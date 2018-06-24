مهرجان الاسكندرية بمكتبة دار المعارف بقلم هانم داود



08:43 PM June, 24 2018 سودانيز اون لاين

هانم داود-

مكتبتى

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بمهرجان الاسكندرية بمكتبة دار المعارف 42 شارع سعد زغلول الاسكندرية من 1-7-2018 حتى 31-8-بجناح أطلس للنشر

2018. كتاب أمل وعتاب للكاتبه:هانم داود....

روايه: قلوب مراهقه للكاتبه:هانم داود...

روايه نهايه أسطوره للكاتبه:هانم داود.

.روايه.وخنت قلبى

للكاتبه:هانم داود..روايه صوت العصيان للكاتبه هانم داود..بجناح أطلس...

كتاب (ديوان)أمل وعتاب

للشاعره هانم داود كتاب أمل وعتاب

كيف ترقق القلوب القاسيه بأشعار رومانسيه

تعيش الحياه الرومانسيه بشفافيه.مع كلمات لقصائد عاطفيه..

روايه: قلوب مراهقه

للكاتبه: هانم داود

الى كل من يبحث كيف يكسب المال عن قريب

وتبحث عن... كيف لا ينساك الحبيب

وكيف تداوى غضب من حولك

وكيف تواجهه الأزمات



روايه: نهايه أسطوره

للكاتبه: هانم داود

كان يظن أن أحلامه تحققت ،لمجرد السطو على ممتلكات الآخرين،وأن جرائمه لن يتكشفها أحد،ولم يجرؤ أحد على التصدى له،ولا يستطيع الاقتصاص منه مظلوم،





صوت العصيان..للكاتبه هانم داود



هل تحققت أحلامك أنت وهى أثناء وبعد رحله البحث عن الكنز،هل كان قراركم صائب،وهل يوجد بينكم من يعيش فى ندم بعد الغضب والطموح ،



روايه وخنت قلبى

للكاتبه:هانم داود

مغطاه على بعد خطوات مني،هل أزيح عنها الستار،هل أخشى مطارده الشيطان،

