قائمآ بين الناس ؟ وأيضآ حتى لا تحرجنا المقارنات ( نياباتنا ، ونياباتهم ) ! .
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