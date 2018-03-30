30-03-2018, 03:41 PM

نور تاور

نور تاور

تاريخ التسجيل: 24-09-2014

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مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) من مخّلفات الانقاذ بقلم نور تاور

03:41 PM March, 30 2018 سودانيز اون لاين

نور تاور-

مكتبتى

رابط مختصر

من بقايا بشر و بقايا دولة و كل ما يتعلق باسم السودان..و هذا معناه

damage control عمل

لسيادة الدولة السودانية من الآلف الى الياء..أى ترميم

the sovereignity of the Sudan

و ذلك منذ لحظة دخول القصر الجمهورى فى 30 يونيو المشئوم , مرورا بقتل شهداء 28 رمضان الى أخر مصيبة حلت علينا و هى بيع ميناء سواكن بنسبة 49% لقطر..

و فى هذا المشوار من محاولات ترميم سيادة الدولة السودانية تفاصيل كلها و بالمختصر المفيد اغرب من الخيال..يشيب لها الغراب و الولدان على حد السواء....

لذلك فأن كل من يتحدث عن أى حوار مع الانقاذ هو شخص يقع تحت طائلة الخيانة العظمى..لآن الانقاذ و منذ أول لحظة لها فى القصر الجمهورى أوضحت للشعب السودانى و بالبيان بالعمل أنها تحتقر الشعب السودانى..و أنها افسد من الفساد..و أنها تعشق الدم... وأنها لا تلتزم بأى قيم اتية من السماء أو من الارض..و انهم كائنات من كوكب اخر ألبسهم المولى عز وجل لباس البشر لحكمة لا نعلمها نحن البشر..

لذلك نحدد بعض أوجه الكوارث و المصائب التى شلت السودان فى هذه ال29 سنة..

حتى لا ننسى..

كم عدد المبالغ السودانية للانقاذيين فى البنوك العالمية ؟

هذه لو أعيدت الى السودان تنتهى فى الحال الازمة الاقتصادية المفتعلة.. أى حجوة أم ضبيبينة الاقتصاد السودانى منذ الاستقلال..

كم عدد الكيلومترات من الاراضى السودانية التى تم التفريط فيها أو بيعت ؟... والتفريط على سبيل التوسل لمصر فى زيارة عمر البشير الاخيرة للقاهرة بأن يقبل المصريون أن تكون حلايب و شلاتين مناطق تكامل ! بمعنى أنه قد عكس الاية و اصبح هو المتسول ارضاء لمصر وليس مصر ارضاءا له..اليس فى ذلك التصرف ابداع يجعل مآقينا تتسمر فى مكانها و هى منفتحة الى الابد مثل مآقى الذئاب ؟

ثم بيع السودان سنتمتر سنتمتر..أخر تلك الصفقات التى جلبت لكافة ابناء و بنات الشعب االسودانى السكر و الضغط..

فالانقاذ تتفنن فى خلق الهلع و تنجح فيه بمقدرات عالية و جدارة..

كوووول ما ذكرناه بعيدا عن الحرب الاهلية و من مات أو قتل فى ال29 عاما من عمر الانقاذ..

و فى هذه الاحصائية نّضمن الجنوب الذى خسر اربعة ملا يين من الارواح حتى فر هاربا بجلده و بمن بقى من شعب الجنوب....

فاذا اضفنا كل انهار الدم التى سالت بارض الوادى السودانى و التى تفوق السبعة مليون فى هذه ال29 سنة المرعبة..تتجلى لنا مصيبتنا بوضوح..و ما الجزائر ارض المليون شهيد الا دولة تجاوزتها الانقاذ بملايين السنين الدموية و المرعبة..

ثم الفارين من الوطن الى اركان الدنيا الاربعة و الكفاءات و القدرات و الامكانيات التى تبعثرت فى اركان الدنيا الاربعة..ثم امكانية عدم العودة الى السودان خاصة الابناء و البنات..

كووول ما ذكرناه قد نحتمله..و نتعايش مع الضغط و السكر و كل الامراض المصاحبة للتوتر و القهر النفسى..

و لكن فى حالة تدمير الانسان السودانى , فأن رأب الصدع أو بالاصح ال

damage control

يصبح مستحيلا..لآن من افسدتهم الانقاذ قد دمرت أنسانيتهم بالكامل و اصبحوا بقايا بشر لا أمل فيه.. هذا لانهم وكما قال المولى عز وجل فى الاية 102 من سورة الكهف الآخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.. صدق الله العظيم..

هؤلاء و على سبيل المثال طوابير طاقم الحكومة الانقاذية فى هذه ال29 سنة..

و خاصة الاجهزة الامنية..فاذا أخذنا الجداد الالكترونى كمثال لهذه الاجهزة الامنية.. الذين يمجدون الانقاذ و يسخرون من كل ما عداهم..

نستطيع أن نقول ان البلد قد لحق أمات طه..

و انها أى البلد حينما تتخلص من سرطان الانقاذ الذى وصل الى مراحل متقدمة جدا..

سوف نكتشف ان السودان ما قبل 30 يونيو 89 ماهو الا ذكرى و حلم مستحيل أن يعود..

ثم نأتى للتغيير الدراماتيكى العام فى الشخصية السودانية و القيم السودانية التى أفرزت قطاعا عريضا من الشخصيات المهزوزة و الفاقدة للهدوء النفسى و بالتالى تتخبط فى كل الاتجاهات دون ادراك...

أقول قولى هذا و أهدى هذا المقال الذى اشبعنى (مقص و كآبة) الى كل من يساند الانقاذ و يدافع عنها و يحاورها و (يدللها و يشخلعها و يهشتكها ) على رأى عادل أمام. |Articles |News |مقالات |بيانات