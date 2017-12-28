نقابة المحامين ، خلافات القدامى والقادمين!! بقلم حيدر احمد خيرالله

05:36 AM December, 27 2017 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

سلام يا .. وطن











*فى حراك انتخابات نقابة المحامين ،تقدم التحالف الديمقراطي للمحامين اول امس الثلاثاء بطعن امام المحكمة القومية العليا عبر مرشحه لمنصب نقيب المحامين الأستاذ/علي قليوب ومرشحيه لمجلس النقابة ضدتقديم قوائم الناخبين وتحديد الطعن فيها خلال 48ساعة فقط ،والتى سبق أن تقدم ضدها التحالف الديمقراطي بطعون أمام اللجنة العليا للإنتخابات ، وضد تعسف لجنة الانتخابات فى رفضها للطعون التى تقدم التحالف الديمقراطي بدون تسبيب .. وإجمالاً فقد توفقت المعارضة بشكل كبير وهى تخوض غمار هذه الإنتخابات بثقة مفرطة تجعل التحالف الديمقراطي للمحامين لاعباً رئيسياً فى التنافس القوي برغم سوابق التزوير وإستمراريته على مختلف المستويات ، ولكن هذا التنافس قد أوجد بيئة ستجعل المؤتمر الوطني مضطراً لتقديم التنازلات الكبيرة والتى قد تصل الى حد فقدان النقابة ، والمعارضة ستكون فى وضع جيد يكون حافزاً لخوض انتخابات 2020بقلب ثابت وقوي وجسور .



* فيما حملت الاخبار تاكيد مرشح قائمة القوى الوطنية لإنتخابات نقابة المحامين عثمان الشريف، ان الخلافات حول قائمة الوطني سيتم حسمها قبل إنطلاقة عمليات الترشيح ، مشيراً إلى أن هذه الخلافات لن تؤثر في تماسك القوى الوطنية.وقال الشريف إن هناك حوارات لحسم هذه الخلافات وحلها بالحكمة المستندة إلى أسس الحوار الوطني الجامع، واصفاً هذه التصرفات بأنها ظاهرة صحية تستند إلى الرؤى.

وأكد الشريف أن نقابة المحامين ليست مسيسة، مبيناً أن الإنتخابات ستكون نزيهة. وبالمقارنة فان النقابة تتبع للوطنى فعبارة ليست مسيسة لاتجد مايسندها فى واقع الممارسة ، واذا افترضنا انها غير مسيسة فمن الذى قام بما يدفع التحالف للطعن فى بداية مؤشرات التزوير المعهود؟!اما الحديث عن أن الخلافات بانها ستحسم بالحكمة المستندة الى اسس الحوار الوطنى الجامع ، رحمتك يارب ماهذه النكات البايخة ، وماهو التسييس اذن؟!



*من الواضح جليَّاً أن الخلافات فى الفعل السياسي كأنما أصبحت سمة سودانية ، أما خلافات الوطنى فى اختيار ممثله للنقيب ماهي إلا إفراز طبيعي لما عليه حال المؤتمر الوطنى من مشاكل وخلافات ومؤامرات داخل الحزب الحاكم الذى أضاع نفسه وأضاع بلادنا وبوأنا موقعاً متقدماً بين الدول الفاشلة ، فخلافات هذه الجماعة لم تقتصر على المحامين الذين هتفوا : ( قائمة هزيلة يجب تبديلا ) بل طالت كل هذا البلد المنكوب . ونحن من هنا ندعو كل المحامين ان يقفوا صفاً واحداً خلف قائمة التحالف ولنترك اولئك لهتافاتهم قائمة هزيلة يجب تبديلا .. وسلام ياااااااوطن..



سلام يا



أحد كتاب صحيفة الصيحة إنتاشنا بسهام صدئة تعقيباً على مقالنا عن الطيب مصطفى ، داعية العنصرية الاول والذى جاء تحت عنوان (مع جعجعة الطيب مصطفى)فاستكتب احد شباب صحيفته قلماً نكرةً ومنكوراً ولربما ينتظر ان نرد عليه ولكن لن ننحدر لهذا المستوى بل نأسى له وهو يأكل عيشه من يد العنصري عساه يحفزه فان المعايش جبارة ياهذا ..



الجريدة الخميس 28/12/2017 |Articles |News |مقالات |بيانات