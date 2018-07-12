نبلاء في موائد اللؤماء بقلم د.أمل الكردفاني

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-07-2018, 03:51 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-07-2018, 01:39 AM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 590

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


نبلاء في موائد اللؤماء بقلم د.أمل الكردفاني

    01:39 AM July, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
    رابط مختصر





    ▫النبلاء هم قلة تملك ضميرا لا يتناسب مع قانون الحياة ؛ وذلك نتيجة ضعف خبرتهم وفي هذا شيء من ضعف التقدير. فالمتملقون والقتلة والمجرمون الذين يقتلون ويهربون او يختفوا وراء السلطة هم من ادركوا عمق الحياة وهي انها صراع مستمر ، صراع انتج فخامة هذا العالم وروعته. فلولا الصراع لخابت جذوة حب التفوق ، والابداع وفي الابداع تفرد والتفرد مركزية الذات فوق العالم بأسره. الصراع البشري هو من انتج الحروب والحروب ارغمت البشر على صنع الاسلحة الاشد فتكا وهذا ما طور العلوم كلها ، ومنح العلماء قيمتهم لدى السلاطين. والصراع الانساني هو الذي انتج الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية ، والصراع هو ما يسميه النبلاء شرا وهو خير للانسانية أكثر من السكون. ان الصراع البشري ، هو الذي اجبر النبلاء على نحت مصطلحات لا معنى لها سوى الأمل في مستقبل ساكن بارد كمصطلحات العدالة والظلم ، والخير والشر ، والاخلاق واللا أخلاق والآلهة والشياطين ...الخ.
    آن العالم بلا صراع هو عالم مستحيل لأن ذلك يعني بشرا متجمدين عن كل رغبة ، فحتى الحب لا ينتج الا عن صراع والزواج احتكار يعلن عبره الزوجان عن تحذير الاخرين من التعرض له او انتهاك حدوده ، ويبين شروط التدخل فيه. والصراع هو الذي خلق وظائف وفرص عمل للحدادين والنجارين وحتى المتسولين والتنافس السلمي حول الوصول الى السلطة بالانتخابات او عبر القوة. فما اخترعه الانسان لتخفيف حدة آثار الصراع كالقوانين والدموقراطية ومبادئ المساواة امام القانون وعدالة المحاكمات...الخ... كل هذه المفاهيم انبثقت عن الصراع وليس عن السكون البشري عن الانفعال . لابد ان يفرض رب العمل شروطه بما يحقق له الربح ويجب على العامل ان يرضخ لكي يقيم أوده .. وعندما حدث الصراع وتساوت قوة العمال بأرباب العمل حصل العمال على حقوقهم.وان لم تتساوى بأرباب العمل والا ترك ارباب العمل اعمالهم وفسد الاقتصاد كله.
    لابد من سماسرة وسطاء لا يدفعون مليما لا بيعا ولا شراء ، بل يقومون بانتهاز الفراغ الذي يفصل بين اصحاب المصالح المتعارضة فيملؤوه هم. ولولا الصراع لما كان هناك وسطاء ، فحتى تلك الصحف والمجلات والتطبيقات التي اعتقد الناس انها تلغي دور الوسيط في الواقع كانت هي نفسها وسيطا انتهز فرصة مناسبة ليهزم الوساطة التقليدية في صراعها. وهكذا تنتج الصراعات صراعات فرعية وتكون هي نفسها نتيجة صراع سابق عليها.. وكما أننا لم نعرف ان كان للكون بداية او نهاية فنحن لن نعرف متى بدأ الصراع ومتى ينتهي، لكن المؤكد أننا حينما نتوقف عن الصراع فهذا يعني أننا نقبع في قبورنا تحت الأرض حيث السلام الذي يترنم ويشدو به الحالمون.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2018, 04:56 AM

نبيل


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: نبلاء في موائد اللؤماء بقلم د.أمل الكردفا� (Re: أمل الكردفاني)

    لؤماء !!!
    دي جمع شنو ؟
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de