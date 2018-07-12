أستاذ> عفوية الصورة تجعلها أصدق > وعلى الأرض في جنينة مصلح نصار .. أحد قادة الرشايدة.. المجموعة تلك كانت تنتظر بقية الضيوف والشواء في ظلال أشجار الليمون > وأحد ضباط " />

نصف سياسة بقلم إسحق فضل الله

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12-07-2018, 10:41 PM

أسحاق احمد فضل الله
<aأسحاق احمد فضل الله
تاريخ التسجيل: 24-11-2015
مجموع المشاركات: 486

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نصف سياسة بقلم إسحق فضل الله

    10:41 PM July, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان
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    > أستاذ
    > عفوية الصورة تجعلها أصدق
    > وعلى الأرض في جنينة مصلح نصار .. أحد قادة الرشايدة.. المجموعة تلك كانت تنتظر بقية الضيوف والشواء في ظلال أشجار الليمون
    > وأحد ضباط الجيش المتقاعدين يحدث عن أحد رجال الغرب.. وعرضاً يقول .. : زوجته تقطع حبل الغسيل بالرصاصة
    > وسليمان جاموس المعروف .. يصحح له ليقول
    : تقطع .. بالرصاصة.. الخيط.. وليس حبل الغسيل
    قال الضابط المتقاعد : حين قلت لزوجها.. حدثنا كيف سرقتم إبل أولاد فلان
    قال: ولد.. قول نهبتو .. نحن ننهب ولا نسرق
    قال: الحكاية هي أننا.. أنا وفلانة/ زوجته/ حين نسوق الإبل يلحق بنا أهل الإبل .. وهذا يقين فلا أحد يترك إبله دون قتال..
    قال: حين اقتربوا منا قالت لي المرأة
    : تلقى القوم.. وإلا تسوق الإبل؟!
    > وسقت أنا الإبل وركعت هي على الأرض.. و(جرت الترباس)
    > قال حين اقتربوا.. رصاصة تصيب الجمل الأول من جمال القوم بين عينيه.. بدقة.. ثم الجمل الثاني.. ورصاصة بين عينيه بدقة.. والثالث والعاشر
    > عندها المطاردون عرفوا أن صاحب البندقية هذا يريد منهم أن يعلموا أنه لا يريد قتلهم
    > وكان المشهد يؤكد الظن هذا.. شيء يحدث في اللحظة التالية..
    > رصاصة تصيب آخر الجمال.
    > والقوم يبقون .. ولا ركوبة لهم
    قال: عندها شيء يحدث من هنا.. ورد على الشيء يحدث من هناك
    > ما حدث هو
    : المرأة التي كانت ملتصقة بالأرض خلف البندقية تقف على ساقيها وهي (ترفع) للقوم قربة ماء.. ثم تضعها على الأرض وتذهب
    > في المشهد المرأة كانت تقول للمطاردين
    > الآن لا ركوبة عندكم.. وأنتم الآن في وسط الصحراء.. وأمامكم سير طويل تحت الشمس.. والماء هو هذا
    > قال
    : رد التحية هذه من هناك كان هو أنه لا أحد يطلق رصاصة عليها
    > العشرة أو العشرون لو أنهم أطلقوا النار عليها وهي تقف على أقدامها لقتلوها حتماً
    > المجلس تحت ظل أشجار الفواكه كان يرسم السوداني
    > واليوم.. السبت السابق.. كان هو اليوم الذي يشهد لقاء العمد.. بدعوة من البشير
    > واللقاء يرسم السوداني
    > والدعوة كان من يشهدها هم بعض أهل الحوار الوطني
    > في الأيام ذاتها كان مشهد .. الجيش في جبل مرة.. المشهد الذي نحكيه أمس
    > والمشاهد تصبح (تمييزاً) بين النُبل السوداني الذي يستطيع أن (يجمع) الناس.. وبين (النذالة) التي يغسلها الجيش
    > بعض الضيوف كانوا ممن تمنينا أن نلقاهم ونحن خلف البندقية.. لكنا الآن نحتضنهم بصدق
    > وبعضهم كان عدواً .. دون نذالة.. وفي الجلسة ذاتها كان البعض ينظر إلينا ثم يقول
    : سبحان الله .. إسحق فضل الله وسليمان جاموس .. جالسين مع بعض للغداء والضحكات
    > و.. والمشهد هذا له أشباه في السودان كله.. بالفهم ذاته.. فهم الشخصية السودانية في ذاتها.. ثم المطلوب الآن من الشخصية هذه
    > المجابدة الآن شيء إن هي لم تذهب ذهب السودان
    > والخطر القريب.. الغريب الكاسح.. ما لم يلقه الناس بوحدة قوية.. ذهبوا كلهم
    > ونحكي بعض الخطر
    > ابتداءً من اللعبة الإسرائيلية في إثيوبيا والتي تهدد.. بعنف.. حاضر ومستقبل السودان
    > والتهديد قريب.. جداً
    ***
    بريد
    > أستاذ .. ما لم نترك اللحوم الآن ونحن نستطيع.. تركتنا اللحوم غداً ونحن عاجزون
    > قاطعوا اللحم الآن







    alintibaha
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