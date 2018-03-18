نداء السودان سبب بقاء الكيزان بقلم الطيب محمد جاده

10:07 PM March, 18 2018 سودانيز اون لاين

الطيب محمد جاده-فرنسا باريس

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نداء السودان تنظيم سياسي سوداني شبيه بأحزاب الفكة التي شاركت في حوار الطرشان أسسته قوى سياسية عسكرية ومدنية معارضة هدفها الوصول إلى السلطة أبرزها حزب الأمة وحركات الصفيح . تأسس هذا التحالف الوهمي في ديسمبر/كانون الأول 2014 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من طرف قوى سياسية معارضة مدنية ومسلحة فاشلة بنسبة مليون في المئة بسبب انقماصها في العنصرية . يتكون هذا التحالف المسمي بنداء السودان من مجموعة كيانات سياسية ذات أيدولوجيات عنصرية مختلفة واتفق قادة هذا التحالف على أستمرار معاناة الشعب السوداني بفشلهم في إنقاذ الوطن من عصابة السفاح . يهدف هذا التحالف إلي تمذيق ما تبقي من الدولة السودانية لتحقيق مصالحهم الشخصية وهي الوصول إلى السلطة بأي ثمن وعدم حل الأزمة السودانية حلا جذريا . في الحقيقة لا احد بامكانه ان يتخيل صورة مهزلة نداء السودان ، السودان ماض الى التقسيم في ظل تخبط هؤلاء وحكومتهم ، فالمستقبل يبدوا غامض في الدولة السودانية لأننا في الحقيقة لا نثق في المعارضة تغرد خارج السرب ، معقولا أن ننتظر خيرا من هؤلاء المتخبطين أصحاب المصالح الشخصية ؟ فشل المعارضة المتخبطة صار مفتاح بقاء الكيزان في السلطة إلى نزول المسيح فإن أهبل الخرطوم لا يرى معارضة حقيقية بل يؤكّد وعلى عينك يا تاجر أن المعارضة السودانية فاشلة وحتي المعارضة أقرة بعجزها للأستئصال نظام الإبادة الجماعية أنّ الشعب لا يستطيع غير الاعتراف بأن الحكومة والمعارضة وجهان لعملة واحدة . كتبت حتي جفي قلمي ولا حياة لمن تنادي ، السودان اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يكون أو لايكون ، يكون بأتفاق كل أطياف الشباب الشرفاء من أجل إنقاذ السودان من العصابة الحاكمة . أو لايكون بتشتتنا واختلافنا . المعارضة والأحزاب التقليدية في نظري صفر .



الطيب محمد جاده



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