نصف سياسة بقلم إسحق فضل الله

10:41 PM July, 12 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> أستاذ

> عفوية الصورة تجعلها أصدق

> وعلى الأرض في جنينة مصلح نصار .. أحد قادة الرشايدة.. المجموعة تلك كانت تنتظر بقية الضيوف والشواء في ظلال أشجار الليمون

> وأحد ضباط الجيش المتقاعدين يحدث عن أحد رجال الغرب.. وعرضاً يقول .. : زوجته تقطع حبل الغسيل بالرصاصة

> وسليمان جاموس المعروف .. يصحح له ليقول

: تقطع .. بالرصاصة.. الخيط.. وليس حبل الغسيل

قال الضابط المتقاعد : حين قلت لزوجها.. حدثنا كيف سرقتم إبل أولاد فلان

قال: ولد.. قول نهبتو .. نحن ننهب ولا نسرق

قال: الحكاية هي أننا.. أنا وفلانة/ زوجته/ حين نسوق الإبل يلحق بنا أهل الإبل .. وهذا يقين فلا أحد يترك إبله دون قتال..

قال: حين اقتربوا منا قالت لي المرأة

: تلقى القوم.. وإلا تسوق الإبل؟!

> وسقت أنا الإبل وركعت هي على الأرض.. و(جرت الترباس)

> قال حين اقتربوا.. رصاصة تصيب الجمل الأول من جمال القوم بين عينيه.. بدقة.. ثم الجمل الثاني.. ورصاصة بين عينيه بدقة.. والثالث والعاشر

> عندها المطاردون عرفوا أن صاحب البندقية هذا يريد منهم أن يعلموا أنه لا يريد قتلهم

> وكان المشهد يؤكد الظن هذا.. شيء يحدث في اللحظة التالية..

> رصاصة تصيب آخر الجمال.

> والقوم يبقون .. ولا ركوبة لهم

قال: عندها شيء يحدث من هنا.. ورد على الشيء يحدث من هناك

> ما حدث هو

: المرأة التي كانت ملتصقة بالأرض خلف البندقية تقف على ساقيها وهي (ترفع) للقوم قربة ماء.. ثم تضعها على الأرض وتذهب

> في المشهد المرأة كانت تقول للمطاردين

> الآن لا ركوبة عندكم.. وأنتم الآن في وسط الصحراء.. وأمامكم سير طويل تحت الشمس.. والماء هو هذا

> قال

: رد التحية هذه من هناك كان هو أنه لا أحد يطلق رصاصة عليها

> العشرة أو العشرون لو أنهم أطلقوا النار عليها وهي تقف على أقدامها لقتلوها حتماً

> المجلس تحت ظل أشجار الفواكه كان يرسم السوداني

> واليوم.. السبت السابق.. كان هو اليوم الذي يشهد لقاء العمد.. بدعوة من البشير

> واللقاء يرسم السوداني

> والدعوة كان من يشهدها هم بعض أهل الحوار الوطني

> في الأيام ذاتها كان مشهد .. الجيش في جبل مرة.. المشهد الذي نحكيه أمس

> والمشاهد تصبح (تمييزاً) بين النُبل السوداني الذي يستطيع أن (يجمع) الناس.. وبين (النذالة) التي يغسلها الجيش

> بعض الضيوف كانوا ممن تمنينا أن نلقاهم ونحن خلف البندقية.. لكنا الآن نحتضنهم بصدق

> وبعضهم كان عدواً .. دون نذالة.. وفي الجلسة ذاتها كان البعض ينظر إلينا ثم يقول

: سبحان الله .. إسحق فضل الله وسليمان جاموس .. جالسين مع بعض للغداء والضحكات

> و.. والمشهد هذا له أشباه في السودان كله.. بالفهم ذاته.. فهم الشخصية السودانية في ذاتها.. ثم المطلوب الآن من الشخصية هذه

> المجابدة الآن شيء إن هي لم تذهب ذهب السودان

> والخطر القريب.. الغريب الكاسح.. ما لم يلقه الناس بوحدة قوية.. ذهبوا كلهم

> ونحكي بعض الخطر

> ابتداءً من اللعبة الإسرائيلية في إثيوبيا والتي تهدد.. بعنف.. حاضر ومستقبل السودان

> والتهديد قريب.. جداً

***

بريد

> أستاذ .. ما لم نترك اللحوم الآن ونحن نستطيع.. تركتنا اللحوم غداً ونحن عاجزون

> قاطعوا اللحم الآن















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