30-12-2017, 05:18 AM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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ميزانية الجوع والإفقار!! بقلم حيدر احمد خيرالله

05:18 AM December, 29 2017 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر سلام يا ..وطن











*موازنة العام 2018 بعد الضرب فى التيه وتفسير الماء بعد الجهد بالماء ،فإن المواطن العادي البسيط لايعنيه كل العبث الإقتصادي وفشل النخب المتعاقبة فى أن تكون فى مستوى وتطلعات وطموح هذا الشعب الطيب الصبور ،وماجاء فى ميزانية العام المقبل يبشر بمزيد من الجوع والإفقار ، وهاهى الأخبار تنقل من داخل البرلمان ( هاجمت كتل نيابية بالبرلمان أمس، مشروع موازنة العام 2018م، ووصفوها بموازنة (الحرب)، وانتقدوا ما وصفوه بالتردي الاقتصادي والوضع المعيشي بالبلاد والارتفاع الجنوني للأسعار وزيادة أسعار الكهرباء لعشرة أضعاف قبل إجازة المشروع، في وقت أقر وزير المالية محمد عثمان الركابي بأن الموازنة القادمة (لن تحل مشاكل السودان) لأن الاقتصاد السوداني لم يصل مرحلة التعافي الكامل بعد صدمة انفصال الجنوب.)



* وأكثر مايهمنا هو تصريح السيد وزير المالية ، فالفريق الركابي يرى أن الموازنة التى وضعها من بنات أفكاره قد قال عنها (لن تحل مشاكل السودان) لكنه لم يقل : مالذى سيحل مشاكل السودان ياصاحب الفخامة والسعادة وأي حاجة؟! ألايكفينا مانحن فيه من اوجاع القلب التى رزأنا بها هذا النظام ؟ والأنكى أن الفريق الركابي يعلل فشل موازنته المسبق بقوله (لأن الإقتصاد السودان لم يصل مرحلة التعافى الكامل بعد صدمة إنفصال الجنوب) لأول مرة يخرج علينا مسئولاً من سدنة الإنفصال ورعاته ليسمي كارثة الإنفصال بالصدمة ، وحقيقة هذه تحمد له فهى على الأقل تدين اؤلئك الذين نحروا الثور الأسود وهم يرتدون الجلباب الأبيض قاتلهم الله أنّى يؤفكون ، فلقد ضلل فصيل من قوم الركابي ممن سبقوه على منصب وزير المالية أهل السودان ، ولم تنس الذاكرة السودانية بعد تصريحات الدكتور عوض الجاز التي اعلن فيها ووزير المالية بان السودان لم يتأثر بالازمة الاقتصادية , فما بين الركابي والجاز اصبحت بلادنا في صدمة اقتصادية او كما قال الركابي .



*وصدمة انفصال الجنوب التي قال عنها الفريق الركابي تدخل في باب الاستكرات السياسي والاقتصادي , فقد فرح القوم وهللوا وكبرو لانفصال الجنوب ظنا منهم ان مشكلة الشمال تنحل بفصل الجنوب فلا اصبح الشمال شمالا ولا الجنوب جنوبا بل اصبحت الدولة الفاشلة الواحدة دولتين , وامعانا في الفشل يبشرنا الركابي بان مشاكل السودان لن تنحل بهذه الموازنة !! هل يريد الوزير ان يقول لنا علينا ان نستعد للموت جوعا ؟ وهل الوزير حقيقة جاد فيما اعلنه ؟ ولا تراوده نفسه بان يقدم استقالته مسببة بفشله في ان تكون الموازنة حلا لمشاكل السودان ؟ وهل تطاوعه نفسه وهو يركب سيارته تسبقه السارينا لينزل الى وزارة لا تملك حلولاً ؟ ياخ ارحمونا قبل ان نقول : نقط نقط .. سلام ياااااوطن..



سلام يا



الاستاذ مزمل محمد عبدالجليل استقبل وزوجته استاذة اماني محمد عبدالحميد مولودهم الاول الذى اختاروا له اسم ( مصطفى ) نرسل التهنئة الحارة بأن يجعله الله من ابناء الوطن الخلص والمخلصين ويقر به اعين والديه , وسلام يا..



الجريدة الجمعة 29/12/2017



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