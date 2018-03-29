نحاولُ ملكاً، أو.... بقلم عبد الحفيظ مريود

03:26 PM March, 29 2018 سودانيز اون لاين

عبد الحفيظ مريود-السعودية

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نظرَ الرّزيقات إلى حفنة الرّجال الذين يحمون قوافل الزّبير باشا الخارجة من بحر الغزال، فاستهانوا بهم. مجموعة من البازنقر الذين ينفّذون توجيهات سيّدهم. فقتلوا منهم ونهبوا التّجارة. وحين راجعهم الزّبير باشا فى نقضهم عهدهم معه، أرسلوا له إنّهم فى حلٍّ من عهدهم، وسينهبون أىّ قوافل تعبر ديارهم. ولم يكونوا يحسبون جيّداً، فقد هزمهم الزّبير باشا شرّ هزيمة واحتلَّ عاصمتهم "الضّعين"، الشيئ الذى دفعهم للإستجارة بالسّلطان إبراهيم قرض، الذى استجاب لمكرهم وخديعتهم، فسار بجيشه، الذى التقاه الزّبير وجنوده المهينين – من وجهة نظر قوّة سلطنة الفور – فتمّتْ هزيمة ابراهيم قرض، وقُتِلَ شخصيّاً، واضعاً حدّاً لسلطنة دامت أربعة قرون.

بعبارات ديفيد هيرست، لا يبدو أنّ للسعوديّة خبرة سياسيّة كافية. والصّحف والقنوات الغربيّة ما تزال تصف محمد بن سلمان بالشاب الغِرّ، المتعجّل والقليل الخبرة، وتحذّرُ منه قياداتها باعتباره متهوّراً. تتجسّد قلّة الخبرة السياسيّة فى أنّ المملكة وحلفاءها يُعيدون تكرار الأخطاء، باهظة التكاليف، دون أنْ يتركوا مسافة للتأمّل وإعادة النّظر، مدفوعين بالتقييم الساذج الذى أجراه الرّزيقات وإبراهيم قرض لقوّة الزّبير باشا، والإستهانة بجنوده البازنقر.

هو الشيئ المؤسف والمذلّ ذاته الذى قامت به الولايات المتّحدة باستمرار منذ سبعينيات القرن الماضى، فى خوض حروب منطلقاتها الأولى الإستخفاف بقوّة العدوّ. فعلت ذلك فى فيتنام، فى الصّومال، أفغانستان وغيرها. تنتهى الحرب فتجدَ أمريكا نفسها الخاسر الأكبر، إذْ يخرج العدوّ الذى تنازله – عادةً – بأقلّ الخسائر. حتّى وهى تحاول أنْ تظهر بمظهر المنتصر، فيما تتجرّعُ علقماً لا تكادُ تُسيغه. وإذْ يبدو أنّ ترامب وعى الدّرس، نافضاً يدَه من حلف شمال الأطلسىّ، ومعلناً أنّ الولايات المتّحدة ليست مستعدّة لحماية أوربا أو أىّ جهة أخرى دون أنْ تقبض الثمن، فإنّ الدّول الأوربية تشرع من فورها فى ترتيب وبناء قوّة مشتركة يمكن أنْ تحميها من هجمات محتملة. بل إنّها بدأتْ تتحسّس جيوشها الوطنيّة الخاصّة، وتتلمّس الطّرق للقدرات الذّاتيّة، فيما الإتّحاد يرزحُ تحت لاتجانسه المعيق.

شيئٌ مثل ذلك يضعُ التكتُّلات العسكريّة أمام اختبارات جديدة. فالتّاجر الصّريح – ترامب – يعمل على تسويق أسلحة كاسدة، لن يضطرّ أحدٌ إلى اقتنائها فى يوم ما، لا سيّما وأنّ التهديدات لا تطالُ الجميع. وإذا كانت أوربا قد حسمت حروبها الخاصّة منذ ما يقارب القرن، بانتهاء الحرب العالمية الثانية، فإنّ على تجارة السّلاح أنْ تبحث عن سوق يرتاده الأثرياء بعبارة ترامب نفسه. وعليه فقد تمّ جرجرة الأقدام الثرية إلى حروب جاهليّة بحتة.

إنّ وصول صواريخ الحوثيين إلى قصر اليمامة، فيما تعجز منظومات الدّفاع عن إعتراضها، لهو أمرٌ لا يقلُّ مذلّةً من ربط جنود المارينز من أرجلهم وجرّهم على الأرض من قبَلِ قوات محمّد فرح عيديد فى أزقّة مقديشو، فى تسعينات القرن الماضى. فالتحالف العربىّ المشكّل لعاصفة الحزم، يبلع ريقه كلّما طال أمدُ الحرب، وطوّر الحوثيون من قدراتهم. فالأدلة تشيرُ إلى أنّ هناك رغبة قويّة فى روح الحوثيين على البقاء والتحدّى، فعلم الإجتماع يخبرنا أنّ آليات عمل مثل هذه المجموعات تظلّ عصيّة على التفكيك فى ظلّ حصار يستهدف وجودها عينه، وجودها الشخصىّ.

لقد تعمّد الحوثيون إمطار مدينة الرّياض بوابل من حميم الصواريخ الباليستيّة، فى وقتٍ يعقد فيه محمّد بن سلمان صفقات ملياريّة كبرى، ليؤكّدَ أنّ الطريق إلى الهزيمة الساحقة بالنسبة للتحالف طريق مستحيل. وثمّة التظاهرات التى خرجتْ مؤيّدة فى بعض المدن للحوثىّ، لتشير بأنّ مسألة الشّرعيّة باتتْ محلَّ ريبة كبيرة إذا ما كانت مقاييسها الجماهير والأنصار والمؤيدين.

وبمثلما كان الرّزيقات "القندول الشنقل الرّيكة" مطيحاً بسلطنة الفور الرّاسخة، إستهانة بقدرات الزّبير، سيكبّد الحوثيون المملكة وعاصفتها ثمناً باهظاً، ليس أقلّ من زوال الكثير من ثوابت الحياة الخليجيّة، فى الوقت الذى يدغدغُ فيه المقامر الكبير ترامب أحلام القيادات الشابّة المزهوّة، قليلة الخبرة، مسدودة الأفق. فالرّكائز الرّوحيّة، العقدية، والإمتدادات العميقة فى إسلام مختلف عن إسلام الرّياض وصديقاتها، كفيلة بشنقلة الرّيكة، وإنْ طال السّفر.

نشر فى صحيفة الاخبار

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