فتحي الضو:مصدر كتاب (الطاعون ) مازال داخل النظام وفي المنظومة الأمنية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 29-03-2018, 03:26 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

نمل السكر والاستهتار بعقول الشعب بقلم الطيب محمد جاده

29-03-2018, 03:01 PM

الطيب محمد جاده
<aالطيب محمد جاده
تاريخ التسجيل: 11-03-2017
مجموع المشاركات: 159

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


نمل السكر والاستهتار بعقول الشعب بقلم الطيب محمد جاده

    03:01 PM March, 29 2018

    سودانيز اون لاين
    الطيب محمد جاده-فرنسا باريس
    مكتبتى
    رابط مختصر



    أصبح الشعب السوداني اليوم مضرب للسخرية والاستهتار ، كل يوم تتقاطر علينا الأخبار سواء بالإعلام العمومي أو الخاص أوحتى من العديد من المواقع العنكبوتية بحديث لأحد عصابات الهوس الديني يستهتر فيه بعقول هذا الشعب ، ياتري هذا الشعب غبي أم إصابته سكرات قمع الكيزان فأصبح يصدق كل روايات الشيطان ، في السودان النمل ينهب سكر المواطنين حتى كادت الصورة اللصيقة والمعبرة عن نمل السكر . إن هذه الروايات التي يتعرض لها الشعب السوداني تعد استخفاف بعقله واستهتار واستهزاء بكرامته وذلك هدفه الإطاحة بإرادته وعزيمته دون الدفع بالمطالبة بحقوقه التي يجهلها أو لا يعرفها . لقد أصبحت روايات الكيزان مادة دسمة لكل من سولت له نفسه الاستهتار والاستهزاء بشعبنا ، حيث أصبح المتتبع للشأن السوداني وحتى المواطن نفسه متعودا على سماع مثله هذه الروايات التي لا يصدقها حتي الطفل الرضيع . السؤال الذي يطرح نفسه هل أصبح هذا الشعب يصدق كل ما يقال وأن كان من وحي خيال الكيزان ؟ أم الاستهتار والاستهزاء به يعجبه ؟

    الطيب محمد جاده
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de