22-12-2017, 03:47 AM

أمل الكردفاني

أمل الكردفاني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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نوبة مصر الهوية التاريخية وضياع الراهن.. بقلم د.أمل الكردفاني

03:47 AM December, 21 2017 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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اقصد نوبة جنوب مصر وشمال السودان ، نوبة مصر يتعرضون لتهميش واضطهاد كبير جدا في مصر لمجرد اختلاف لون بشرتهم عن الغالبية ، لا يوجد الا قليل من نوبة مصر من استطاع كسر احتكار السلطة والتقدم للأمام رغم ان القانون يمنحهم مساواة مع غيرهم ، لكنهم غرباء تماما عن المجتمع المصري في الشمال ، طقوسهم وفنونهم لا يتم الاهتمام بها اعلاميا الا صوريا من باب الترضية فقط . هناك تململ من النوبة ، وليس هذا بجديد فدائما كان النوبة يفضلون الابتعاد عن مركزية السلطة في مصر منذ عهد الفراعنة ، وحتى عهد المماليك ، والى اليوم ، فقبل سنتين او ثلاثة تقدم مجموعة من المحامين بمذكرة للقضاء المصري تطالب بمنح النوبة حق تقرير مصيرهم ، ورغم محاولة تكتم الحكومة على هذه المذكرة الا انها خرجت للاعلام ، ولكن الحكومة قامت بمحاولات سريعة للملمة الموضوع . الثقافة القاهرية المركزية تضطهد كل من هو خارجها ، ولا تعترف بها بل وتستعر او تخجل من الثقافات الأخرى ولا تتبناها داخليا ، ولم تعمل الحكومات المختلفة على طرح فكرة ان هناك ثقافات أخرى غير عاصمية في مصر ، اللهم الا الثقافة الصعيدية ، والاسكندرانية ؛ وذلك في حدود ضيقة جدا.. لكن النوبة على وجه التحديد يعانون من عزلة شديدة في مصر ، لا تختلف عن عزلة الروهينجا في الميانمار .. او عزلة الشيعة في الدول السنية ، او عزلة السكان الاصليين في استراليا ، او عزلة الاكراد في تركيا...الخ .. هم نسيج لوحده ..نسيج ثقافي اجتماعي لا يمكن اختراقه وربما كان ذلك سببا اضافيا لهذه العزلة ، فلهم لغتهم ولهم ارضهم ولهم ثقافتهم ولهم ترابطاتهم العائلية ولهم لون بشرتهم الأسمر ... تكاتف هذا العاملان : نسيجهم الداخلي ، وعنصرية الثقافة القاهرية ، لتزيد من عزلتهم ، ربما كان موقفهم في السودان افضل قليلا حيث تتقارب ثقافتهم مع الثقافة العامة ولون بشرتهم مع لون بشرة عموم السكان السودانيين ، كما ان لهم تداخلا جيدا من ناحية المشاركة في السلطة . اما وضعهم كمصريين فهو شاذ جدا ، واعتقد أن بامكان النوبة أن يحصلوا فعلا على تقرير مصيرهم بعيدا عن السودان ومصر ليكونوا دولتهم كالاكراد ، لكن الاشكالية الحقيقية تكمن في البعد الأمني لمصر التي ربما لن تتنازل عن ممرها المائي واقصد به نهر النيل وما يقع فيه من قناطر وسدود وخلافه ... تم ترحيل النوبة لانشاء السد العالي في عملية شديدة البشاعة بحيث دمرت تاريخ النوبة كله من اثار لا تقدر بثمن واراض زراعية ومباني ومساكن ، وتم تشتيتهم بدون اي مراعاة لتجانسهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي .. فهل سينتفض النوبة يوما ما انتفاضة حقيقية؟ |Articles |News |مقالات |بيانات