ميوعـة قرار مجلس محاسبة المتحرش الدبلوماسي بقلم مصعب المشرّف

جاء قرار مجلس المحاسبة المصلحي في وزارة الخارجية المشكل لمحاسبة الدبلوماسي السوداني المتهم بقضية التحرش الجنسي في داخل " بار نون " في نيويورك .... جاء مخيباً للآمال ومتسماً بالميوعة ومتشبع ومتأثر بضغوط وتدخلات مراكز قوى ونفوذ من هنا وهناك ..... وبما يشير إلى رفض النظام الحاكم لكافة المناشدات والنصائح بضرورة معاقبة كوادر الحزب الحاكم جراء إرتكابهم جرائم وتجاوزات مالية وأخلاقية ، على مختلف درجاتهم ومسمياتهم ؛ سواء التي في الحزب أو الدولة. جاءت قرارات مجلس المحاسبة المشار إليه على النحو التالي: 1) تخفيض درجة الدبلوماسي المذكور إلي الدرجة الوظيفية الأدني مباشرة . 2) نقله بشكل نهائي من البعثة وحرمانه من الترقي والنقل للبعثات لمدة ثلاث سنوات 3) إنذار نهائي بالفصل في حال ارتكابه أي فعل مخالف لنظم وقوانين ولوائح الخدمة العامة .
يُفهم من ذلك أن العقوبة الصادرة ليست سوى إجراء مؤقت لن يستمر أكثر من ثلاث سنوات ... ويعود بعدها كادر الحزب والدبلوماسي إياه لمناصبه الدبلوماسية الرفيعة في وزارة الخارجية ..
الأفعال والفضائح الجنسية للقادة وكبار المسئولين كانت وستظل على الدوام محل إستهجان وتلتصق على الدوام بمرتكبيها . ولا مجال للظن بأن الزمن كفيل بمحوها.
قبل تفشي ثورة المعلوماتية. ومنذ تكوين نادي الخريجين.. ثم وبدايات الحكم الوطني عقب الإستقلال في يناير 1956م ؛ ظل المجتمع السوداني يتداول إلى يومنا هذا الكثير من الفضائح الجنسية لكبار المسئولين سواء النسائية أو المثلية .. وإستمرت الألسنة تتداول وتلوك القصص والروايات بالتفصيل الممل ... وكانت لمعظم تلك الفضائح والسير الذاتية لبعض الشخصيات والرموز التي تورطت أسماؤهم بها ... كان لها تأثير فعال في المساس بسمعة الأجزاب التي ينتمون إليها . وكذلك التقليل من هيبة الأنظمة الحاكمة التي يشغلون فيها مناصب قيادية عليا.
واليوم في عصرنا هذا .. بمعطياته هذه من حرية تداول المعلومة ثم وتوافرها للرايح والغادي بشفافية في الشبكة العنكبوتية .... فقد أصبح من رابع المستحيلات التعويل على ضعف ذاكرة الشعوب . أوالملل بعد فترة من تداول السيرة التي تراكم فوقها غبار السنوات.
وعليه فإن المؤكد الجازم أن تفاصيل فضيحة الدبلوماسي السوداني في بار نون بنيويورك وغيرها من فضائح أخرى؛ ستظل متجددة موثقة تستعيدها محركات البحث الألكتروني على الشبكة العنكبوتية جيلاً بعد جيل.
والأن في ظل هذا الواقع المعلوماتي الألكتروني الحُـر ، الذي لم يعد فيه مجالاً للسيطرة عليه من جانب مؤسسة أو حكومات مهما بلغ شأنها وسطوتها وأموالها .. فإن المتوقع أن تسبق سيرة الدبلوماسي السوداني هذا ... تسبقه سيرته إلى كل مكان يتم إبتعاثه إليه في الخارج بعد إنقضاء عقوبة الثلاث سنوات.
هذا الدبلوماسي المشار إليه هو الآن قد أصبح بالـفعـل مصدر سخرية وعدم إحترام كل سوداني . وذلك على وقع أن أي متداول في الشبكة العنكبوتية قد قرأه عنه وسمع به ، ونقل هذه المعلومات إلى أصدقائه وقروباته ومدوناته وصفحاته ومنتدياته ... وزملائه في العمل ... وزوجته وأفراد أسرته في بيته ... وأمه وخالاته وأبيه وعماته ... وكافة أقربائه وحتى حبوباته. حتى الشعوب العربية التي كانت فيما مضى لا تسمع كثيراً بتفاصيل ما يجري في ساختنا الداخلية قد وصل إليهم الخبر بحذافيره عبر شبكة المعلوماتية ، وتداوله في منتدياتهم ... وسحبوه على الواقع القومي العام وداخل بلدانهم.
بمعنى إذن أن الخبر قد أصبح في متناول الجميع .. والجميع يتناوله ويعرضه كل فرد منهم بطريقة تختلف عن الأخرى . وبما يضيف إليها المزيد من الألق والسحر والتجديد والتشويق.
ولذلك لا يُستغرب اليوم أنه وبعد نشر قرار مجلس المحاسبة وحيثياته على الملأ ..لا يستغرب أن وسائط المعلوماتية والتواصل قد أضافت معلومة أخرى تؤكد أن هذا البار والملهى الليلي مشهور بأنه واحد من الأمكنة المخصصة لتردد وتجمع المثليين.
