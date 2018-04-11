نائب الرئيس الكيني في مصنع كنانة!! بقلم حيدر احمد خيرالله

02:19 PM April, 11 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا .. وطن











*قيّض الله لنا أن نحضر زيارة نائب الرئيس الكيني السيد / وليام روتو لولاية النيل الأبيض وتحديدا زار مصنع سكر كنانة الذى يعتبر الواجهة الإقتصادية التى وضعت اسم السودان عالياً في بورصة السكر العالمية وظل إسم كنانة مرتبطاً بنجاح الإستثمارات العربية وفخر الصناعة السودانية ، وقد ذهل نائب رئيس كينيا وترك البروتوكول جانباً وأنطلق يزور المصنع قطعةً قطعة ، ويصعد الجملونات ويعتلي الحاصدات ، وقد كان من حسن حظه ان هذا التوقيت هو بداية ونهاية موسم ، وتابع قصب السكر في كل مراحله حتى تسلمه جوال خمسين كيلو ، ود.عبدالحميد موسى كاشا / ومعه مدير مصنع كنانة السيد/ احمد موسى يكادان يطيران من الزهو والفرح وكنا معهم من الفرحين بأن هذا الإنجاز عمل سوداني أُنجز قبل اربعين عاماً على الرغم من تزيلنا النهضة الصناعية الآن بل اننا تأخرنا عن شعوب ماكانوا يحلمون مجرد حلم للحاق بنا..



*إن الحدث الكبير في النيل الابيض المتمثل في زيارة نائب الرئيس الكيني ليس في الزيارة في حد ذاتها فحسب إنما في هذا المشروع العملاق والذى طالته أنياب القطط السمان ، وماكنا لنرجو أن نعيش حتى يظلنا يوم نجد فيه أكبر مشاريع بلادنا عرضة للسلب والنهب والإستباحة حتى تتدخل الجهات الامنية لإعتقال أكبر رأس في مصنع كنانة وللأسف الشديد فإن الضمائر الميتة لم تراعي ولاحتى البسيط في الحس الوطني الذى يحافظ على مؤسساتنا الرائدة، فقد دمرت السكة حديد والنقل النهري وسودانير وسودان لاين وتركت فينا غصة وجرحاً لم يندمل ، وكانت تلك من المؤسسات الموروثة التى تركها المستعمر ورحل ، أما كنانة فقد كانت عرقاً وفكراً سودانياً خالصاً لذا نحزن جداً عندما نجد من ينتاشها من لصوص هذا النظام فساداً أو سرقة أو إستباحة للمال العام.



*شكرا لمستر وليام روتو نائب الرئيس الكيني الذى قاوم الطقس الحارق فخلع بدلته وربطة عنقه ليكمل مسيرة إعجابه المفتتن بالتجربة السودانية التى سميت مصنع سكر كنانة ، ووعد وزيري الصناعة والزراعة بتوقيع مذكرات شراكة للإستفادة من التجارب والخبرات السودانية ، كان يوما حارقاً لكنه على التحقيق كانت زيارة إعادت الثقة في أنفسنا كأمة قادرة على الانجاز والاعجازو كتابة اسم بلادي على الشمس الما بتغيب ،برغم محاولات التشويه وتصفية الحسابات ومن كنانة سيأتي الجديد والنيل الأبيض قد قبلت التحدي ، وسلام يااااااااوطن,,



سلام يا



التهنئة لكل الذين أطلق سراحهم ، وشكرا لصبرهم وصمودهم ، ونبدأ اليوم ب\اية كتابة التاريخ الجديد .. وسلام يا



الجريدة الاربعاء 11/4،2018



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