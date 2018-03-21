نداء السودان الكاذب وعبد العزيز الحلو بقلم بولاد محمد حسن

10:13 PM March, 21 2018 سودانيز اون لاين

بولاد محمد حسن-

مكتبتى

رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم







أسوأ صفه فى السياسى ورجل الدين هو أن يخالف قوله فعله أى أن يكون منافق ويكون ضرره بليغا على ألأمه خاصه أذا كان هو زعيم وقائد فى قامه ( الصادق المهدى)

لا داعى ان اعيد الشريط الطويل واللانهائى لمخازيه واخفاقاته بدء بعلمه بانقلاب ألأنقاذ وحركاته البهلوانيه الشيطانيه بدء بعمليه تهتدون ولحاقه بالتجمع وفركشته ودوره التضليلى والكاذب فى معارضه النظام .

فكل ما يقوم به ويدعيه فى المعارضه يقوم به بالتنسيق مع النظام ومع اجهزته ألامنيه ومع ابنيه يعنى ببساطه ما هو أل (غواصه)

واخيرا امساكه بحدوته الحوار وأثامبو امبيكى وخارطه الطريق . هنالك

أتهامات وشائعات بانه بيقبض من المؤ تمر الوطنى نظير قيامه بهذه ألادوار. فلو كان أمينا لرد لمكتبه السياسى ولأتباعه وانصاره ولوضح وفند هذه ألأكاذيب ولكنه زعيم فوق هذه ألأتهامات والترهات.

هذه البيانات والتحالفات التى يقوم بها من حين لآخر ينتهى أثرها ومفعولها بانتهاء لحظه التوقيع والمؤتمر الصحفى فتصبح هى (والعدم سواء)

وكل هذا ينشر ألأحباط والياس وال################ فى نفوس الشباب ويزيد صلف النظام وغروره ويزيد من حده بطشه للمعارضه وقادتها .

نجح النظام فى كسر وتدمير ألآله العسكريه للمعارضه المسلحه . فالأفضل لمناوى وجبريل أعتزال العمل السياسى أو ان يلقوا برايات النضال على ألأرض من أن يدخلوا معه فى هذا النداء ( فمثلكم مثل من يصاحب رجل سكير وعربيد وبتاع مخدرات وزانى ) فستلاحقكم الشبهه يعرف. يعرف المرء بمن يصادق ويصاحب .

فهو قرين سؤ. أما عرمان وحقار فلا يختلفوا منه كثير وحار بهم الدليل خاصه بعد سحب الحلو البساط من تحت ارجلهم فاصبحوا بلا جماهير وقواعد وجماهير يتحدثون باسمها . واقول للحلو حدد هدفك جيدا وأدرس كل خطوه تخطوها .

وااله من وراء القصد وهو يهدى السبيل











|Articles |News |مقالات |بيانات