وعلى ضوء أن حادثة بار نون ومن قبلها حادثة مترو نيويورك قد إنتشرت أخبارها وطبقت الآفاق ما بين الملايين من سكان العالم بفعل وسائط الترجمة الألكترونية في الشبكة العنكبوتية .. عليه فإن من السذاجة بمكان أن تتخيل وزارة الخارجية السودانية من جهة . وأمانة جزب المؤتمر الوطني الحاكم من جهة أخرى .. من السذاجة التخيل بأن النسيان سيطوي الحادثة ، وأسماء المتورطين بها أو حتى أسماء الأمكنة. وسواء بعد ثلاث سنوات أو 30 سنة قادمة.
وفي أي مكان وركن من أركان الكرة الأرضية يبتعث إليه هذا الدبلوماسي بعد إنقضاء فترة عقوبة الثلاث سنوات .. فإنه سيصبح على أقل تقدير مدعاة للهمس والغمز واللمز ، وللسخرية منه ومن وزارة الخارجية والسفارة والبعثة التي إنضم إليها .. وهو ما سيؤثر سلباً على أدائه وقراراته ... وسيجعله حبيس مكتبه ورهين سمعته الغارقة في الوحل.
ليس مهما اليوم ماذا سيحدث لهذا الدبلوماسي غداً ... ولكن الأهم هو أن يصبح عظة وعبرة لكل من تسوّل له نفسه بإتباع شهواته دون كابح أو تقدير للمسئولية التي يفرضها عليه منصبه العام خاصة.
هذا الشخص، والذي تعارف على تسميته بدبلوماسي نيويورك أو البار، فللتذكير فإسمه حسن إدريس أحمد صالح، والمعين تعيينا قبل ٣ سنوات في وظيفة سكرتير أول بالخارجية وتم تنزيله لسكرتير ثاني، نال عقابين الأول نفسي كبير والثاني مهني ووظيفي متسامح ومتهاون.
العقاب النفسي هو من صنيعه وحده وهو من جره لنفسه بسلوك غير قويم يخالف أولا النهي الرباني عن التواجد بمثل تلك المواضع وثانيا ما تحكمه عليه مهنته بقواعد وأسس للسلوك المهني. فجلب لنفسه ولأسرته الصغيرة ولأهله بالجزيرة والمناقل ومن قبل لوزارته وزملائه ولبلده سمعة سيئة وتلطيخا لصورة الدبلوماسي السوداني المحترم من العالم بأسره.وهذه الوصمة السيئة والعار المخزي ستبقى للأسف في ذاكرة الوزارة والدبلوماسية والزملاء والأقارب والأحباء والأعداء.
العقاب المهني من قبل وزارة الخارجية نعتقد أنه متهاونا جدا في حق أحد منسوبيها وهو يخالف قواعد موضوعة بدقة منذ القدم تحسم بشدة مثل هذه التفلتات السلوكية في وزارة سيادية تقوم سيادتها على سمعتها وسمعة منسوبيها التي لا تقبل التهاون أو التخفيف أو التراخي في تطبيق القانون الرادع لإنتهاكات السلوك الموسوم بدقة وتفصيل. ونعتقد أن القرار يجب مراجعته وإخضاع هذا الشخص للإجراء الأمثل والمستحق لمثل هذه اللمارسة وهذا السلوك الذي يشين السودان والخارجية والدبلوماسية وإستحقاقه هو الفصل من الخارجية. ويدعم هذه المحاسبة تاريخ سلوكي سيئ معروف لهذا الشخص وهذا لوحده كان كافيا بمنع تعيينه بالمحاباة في الخارجية أصلا فتاريخ الشخص من أساسيات العمل بالخارجية . ثم أن بعودته لرئاسة الوزارة سيكون مصدرا كبيرا للحرج الشديد أولا لنفسه إن كان به شيئ من حياء فحركته وعمله كلها ستكون بإرتبك. ثانيا حرجا بالنسبة لرؤسائه في عمله معهم وتكليفه وتدريبه وغيره. وأيضا سيتحاشاه زملاؤه (وزميلاته على وجه الخصوص). ومستقبلا إن تم نقله للسفارات الخارجية فستسبقه سمعته وتاريخه وسينعكس على التعامل وردود الأفعال من المتعاملين مع السفارات بالخارج مواطنين وزملاء وغيرهم.. في أزمنة أخرى كان مثل هذا السلوك كان سيقابل باللكم والضرب ثم الطرد .وفي بلدان أخرى فرد الفعل الصحيح والفوري أن يقوم من يفعل ولو شيئا بسيطا يخدش موقعه أو مهنته بتقديم إستقالته الفورية، هذا إن لم يقم بالإنتحار في اليابان مثلا.
ولأن هذا ليس في ديدننا فكنا نأمل أولا في محاسبة فورية عاجلة لا مثل هذه التي أخذت قرابة الشهرين وكنا نأمل أن تكون سودانية بحتة فلا معنى لمكتب أمريكي لا يعي العرف والقانون السوداني والخارجية مليئة بالأكفاء من قانونيين وإداريين فقط يلزمهم تهيئة جو محايد للوصول لقرار ومحاسبة عادلة.
لهذا كله نرى أن تتخذ الخارجية مراجعة التساهل الذي تم وإقرار الفصل لهذا الشخص إستحقاقا على فعله وعبرة لغيره ، وسمعة الدبلوماسية وقبلها سمعة البلد تتسامى وتعلو فوق الأشخاص.
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