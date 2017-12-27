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ميزانية السلاح 30 مليار..الشيء العجاب بقلم د.امل الكردفاني

27-12-2017, 05:45 AM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 295

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ميزانية السلاح 30 مليار..الشيء العجاب بقلم د.امل الكردفاني

    05:45 AM December, 26 2017

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
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    تخيل ان ميزانية الدفاع قرابة 25 مليار في حين لا توجد ميزانية للبحث العلمي.... ميزانية الدعم السريع وحدها 4 مليار في حين لا توجد ميزانية للبحث العلمي ... هل يمكن لدولة تدار بهذه العقلية العسكرية والدموية ان تتطور ، ربما تخصص ميزانية البحث العلمي من باقي ميزانية الوزارات الاتحادية فلا تتجاوز مائة مليون او اقل ... فماذا يفعل هذا المبلغ للبحث العلمي .. اعتقد أن مأساتنا لا تقف عند حد الفقر والجهل والمرض وانهيار كل اركان الحركة الثقافية والفكرية والرياضية ..الخ فقط ..بل نحن نتجه الى ان نتحول لدولة لا حضارية بالكامل ، نحن نسير نحو استنزافنا حضاريا وانسانيا ...
    عندما لا تخصص ميزانية معتبرة للبحث العلمي فهذا دليل على أن كل المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية متوقفة كما هو حال المصانع ... وعندما يتوقف البحث العلمي فهذا يؤدي بالضرورة الى حفر فجوة عميقة بيننا وبين التطور العالمي ومن ثم انهيار مستوى كل المؤسسات العلمية .. جامعاتنا خرجت من التصنيفات العالمية ، مجلاتنا العلمية المحكمة فقدت موثوقيتها عالميا ، ان من يحكموننا يحكموننا بعقلية شديدة الرجعية والتخلف ، وما يفعلونه سيزيد من سرعة انهيار الدولة...
    تم تخصيص 25 مليار للدفاع ولازلت اتساءل : دفاع عن ماذا؟؟؟ هل نحن حاربنا من اجل حماية حدودنا من تغول واحتلال الدول لها؟؟ هل نحن حاربنا واسقطنا الطائرات والصواريخ الاسرائيلية التي ضربت شرق السودان أكثر من مرة وضربت عمق العاصمة ومصنع عسكري ، ام ان هذه الميزانية مخصصة للرفاهية وبناء الابراج والفيلل والقصور أم ماذا؟؟؟ 25 مليار تذهب الى الدفاع عن لا شيء ... كان بالامكان فقط دعم الدعم السريع بميزانية لا تتجاوز 4 مليار فهو على الاقل لا زال يقاتل في مناطق مختلفة ويقاتل مجرد مليشيات صغيرة ، فلماذا ميزانية دفاع بهذه الضخامة؟؟؟ والى شيء ستوجه وفي اي شيء يتم انفاقها؟؟؟ هذه الميزانية التي لم تراع ارتفاع اسعار السلع والدولار وما نعيشه كمواطنين من شظف العيش والبؤس والعطالة والبطالة ، هذه الميزانية يتم استقطاعها من جيوبنا لتمشي الى اصحاب القبعات الخضراء الذين لا يفعلون شيئا ، ميزانية الامن يتم بها بناء اضخم نادي للأمن بمائة وخمس وعشرين مليون دولار ؟؟ !!!! اي ليتمكن افراد الجهاز من اللعب ... فهل هذا منطقي ونحن نعاني من اقل مشكلة مرضية من ارتفاع بل وانعدام الدواء؟؟؟ وارتفاع اسعار الاراضي التي تجاوزت اسعار الاراضي بكاليفورنيا وبفرلي هيلز؟؟؟ وارتفاع ايجارات الشقق السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 120 متر ... وارتفاع اسعار المحروقات والدقيق وخبز العيش ..زجاجة الزيت صارت ب 45 جنيها ، الرغيفتان بجنيه وفي الولايات ثلاث ارغفة بجنيهين ، اللحمة بمائة وستين ، الخضروات استبعدناها حتى من الحساب لأن الاسر والعائلات تركتها منذ زمن ... نعيش في كساد كبير لم تنخفض فيه الاسعار ، التجارة متوقفة والمصانع متوقفة والصادر متوقف ومع ذلك توجه اكثر من 30 مليار للقوة واستيراد السلاح ..
    هؤلاء الذين يديرون هذا البلد غير مؤهلين ابدا لحكمها ..هؤلاء لا يستطيعون حكم انداية حتى ولا بيت دعارة ليحكموا دولة واسعة كالسودان ... من يحكموننا عقولهم خربة جدا وادمغتهم لا تتحسن ولا تفكر ولا تستبين اي نصح من علماء ومفكري هذا الشعب ، من يدورن حكم هذا البلد جهلاء سيماهم في قراراتهم البائسة التي يتخذونها داخليا وحتى في المحافل الدولية ...
    من اين أتى هؤلاء يا قوم؟؟؟
    من اي كنيف عفن جاء هؤلاء ليحكموننا ...
    وكيف ننتهي من عصر الظلام هذا؟؟؟
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