من يختن لسان أحمد موسي .. بقلم طه أحمد أبوالقاسم ..

08:51 PM December, 28 2017 سودانيز اون لاين

طه أحمد ابوالقاسم-

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ظهر هذة الايام ..على مسرح الآرآم شخص يدعي أحمد موسي .. من اعلام دولة السيسي .. يبدو أن لسانه لم يختن فرعونيا .. يشتم السودان .. بكلمات نتنة ومعيبة .. يقول:- مثل بنى صهيون ..ليس لدينا حق فى حلايب أو شلاتين ..ومصر فى العام 1898منحتنا أرض لنسكن عليها .. يا سلام عليك يا أبوالفكاكة ....لماذا تمنح السودان أرضا تعادل أكثر من ثلاث أضعاف مساحة مصر ؟؟؟؟؟ يا استاذ أحمد موسي ..السوداني ..اذا تحدث شخص أمامه يعرف .. مستوي تعليمه ..أنت اعلامي .. لا تعرف أن السودان قبل التاريخ المذكور ..كان دولة .. لها علم وصك عملة وجيش وشرطة ..وتصادم مع الاتراك والانجليز حكام مصر ..



أنت لا تعرف أن المهدي ..عنف رجاله لقتلهم غردون باشا .. كان يود مبادلته بجدك ..عرابي ..البطل ود حبوبة ..تم اعدامه .. ديباجة الحكم ..كراهية الخديوية والانجليز.. أهل المسرح ..



والدة ود حبوبة .. شهيدة فى مصر من أجل تحرير انسان مصرمن قبضة الأستعمار .. كى لا يكون مساعد حلة .. وسايس خيل .. للانجليز ..تمنحنا أنت ..أرض ..؟؟ ونحن حتى الحرائر شهيدات من أجل حرية مصر الرسالية .. يقول :- أحمد موسي .. قطر منحتنا قرشين .. قطر على الاقل احترمت الاديب الطيب صالح ..ومنحته أكبر وظيفية اعلامية ..كرمت د.الشوش والصلحي ..بينما لم يجد الشاعر الهادي آدم كرسيا يجلس عليه .. لحضور حفلة أم كلثوم ..قصيدة (غدا القاك ).. قطر منحتكم مليارات ..ودائع ....قطر قامت بأكبر عملية انقاذ .. استأجرت بواخر عملاقة ..لانقاذ المصريين من ثوار ليبيا .. لم تتركهم قطر .. كما تركتم جنودكم فى صحراء سيناء .. ..الخليج منحكم أكثر من 100مليار .. وبترول ..ومستشفيات ميدانية .. واعفاء ديون ..ليس لتشاركوا فى الحسم .. لديهم طائرات أفضل منكم .. بل رأفة بكم .. كى لا يركب المصري البحر ..يعرفون سلفا مسافة السكة ... صفر ..صفر .



يقول أحمد موسي .. زار السودان .. ما زال فى القرن الخامس عشر.. يا عامل خشبة المسرح تأمل هذة الاسماء .. محمدعلي باشا ..قناة السويس ..والقناطر الخيرية والمسارح والمساجد والجامعات .. والسينما ..وأحمد شوقي .. وحافظ ابراهيم .. والبارودي .. وشمس البارودي ومعهم فريد شوقي .. طبعا هم تابعين لرجب طيب اوردقان ..



عندما كنا فى مقاعد الدراسة ...كان مقررا .. النيل أ وب ..شوقي وحافظ ابراهيم ..الحمد لله .عندنا ..النيل لجماع والتيجانى .. سرقت قصيدته الاطلال .. ليكتب د.ناجي عليها اسمه .. تماما مثل حلايب .. لا أود أن اذكر قائمة الاكراد والملل الاخري ..



ويا أحمد موسي عليك حفظ لسانك ..ونحن الدولة لا تسمح استخدام التلفاز .. للسب والردح ..وليس لدينا سويرس يمتلك القنوات .. اكثر من الدولة .. وأضف الى معلوماتك ..الجيش الانجليزي خرج من مصر بعد استقلال السودان ..ومازلتم تحتفلون بعيد االجلاء .. كلانا كان تحت الاستعمار .. نحن بنية صافية .. دافعنا عنكم .. وأنتم تجرون الخيل للمستعمر .. حرروا سيناء قبل أن تصلوا صلاة الجمعة بحلايب..



وحكام السودان من العام 1898 ليس بينهم عويس أو جمعة كلهم انجليز.. لوكانت مصر الرسمية تحترم ..السودان لختنت لسان أحمد موسي من لغاليغو ....





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