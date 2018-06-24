نجم الإعلام التركي العربي رؤية واضحة .. وعطاء يستحق الثناء بقلم علاء عبد الحميد ولي

09:58 PM June, 24 2018 سودانيز اون لاين

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أسباب كثيرة دفعتنا لاستضافته ضيفاً على صفحات منبرنا الإعلامي الذي يهتم بالمميزين والمبدعين العرب على مستوى العالم ، فتميزه الأكاديمي ، وحضوره الإعلامي الدولي ، ونشاطه القوي في عالم التنمية البشرية جعل منه عنواناً لعطاء شبابي عربي متقد بالهمة والنشاط والتميز .



إنه النجم الإعلامي الدكتور نزار نبيل الحرباوي، الرجل الذ أسر الملايين من خلال برامجه التلفزية التي تنقل بها بين قناة وأخرى ليقدم لجمهورة عناوين متعددة من التميز، وليطرح ملفات الحياة على مائدة الإعلام بكل احتراف .



الدكتور الحرباوي متزوج وأب لخمسة أطفال، فلسطيني يعيش في تركيا وتحديداً : في مدينة اسطنبول الساحرة ، حاصل على شهادة الدكتوراة في والإعلام بتقدير امتياز ،وحاصل على شهادة الدكتوراة الثانية في العلوم السياسية ، وله إسهامات علمية وأدبية وإعلامية مميزة في العمل الصحفي والأدبي في العديد من الدول حول العالم، يتقن اللغة العربية وبجوارها ثلاث لغات عالمية أخرى ، يعمل محاضراً جامعياً في عدد من الجامعات التركية والماليزية والعربية إضافة إلى حضوره الإعلامي اللافت على أكثر من قناة فضائية عالمية ، ويعمل مستشاراً إعلامياً في العديد من المؤسسات الإعلامية في تركيا والعالم العربي ، وهو ممثل المجلس العربي للعلاقات العامة في الجمهورية التركية .



هذه الملفات المذكورة آنفاً في التعريف بهذه الشخصية العالمية يجب أن لا نغفل معها عن نشاطه الكبير في مسارات متميزة أخرى ، فالدكتور الحرباوي له العديد من الكتب المنشورة عالمياً باللغات العربية والتركية والإنجليزية ، ولديه عشرات الكتب والأبحاث العلمية المحكمة المنشورة والمطبوعة عالمياً بلغات مختلفة ، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية في مجالات تخصصه ، وإضافة لنشاطه الأكاديمي والإعلامي، فقد أبدع في ميادين التنمية البشرية ، حيث عمل مدرباً معتمداً في العديد من مراكز التأهيل والتدريب على مستوى تركيا والعالم العربي، لا سيما فلسطين ، الكويت ، تركيا ، الأردن ، تونس ، وسلطنة عمان والعراق وليبيا والسعودية ونحوها .



لقد تطورت هذه الشخصية التي سعدنا بتسليط الضوء عليها تدريجياً بين مسارات العلوم والمعارف ، فحاز على الدكتوراة الأولى ، ثم الثانية ، ليجول بعدها في الجامعات الإفريقية والعربية والتركية ، لينتقل بعدها إلى تمثيل مؤسسات عالمية وليعمل معها مستشار إداري وإعلامي ، وصولاً إلى مشروعه الكبير الذي تمثل بإنشاء وكالة علاقات عامة عربية تركية أوروبية إفريقية ممتدة الشراكات والقدرات في عالم الإعلام والعلاقات التشبيكية .



الذي يلفت النظر حقيقة في شخصيته هو قدرته الحقيقية على المزاوجة بين متطلبات عمله وسفره المستمر وبين متطلبات أسرته ، مع حرصه على التفرغ للكتابة والتدوين والتأليف وكتابة المقالات التي تنتشر في آلاف المواقع الإلكترونية والصحف والمجلات حول العالم، وتمكنه – برغم مشاغله الكثيرة – من إيجاد متسع من الوقت لأسرته وأطفاله، ووقت آخر بينهما للظهور الإعلامي في القنوات الفضائية ضيفاً ومحللاً وأديباً ومستشاراً إعلامياً.



إن النجومية الي يحظى بها الإنسان في أي مجال تكون لها مسبباتها ، فالبعض يلجأ للإعلام ليجمّل صورته ويصنع نجوميته، والبعض ينتقيه الإعلام ويختاره ليقوم بالتعريف بمهاراته وقدراته وصفاته التي تجعل منه إنساناً قادراً على حمل أمانة النجومية ، قادراً على التأثير والتأثر، والاحتلاط بالجمهور والعيش معه بآلامه وآماله ، ليكون في قلوب المتابعين له صاحب أثر طيب.





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