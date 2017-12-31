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نوم حضرة النائب البرلماني بقلم عمر عثمان

31-12-2017, 09:22 PM

عمر عثمان-Omer Gibreal
<aعمر عثمان-Omer Gibreal
تاريخ التسجيل: 14-04-2015
مجموع المشاركات: 50

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نوم حضرة النائب البرلماني بقلم عمر عثمان

    09:22 PM December, 31 2017

    سودانيز اون لاين
    عمر عثمان-Omer Gibreal-الخرطوم-السودان
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    عمود – الى حين


    * البرلمان له ثلاثة مهام , التشريع و الرقابة و تمثيل الشعب ,, و لكن فى بلادي تشريح و قوانين الرقابة على الشعب و التمثيل على الشعب ,, و النائب البرلماني عندما يتم ترشيحه لخدمة منطقته ,, فينسي منطقته ,, و لكنه ما يزال يحمل اسمها ,, و قد يقذف بك حزب أو حظوة أو حظ في كرسي البرلمان ,, و سيتحدثون عن الميزانية و قفة ملاح المواطن ككل عام ,, ثم ينامون ,,

    *فى مرات كثيرة تقاطعك الأقدار لتعرف أشياء تجهلها و تجعلك تقف مندهشا محتارا ,,

    * دعوة إلى اجتماع بحضور نائب برلماني و أول مرة التقي بهذا النائب و لجنة شعبية و مشكله عالقة تخص أبناء المنطقة , فكنت احد حضور الاجتماع مع حضرة المحترم النائب البرلماني صاحب الكلمات المنمقة الرزينة و البدلة الأنيقة و العربة المظللة ,,

    * أي اجتماع محدد بزمن و أدارة جيدة للوقت ,, تحديد المشكلة و اقتراحات الحل و النقاش فى هذا الإطار و فى مؤخرة الاجتماع النتائج و التوصيات ,, هكذا حسب علمي و فهمي البسيط ,,

    * كنت احسب ان مثل هذه المشكلة و هذا الاجتماع بالنسبة للنائب مثل حلاوة قطن سيذيبها تحت أسنان خبرته و أفكاره ,,, نائب برلماني يساهم في حل مشاكل بلاد بطولها و عرضها ,,

    * حضرة النائب يناقش الحضور في أول الاجتماع بأنه يقف مع مطالبة أي فرد بحقه و مقابلة المسئولين ثم لم تمضي نصف ساعة حتى غير رأيه و بل هدد الجميع بأنه يمكن ان يتصل بذاك و يطالب المسئول الفلاني بعدم مقابلتهم ,, تبدل المواقف في لحظات ,, و بدلا من طرح الاقتراحات مباشرتا في الاجتماع و مناقشتها طالب بكتابة الاقتراحات بين أصحاب الإشكالية ,, و تخصيص اجتماع آخر بين أصحاب الإشكالية أنفسهم ,, و تبديد الوقت اذن فلماذا كان الاجتماع ,, و مجمل الاجتماع كان عبارة عن هرجله و نصائح عائمة و ونسه و تبديد للوقت ,, و ليس به اقتراح او حل ,,

    * كتب هؤلاء البسطاء اقتراحات بحماس ,, ثم يمضى الوقت و لا رد سواء شفاهتا أو عبر الهاتف ,, من خلال ضحكة بائسة عرفت لماذا ينام النواب ,,

    * هو كغيره يثبت حضور وهمي و وعود و كم كلمه تجعل البسطاء يشعرون بدفء الأمل و يصفقون و يفرحون و يضحكون ,, فأوقات البسطاء غير مهمة فليبددها , و لكن وقت المسئول مهم جدا ,,

    * هذه المعادلات تحل معادلات غيرها و هذا التصرف عينه لآلاف العينات منذ الاستقلال ,, نسخ متشابهة متكررة من الفشل ,, و نظريات لم تقدم للبلاد شئ و في خانة الفعل دائما صفر ,,

    * كلما أتذكر سعادة البسطاء بوجود النائب ومن ثم خيبة أملهم تتملكني الحسرة على البلاد فهذه الطيبة و هذه السذاجة أس بلاء البلاد ,, لذلك الشعب الطيب ظل يصفق للوعود و ينتظر الأمل و الفرج ,, و كل المسئولين يوعدون بالرخاء و النماء و بالتمنى و بالطبع لم و لن يحدث ,, و لكن الذي يحدث استمرار تلك الوعود بلا عمل ,, وسيظلون يضحكون على البسطاء و ما يضحكون إلا على أنفسهم ,,

    * مجرد موظفين أو طلاب في فصل دراسي يصفقون حينا و يرفعون أيديهم بالموافقة من ناحية أخري ,, و في مرات يصرخ و يقفز احدهم منفعلا ثم لا يلبس أن تخمد انفعالاته ثم يؤيد و يوافق بدون أن يسمع أو يفهم,, فقد صفق سابقا بفرح النواب للزيادات و هذا تاريخ مسجل أمام العدسات ,, لهذا كثير من النواب وجودهم محضر حضور أمام الكاميرات ,, فهل عرفت لماذا ينامون ,,

    * و تبقي مبعث حيرتي ليس ذاك التاريخ و ليس الفشل منذ الاستقلال فقد كنت احسب أن الحكماء يعرفون و لكنهم يتجاهلون و كيف يديرون الوقت و كيف يخلصون الى نتائج ,, و لكن السياسيين في بلادي تصطحبهم البركة ,, و يوعدون و لا يوفون و يعقدون المشاكل و يخلقون الأزمات أكثر من حلها دون ادنى شعور بالذنب و بعدها يغالطون و يغضبون ,, فهل بعد كل هذا ننتظر الحل ,, فلنبدأ من الصفر و أقامة دورات تدريبية لإدارة الاجتماعات و أدارة الوقت وشجاعة المواجهة بدلا من الاختباء وراء عدم الرد ,,

    [email protected]
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