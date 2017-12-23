نبذة مأخوذة من موقع اتحاد الكتاب العرب بدمشق عن الدكتور غازي حسين بقلم د.غازي حسين

11:53 PM December, 23 2017 سودانيز اون لاين

د. غازي حسين-

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عضو جمعية البحوث والدراسات-اتحاد الكتاب العرب بدمشق

عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين –عضو رابطة الكتاب الاردنيين

ولد بتاريخ 10/9/1938 في بلدة سلمة (قضاء يافا) التي احتلتها العصابات اليهودية المسلحة بعد مجزرة دير ياسين في أواخر شهر نيسان عام 1948.

أنهى الدراسة الابتدائية والثانوية في كلية النجاح الوطنية بنابلس.

انتخب عام 1954 كرئيس لمؤتمر الطلبة الأردني بلواء نابلس.

اعتقل عدة مرات في الأردن ونفي إلى معتقل الجفر بسبب نشاطاته السياسية.

بدأ دراسة الحقوق في الجامعة السورية بدمشق وأكملها في ألمانيا ونال هناك الماجستير في الحقوق عام 1962، ودكتوراه في القانون الدولي عام 1966، ودكتوراه في العلوم الحقوقية عام 1974.

مارس تدريس القانون الدولي في جامعات ألمانيا ودمشق (المعهد العالي للعلوم السياسية).

عمل كمستشار في القصر الجمهوري بدمشق وكسفير لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الحكومة النمساوية في فيينا، وكممثل للمنظمة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة التنمية الصناعية (يونيدو) في فيينا. وشارك في أهم المؤتمرات الدولية التي عالجت قضية فلسطين والصراع العربي الصهيوني، و كمستشار قانوني ورئيس إدارة في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق، وعضو سابق في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب، وعضو سابق في القيادة العامة لطلائع حرب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة ورئيس الدائرة السياسية وأمين سر اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية، وعضو الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، وعضو الأمانة العامة في التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة وعضو هيئة تحرير مجلة الفكر السياسي في اتحاد الكتاب العرب.



مؤلفاته:

1-اسرائيل الكبرى والهجرة اليهودية- دراسة.1992.

2-الفكر السياسي الفلسطيني-1963- 1988- مطبعة رانيا عام 1993.

3-الصهيونية ايديولوجية عنصرية كالنازية (بالعربية عام 1968) و(الألمانية عام 1971).

4-الغزو الاسرائيلي للبنان- (مجموعة من الباحثين) دمشق 1983.

5- انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان العربي عام 1969.

6- الهجرة اليهودية وأثرها على طاقات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية عام 1974 بالعربية وعام 1975 بالإنكليزية.

7- فلسطين والأمم المتحدة عام 1975.

8- عدالة وسلام من أجل القدس، باللغة الألمانية في فيينا، عام 1979.

9- النظام الإقليمي والسوق الشرق أوسطية عام 1994.

10- الصراع العربي - الإسرائيلي والشرعية الدولية عام 1995.

11- الشرق أوسطية إسرائيل العظمى، دمشق 1995.

12- الصهيونية زرع واقتلاع (اتحاد الكتاب العرب - دمشق) 1966.

13- ياسر عرفات من التوريط إلى التفريط - دمشق 1996.

14- القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية: من التطبيع إلى الهيمنة - اتحاد الكتاب العرب - دمشق عام 1998.

15- ياسر عرفات والحل الصهيوني لقضية فلسطين .مطبعة الزرعي - دمشق 1999.

16- العنصرية والإبادة الجماعية في الفكر والممارسة الصهيونية- اتحاد الكتاب العرب- 2002.

17- الاستيطان اليهودي في فلسطين من الاستعمار إلى الامبريالية- اتحاد الكتاب العرب- دمشق.

18- الشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية العالمية والامبريالية الأمريكية- اتحاد الكتاب العرب- 2005.

19- الاحتلال الاسرائيلي وشرعية المقاومة والعمليات الاستشهادية- اتحاد الكتاب العرب- دمشق- 2007

20.القضية الفلسطينية والصرع العربي الصهيوني- مطبعة الزرعي- دمشق 2010.





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